《異動股》鼎豐集團控股挫逾１０％穿１００天線，報１﹒８６元

《經濟通通訊社２５日專訊》鼎豐集團控股（０６８７８）跌１０﹒１４％，報１﹒８６元
，跌穿１００天線（２﹒００７元），最低價１﹒８５元，最高價２﹒０８元；成交１９０６萬
股，成交金額３７００﹒８萬元；主動買沽比率４５：５５，資金淨主動賣出３３６﹒２萬元。
現時最大淨被動買入券商為摩根士丹利，金額１７９﹒８２萬元，加權平均成交價１﹒９３３元
；現時最大淨被動賣出券商為摩根大通，金額２６７﹒５萬元，加權平均成交價１﹒９４元。以
現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅１１％。
現時，恒生指數報２０４８６，跌１２２點或０﹒６％；恒生中國企業指數報７０５９，跌
４７點或０﹒６７％；恒生科技指數報４５１７，跌８０點或１﹒７４％；主板成交
３８５﹒３３億元。
上證綜合指數報３２５８，跌１１點或０﹒３６％，成交１８４０﹒１９億元人民幣。
深證成份指數報１２３３２，跌６１點或０﹒５％，成交１１７５﹒０２億元人民幣。
基本資料
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現價 １﹒８６０ 變動 －１０﹒１４％
最高價 ２﹒０８０ 最低價 １﹒８５０
成交股數 １９０６萬股 成交金額 ３７００﹒８萬
１０天平均 １﹒９６４ 歷史波幅％ ５５﹒０５９
２０天平均 １﹒９３５ 加權平均價 １﹒９４２
５０天平均 １﹒９９１ ＲＳＩ１４ ４２﹒７７０
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股份狀態：跌穿１００天線；主動買沽比率４５：５５，資金淨主動賣出３３６﹒２萬元；暫連
跌２日，累計跌幅１１％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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鼎豐集團控股（０６８７８） １﹒８６ －１０﹒１４
中海外（００６８８） ２２﹒３５ ＋４﹒２０
旭輝控股集團（００８８４） ２﹒２２ ＋１３﹒８５
龍湖（００９６０） ２８﹒４５ ＋６﹒９５
新城發展（０１０３０） ２﹒８４ ＋５﹒１９
潤地（０１１０９） ３３﹒２５ ＋３﹒７４
碧桂園（０２００７） ３﹒３５ ＋６﹒６９
萬科企業（０２２０２） １５﹒４０ ＋１﹒４５
富力地產（０２７７７） １﹒９１ ＋８﹒５２
綠城（０３９００） １５﹒８８ ＋４﹒２０
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（ｅｄ）
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