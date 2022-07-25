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06878 鼎豐集團控股
即時 按盤價 跌1.810 -0.260 (-12.560%)
大手異動

25/07/2022 10:56

《異動股》鼎豐集團控股挫逾１０％穿１００天線，報１﹒８６元

　　《經濟通通訊社２５日專訊》鼎豐集團控股（０６８７８）跌１０﹒１４％，報１﹒８６元
，跌穿１００天線（２﹒００７元），最低價１﹒８５元，最高價２﹒０８元；成交１９０６萬
股，成交金額３７００﹒８萬元；主動買沽比率４５：５５，資金淨主動賣出３３６﹒２萬元。
現時最大淨被動買入券商為摩根士丹利，金額１７９﹒８２萬元，加權平均成交價１﹒９３３元
；現時最大淨被動賣出券商為摩根大通，金額２６７﹒５萬元，加權平均成交價１﹒９４元。以
現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅１１％。
　　現時，恒生指數報２０４８６，跌１２２點或０﹒６％；恒生中國企業指數報７０５９，跌
４７點或０﹒６７％；恒生科技指數報４５１７，跌８０點或１﹒７４％；主板成交
３８５﹒３３億元。
　　上證綜合指數報３２５８，跌１１點或０﹒３６％，成交１８４０﹒１９億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３３２，跌６１點或０﹒５％，成交１１７５﹒０２億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　１﹒８６０　變動　　　　－１０﹒１４％
　　最高價　　　　２﹒０８０　最低價　　　　　１﹒８５０
　　成交股數　　１９０６萬股　成交金額　　３７００﹒８萬
　　１０天平均　　１﹒９６４　歷史波幅％　　５５﹒０５９
　　２０天平均　　１﹒９３５　加權平均價　　　１﹒９４２
　　５０天平均　　１﹒９９１　ＲＳＩ１４　　４２﹒７７０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：跌穿１００天線；主動買沽比率４５：５５，資金淨主動賣出３３６﹒２萬元；暫連
跌２日，累計跌幅１１％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　鼎豐集團控股（０６８７８）　　１﹒８６　－１０﹒１４
　　中海外（００６８８）　　　　２２﹒３５　　＋４﹒２０
　　旭輝控股集團（００８８４）　　２﹒２２　＋１３﹒８５
　　龍湖（００９６０）　　　　　２８﹒４５　　＋６﹒９５
　　新城發展（０１０３０）　　　　２﹒８４　　＋５﹒１９
　　潤地（０１１０９）　　　　　３３﹒２５　　＋３﹒７４
　　碧桂園（０２００７）　　　　　３﹒３５　　＋６﹒６９
　　萬科企業（０２２０２）　　　１５﹒４０　　＋１﹒４５
　　富力地產（０２７７７）　　　　１﹒９１　　＋８﹒５２
　　綠城（０３９００）　　　　　１５﹒８８　　＋４﹒２０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 25/07/2022 13:34
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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