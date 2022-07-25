《異動股》蒙牛乳業（０２３１９）跌逾３％，報３６﹒４元

《經濟通通訊社２５日專訊》蒙牛乳業（０２３１９）跌３﹒０６％，報３６﹒４元，最低
價３６﹒３５元，創１個月新低，最高價３７﹒４元；成交１９１﹒８４萬股，成交金額
７０６４﹒５９萬元；主動買沽比率４３：５７，資金淨主動賣出８７２﹒９２萬元。現時最大
淨被動買入券商為花旗環球金融亞洲，金額５４５﹒３８萬元，加權平均成交價３６﹒８元；現
時最大淨被動賣出券商為美銀，金額４５１﹒４３萬元，加權平均成交價３６﹒８０６元。以現
價計，該股暫連跌２日，累計跌幅３﹒３２％。
現時，恒生指數報２０４８５，跌１２３點或０﹒６％；恒生中國企業指數報７０５７，跌
４８點或０﹒６９％；恒生科技指數報４５１６，跌８１點或１﹒７７％；主板成交
３８３﹒６２億元。
上證綜合指數報３２５９，跌１０點或０﹒３３％，成交１８３０﹒９１億元人民幣。
深證成份指數報１２３３２，跌６１點或０﹒５％，成交１１６９﹒６３億元人民幣。
基本資料
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現價 ３６﹒４００ 變動 －３﹒０６％
最高價 ３７﹒４００ 最低價 ３６﹒３５０
成交股數 １９１﹒８４萬股 成交金額 ７０６４﹒５９萬
１０天平均 ３７﹒６６５ 歷史波幅％ ２７﹒４７１
２０天平均 ３８﹒２１０ 加權平均價 ３６﹒８２４
５０天平均 ３８﹒１８６ ＲＳＩ１４ ３９﹒４５８
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股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率４３：５７，資金淨主動賣出８７２﹒９２萬元；暫連
跌２日，累計跌幅３﹒３２％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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蒙牛乳業（０２３１９） ３６﹒４０ －３﹒０６
潤啤（００２９１） ５４﹒４０ ＋１﹒８７
特步國際（０１３６８） １３﹒０６ －１﹒２１
百威亞太（０１８７６） ２２﹒８５ ＋０﹒２２
安踏體育（０２０２０） ９１﹒２０ 無升跌
申洲國際（０２３１３） ８２﹒６５ －１﹒９６
李寧（０２３３１） ６６﹒１５ －０﹒４５
中國飛鶴（０６１８６） ７﹒２７ －１２﹒６２
海底撈（０６８６２） １５﹒７４ －０﹒７６
九毛九（０９９２２） １８﹒２８ －０﹒２２
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（ｅｄ）
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