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02319 蒙牛乳業
即時 按盤價 跌36.100 -1.450 (-3.862%)
大手異動

25/07/2022 10:55

《異動股》蒙牛乳業（０２３１９）跌逾３％，報３６﹒４元

　　《經濟通通訊社２５日專訊》蒙牛乳業（０２３１９）跌３﹒０６％，報３６﹒４元，最低
價３６﹒３５元，創１個月新低，最高價３７﹒４元；成交１９１﹒８４萬股，成交金額
７０６４﹒５９萬元；主動買沽比率４３：５７，資金淨主動賣出８７２﹒９２萬元。現時最大
淨被動買入券商為花旗環球金融亞洲，金額５４５﹒３８萬元，加權平均成交價３６﹒８元；現
時最大淨被動賣出券商為美銀，金額４５１﹒４３萬元，加權平均成交價３６﹒８０６元。以現
價計，該股暫連跌２日，累計跌幅３﹒３２％。
　　現時，恒生指數報２０４８５，跌１２３點或０﹒６％；恒生中國企業指數報７０５７，跌
４８點或０﹒６９％；恒生科技指數報４５１６，跌８１點或１﹒７７％；主板成交
３８３﹒６２億元。
　　上證綜合指數報３２５９，跌１０點或０﹒３３％，成交１８３０﹒９１億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３３２，跌６１點或０﹒５％，成交１１６９﹒６３億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　３６﹒４００　變動　　　　　　－３﹒０６％
　　最高價　　　　　３７﹒４００　最低價　　　　　３６﹒３５０
　　成交股數　　１９１﹒８４萬股　成交金額　　７０６４﹒５９萬
　　１０天平均　　　３７﹒６６５　歷史波幅％　　　２７﹒４７１
　　２０天平均　　　３８﹒２１０　加權平均價　　　３６﹒８２４
　　５０天平均　　　３８﹒１８６　ＲＳＩ１４　　　３９﹒４５８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率４３：５７，資金淨主動賣出８７２﹒９２萬元；暫連
跌２日，累計跌幅３﹒３２％
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　蒙牛乳業（０２３１９）　３６﹒４０　　－３﹒０６
　　潤啤（００２９１）　　　５４﹒４０　　＋１﹒８７
　　特步國際（０１３６８）　１３﹒０６　　－１﹒２１
　　百威亞太（０１８７６）　２２﹒８５　　＋０﹒２２
　　安踏體育（０２０２０）　９１﹒２０　　　　無升跌
　　申洲國際（０２３１３）　８２﹒６５　　－１﹒９６
　　李寧（０２３３１）　　　６６﹒１５　　－０﹒４５
　　中國飛鶴（０６１８６）　　７﹒２７　－１２﹒６２
　　海底撈（０６８６２）　　１５﹒７４　　－０﹒７６
　　九毛九（０９９２２）　　１８﹒２８　　－０﹒２２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 25/07/2022 13:34
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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