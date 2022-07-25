  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
極速報價  |  詳細報價  |  互動圖表  |  成交  |  新聞  |  評論NEW  |  影片NEW  |  相關證券  |  公司資料  |  派息  |  賣空
00166 新時代能源
即時 按盤價 升0.165 +0.027 (+19.565%)
大手異動

25/07/2022 11:15

《異動股》新時代能源（１６６）漲逾２１％，報０﹒１６７元

　　《經濟通通訊社２５日專訊》新時代能源（００１６６）升２１﹒０１％，報０﹒１６７元
，最高價０﹒１６７元，創５２周新高，最低價０﹒１４元；成交４４８２﹒０２萬股，成交金
額７０２﹒８８萬元；主動買沽比率６７：３３，資金淨主動買入２３２﹒２３萬元。現時最大
淨被動買入券商為寶生證券，金額１１﹒７７萬元，加權平均成交價０﹒１５７元；現時最大淨
被動賣出券商為恒生證券，金額３４萬元，加權平均成交價０﹒１５７元。以現價計，該股暫連
升２日，累計升幅２３﹒７％。
　　現時，恒生指數報２０４６７，跌１４１點或０﹒６９％；恒生中國企業指數報７０４８，
跌５８點或０﹒８３％；恒生科技指數報４５０７，跌９０點或１﹒９６％；主板成交
４１９﹒９３億元。
　　上證綜合指數報３２５６，跌１３點或０﹒４１％，成交２０１７﹒７７億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３１７，跌７６點或０﹒６２％，成交１２８２﹒４８億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　　０﹒１６７　變動　　　　＋２１﹒０１％
　　最高價　　　　　　　０﹒１６７　最低價　　　　　０﹒１４０
　　成交股數　　４４８２﹒０２萬股　成交金額　　７０２﹒８８萬
　　１０天平均　　　　　０﹒１２８　歷史波幅％　　８０﹒７６８
　　２０天平均　　　　　０﹒１１４　加權平均價　　　０﹒１５７
　　５０天平均　　　　　０﹒０９９　ＲＳＩ１４　　８５﹒０３０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創５２周新高；主動買沽比率６７：３３，資金淨主動買入２３２﹒２３萬元；暫連
升２日，累計升幅２３﹒７％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　新時代能源（００１６６）　　０﹒１６７　＋２１﹒０１
　　南方錳業（０１０９１）　　　１﹒０５０　　－２﹒７８
　　中廣核（０１１６４）　　　　０﹒８１０　　＋２﹒５３
　　五礦資源（０１２０８）　　　２﹒５４０　　＋０﹒４０
　　贛鋒鋰業（０１７７２）　　７３﹒０００　　－１﹒６２
　　中國石墨（０２２３７）　　　０﹒５２０　　－３﹒７０
　　金川國際（０２３６２）　　　０﹒８２０　　－１﹒２０
　　洛鉬（０３９９３）　　　　　３﹒８００　　－２﹒３１
　　金力永磁（０６６８０）　　３４﹒０５０　　－０﹒４４
　　天齊鋰業（０９６９６）　　７７﹒６５０　　－０﹒８３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回大手異動

下一篇新聞︰18/07/2022 10:14  《異動股》新時代能源等２家公司上午１０：１３異動

其他大手異動
More

21/06/2022 13:26  《異動股》新時代能源（００１６６）漲近２１％，報０﹒１１７元

17/02/2022 11:50  《異動股》洛鉬升近２％，稱積極擴產保證鈷供應鏈的穩定

16/02/2022 09:36  《異動股》新時代能源飆４０％，料去年虧轉盈賺最多３﹒３億元

16/02/2022 09:31  《異動股》新時代能源等２家公司上午９：３０異動

備註： 即時報價更新時間為 25/07/2022 13:34
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【etnet Chill賞你】Blackmores 活性維他命C® 1000

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金