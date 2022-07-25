《異動股》東方海外（００３１６）跌近３％，報２５８﹒６元

《經濟通通訊社２５日專訊》東方海外（００３１６）跌２﹒７１％，報２５８﹒６元，最

低價２５７﹒２元，最高價２６８﹒４元，創１個月新高；成交２６﹒７６萬股，成交金額

７０２４﹒９８萬元。現時最大淨被動買入券商為富瑞金融集團，金額２５５﹒０４萬元，加權

平均成交價２６１﹒４９５元；現時最大淨被動賣出券商為摩根大通，金額３９３﹒１４萬元，

加權平均成交價２６３﹒４６９元。

現時，恒生指數報２０４２７，跌１８１點或０﹒８８％；恒生中國企業指數報７０３１，

跌７５點或１﹒０６％；恒生科技指數報４４９４，跌１０２點或２﹒２３％；主板成交

２９７﹒６８億元。

上證綜合指數報３２５８，跌１１點或０﹒３６％，成交１４１２﹒５５億元人民幣。

深證成份指數報１２３１８，跌７５點或０﹒６１％，成交９０８﹒５２億元人民幣。



基本資料

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現價 ２５８﹒６００ 變動 －２﹒７１％

最高價 ２６８﹒４００ 最低價 ２５７﹒２００

成交股數 ２６﹒７６萬股 成交金額 ７０２４﹒９８萬

１０天平均 ２４１﹒９８０ 歷史波幅％ ４２﹒９２９

２０天平均 ２２８﹒９４０ 加權平均價 ２６２﹒５５６

５０天平均 ２３３﹒４４６ ＲＳＩ１４ ６３﹒９５０

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股份狀態：創１個月新高



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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東方海外（００３１６） ２５８﹒６０ －２﹒７１

招商局港口（００１４４） １３﹒１８ 無升跌

中遠海能（０１１３８） ５﹒５０ ＋１﹒１０

中遠海運港口（０１１９９） ５﹒７３ ＋０﹒１７

中遠海控（０１９１９） １１﹒７４ －２﹒９８

太平洋航運（０２３４３） ３﹒３０ －２﹒０８

中遠海發（０２８６６） １﹒５８ －０﹒６３

遼港股份（０２８８０） ０﹒７２ －１﹒３７

廈門港務（０３３７８） ２﹒１３ －０﹒４７

天津港（０３３８２） ０﹒６２ ＋１﹒６４

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（ｅｄ）

