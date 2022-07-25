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00700 騰訊控股
即時 按盤價 跌323.000 -9.000 (-2.711%)
大手異動

25/07/2022 10:50

《大手成交》騰訊一手約２４萬股交叉盤，涉資７７２８萬元

　　《經濟通通訊社２５日專訊》騰訊（００７００）於１０：４９ａｍ錄得１手２３﹒８萬股
交叉盤，每股造３２４﹒７元，較上日收市價低２﹒２％，涉資７７２７﹒８６萬元。
　　騰訊現價跌１﹒９３％，報３２５﹒６元；成交５４３﹒１６萬股，成交金額１７﹒７３億
元，主動買沽比率４６：５４，資金淨主動賣出１﹒３億元。（ｒｗ）

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備註： 即時報價更新時間為 25/07/2022 13:34
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