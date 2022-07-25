《經濟通通訊社２５日專訊》騰訊（００７００）於１０：４９ａｍ錄得１手２３﹒８萬股
交叉盤，每股造３２４﹒７元，較上日收市價低２﹒２％，涉資７７２７﹒８６萬元。
騰訊現價跌１﹒９３％，報３２５﹒６元；成交５４３﹒１６萬股，成交金額１７﹒７３億
元，主動買沽比率４６：５４，資金淨主動賣出１﹒３億元。（ｒｗ）
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25/07/2022 10:50
《大手成交》騰訊一手約２４萬股交叉盤，涉資７７２８萬元
《經濟通通訊社２５日專訊》騰訊（００７００）於１０：４９ａｍ錄得１手２３﹒８萬股
交叉盤，每股造３２４﹒７元，較上日收市價低２﹒２％，涉資７７２７﹒８６萬元。
騰訊現價跌１﹒９３％，報３２５﹒６元；成交５４３﹒１６萬股，成交金額１７﹒７３億
元，主動買沽比率４６：５４，資金淨主動賣出１﹒３億元。（ｒｗ）
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|備註：
|即時報價更新時間為 25/07/2022 13:34
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