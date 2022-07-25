《異動股》鼎豐集團控股挫逾１０％穿１００天線，報１﹒８６元

《經濟通通訊社２５日專訊》鼎豐集團控股（０６８７８）跌１０﹒１４％，報１﹒８６元

，跌穿１００天線（２﹒００７元），最低價１﹒８５元，最高價２﹒０８元；成交１９０６萬

股，成交金額３７００﹒８萬元；主動買沽比率４５：５５，資金淨主動賣出３３６﹒２萬元。

現時最大淨被動買入券商為摩根士丹利，金額１７９﹒８２萬元，加權平均成交價１﹒９３３元

；現時最大淨被動賣出券商為摩根大通，金額２６７﹒５萬元，加權平均成交價１﹒９４元。以

現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅１１％。

現時，恒生指數報２０４８６，跌１２２點或０﹒６％；恒生中國企業指數報７０５９，跌

４７點或０﹒６７％；恒生科技指數報４５１７，跌８０點或１﹒７４％；主板成交

３８５﹒３３億元。

上證綜合指數報３２５８，跌１１點或０﹒３６％，成交１８４０﹒１９億元人民幣。

深證成份指數報１２３３２，跌６１點或０﹒５％，成交１１７５﹒０２億元人民幣。



基本資料

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現價 １﹒８６０ 變動 －１０﹒１４％

最高價 ２﹒０８０ 最低價 １﹒８５０

成交股數 １９０６萬股 成交金額 ３７００﹒８萬

１０天平均 １﹒９６４ 歷史波幅％ ５５﹒０５９

２０天平均 １﹒９３５ 加權平均價 １﹒９４２

５０天平均 １﹒９９１ ＲＳＩ１４ ４２﹒７７０

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股份狀態：跌穿１００天線；主動買沽比率４５：５５，資金淨主動賣出３３６﹒２萬元；暫連

跌２日，累計跌幅１１％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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鼎豐集團控股（０６８７８） １﹒８６ －１０﹒１４

中海外（００６８８） ２２﹒３５ ＋４﹒２０

旭輝控股集團（００８８４） ２﹒２２ ＋１３﹒８５

龍湖（００９６０） ２８﹒４５ ＋６﹒９５

新城發展（０１０３０） ２﹒８４ ＋５﹒１９

潤地（０１１０９） ３３﹒２５ ＋３﹒７４

碧桂園（０２００７） ３﹒３５ ＋６﹒６９

萬科企業（０２２０２） １５﹒４０ ＋１﹒４５

富力地產（０２７７７） １﹒９１ ＋８﹒５２

綠城（０３９００） １５﹒８８ ＋４﹒２０

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（ｅｄ）

