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03968 招商銀行
即時 按盤價 升43.250 +0.400 (+0.933%)
大手異動

25/07/2022 11:07

《大手成交》招行一手約１１３萬股交叉盤，涉資４９４３萬元

　　《經濟通通訊社２５日專訊》招行（０３９６８）於１１：０６ａｍ錄得１手１１３﹒３萬
股交叉盤，每股造４３﹒６２５元，較上日收市價高１﹒８１％，涉資４９４２﹒７１萬元。
　　招行現價升１﹒７５％，報４３﹒６元；成交５７５﹒９５萬股，成交金額２﹒５億元，主
動買沽比率６０：４０，資金淨主動買入３７２７﹒３８萬元。（ｒｗ）

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備註： 即時報價更新時間為 25/07/2022 13:34
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