《異動股》東方海外（００３１６）跌近３％，報２５８﹒６元

《經濟通通訊社２５日專訊》東方海外（００３１６）跌２﹒７１％，報２５８﹒６元，最
低價２５７﹒２元，最高價２６８﹒４元，創１個月新高；成交２６﹒７６萬股，成交金額
７０２４﹒９８萬元。現時最大淨被動買入券商為富瑞金融集團，金額２５５﹒０４萬元，加權
平均成交價２６１﹒４９５元；現時最大淨被動賣出券商為摩根大通，金額３９３﹒１４萬元，
加權平均成交價２６３﹒４６９元。
現時，恒生指數報２０４２７，跌１８１點或０﹒８８％；恒生中國企業指數報７０３１，
跌７５點或１﹒０６％；恒生科技指數報４４９４，跌１０２點或２﹒２３％；主板成交
２９７﹒６８億元。
上證綜合指數報３２５８，跌１１點或０﹒３６％，成交１４１２﹒５５億元人民幣。
深證成份指數報１２３１８，跌７５點或０﹒６１％，成交９０８﹒５２億元人民幣。
基本資料
＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
現價 ２５８﹒６００ 變動 －２﹒７１％
最高價 ２６８﹒４００ 最低價 ２５７﹒２００
成交股數 ２６﹒７６萬股 成交金額 ７０２４﹒９８萬
１０天平均 ２４１﹒９８０ 歷史波幅％ ４２﹒９２９
２０天平均 ２２８﹒９４０ 加權平均價 ２６２﹒５５６
５０天平均 ２３３﹒４４６ ＲＳＩ１４ ６３﹒９５０
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創１個月新高
表列同板塊或相關股份表現
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
東方海外（００３１６） ２５８﹒６０ －２﹒７１
招商局港口（００１４４） １３﹒１８ 無升跌
中遠海能（０１１３８） ５﹒５０ ＋１﹒１０
中遠海運港口（０１１９９） ５﹒７３ ＋０﹒１７
中遠海控（０１９１９） １１﹒７４ －２﹒９８
太平洋航運（０２３４３） ３﹒３０ －２﹒０８
中遠海發（０２８６６） １﹒５８ －０﹒６３
遼港股份（０２８８０） ０﹒７２ －１﹒３７
廈門港務（０３３７８） ２﹒１３ －０﹒４７
天津港（０３３８２） ０﹒６２ ＋１﹒６４
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｅｄ）
【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動