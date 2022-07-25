《異動股》蒙牛乳業（０２３１９）跌逾３％，報３６﹒４元

《經濟通通訊社２５日專訊》蒙牛乳業（０２３１９）跌３﹒０６％，報３６﹒４元，最低

價３６﹒３５元，創１個月新低，最高價３７﹒４元；成交１９１﹒８４萬股，成交金額

７０６４﹒５９萬元；主動買沽比率４３：５７，資金淨主動賣出８７２﹒９２萬元。現時最大

淨被動買入券商為花旗環球金融亞洲，金額５４５﹒３８萬元，加權平均成交價３６﹒８元；現

時最大淨被動賣出券商為美銀，金額４５１﹒４３萬元，加權平均成交價３６﹒８０６元。以現

價計，該股暫連跌２日，累計跌幅３﹒３２％。

現時，恒生指數報２０４８５，跌１２３點或０﹒６％；恒生中國企業指數報７０５７，跌

４８點或０﹒６９％；恒生科技指數報４５１６，跌８１點或１﹒７７％；主板成交

３８３﹒６２億元。

上證綜合指數報３２５９，跌１０點或０﹒３３％，成交１８３０﹒９１億元人民幣。

深證成份指數報１２３３２，跌６１點或０﹒５％，成交１１６９﹒６３億元人民幣。



基本資料

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現價 ３６﹒４００ 變動 －３﹒０６％

最高價 ３７﹒４００ 最低價 ３６﹒３５０

成交股數 １９１﹒８４萬股 成交金額 ７０６４﹒５９萬

１０天平均 ３７﹒６６５ 歷史波幅％ ２７﹒４７１

２０天平均 ３８﹒２１０ 加權平均價 ３６﹒８２４

５０天平均 ３８﹒１８６ ＲＳＩ１４ ３９﹒４５８

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股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率４３：５７，資金淨主動賣出８７２﹒９２萬元；暫連

跌２日，累計跌幅３﹒３２％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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蒙牛乳業（０２３１９） ３６﹒４０ －３﹒０６

潤啤（００２９１） ５４﹒４０ ＋１﹒８７

特步國際（０１３６８） １３﹒０６ －１﹒２１

百威亞太（０１８７６） ２２﹒８５ ＋０﹒２２

安踏體育（０２０２０） ９１﹒２０ 無升跌

申洲國際（０２３１３） ８２﹒６５ －１﹒９６

李寧（０２３３１） ６６﹒１５ －０﹒４５

中國飛鶴（０６１８６） ７﹒２７ －１２﹒６２

海底撈（０６８６２） １５﹒７４ －０﹒７６

九毛九（０９９２２） １８﹒２８ －０﹒２２

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（ｅｄ）

