《異動股》新時代能源（１６６）漲逾２１％，報０﹒１６７元

《經濟通通訊社２５日專訊》新時代能源（００１６６）升２１﹒０１％，報０﹒１６７元
，最高價０﹒１６７元，創５２周新高，最低價０﹒１４元；成交４４８２﹒０２萬股，成交金
額７０２﹒８８萬元；主動買沽比率６７：３３，資金淨主動買入２３２﹒２３萬元。現時最大
淨被動買入券商為寶生證券，金額１１﹒７７萬元，加權平均成交價０﹒１５７元；現時最大淨
被動賣出券商為恒生證券，金額３４萬元，加權平均成交價０﹒１５７元。以現價計，該股暫連
升２日，累計升幅２３﹒７％。
現時，恒生指數報２０４６７，跌１４１點或０﹒６９％；恒生中國企業指數報７０４８，
跌５８點或０﹒８３％；恒生科技指數報４５０７，跌９０點或１﹒９６％；主板成交
４１９﹒９３億元。
上證綜合指數報３２５６，跌１３點或０﹒４１％，成交２０１７﹒７７億元人民幣。
深證成份指數報１２３１７，跌７６點或０﹒６２％，成交１２８２﹒４８億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒１６７ 變動 ＋２１﹒０１％
最高價 ０﹒１６７ 最低價 ０﹒１４０
成交股數 ４４８２﹒０２萬股 成交金額 ７０２﹒８８萬
１０天平均 ０﹒１２８ 歷史波幅％ ８０﹒７６８
２０天平均 ０﹒１１４ 加權平均價 ０﹒１５７
５０天平均 ０﹒０９９ ＲＳＩ１４ ８５﹒０３０
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股份狀態：創５２周新高；主動買沽比率６７：３３，資金淨主動買入２３２﹒２３萬元；暫連
升２日，累計升幅２３﹒７％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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新時代能源（００１６６） ０﹒１６７ ＋２１﹒０１
南方錳業（０１０９１） １﹒０５０ －２﹒７８
中廣核（０１１６４） ０﹒８１０ ＋２﹒５３
五礦資源（０１２０８） ２﹒５４０ ＋０﹒４０
贛鋒鋰業（０１７７２） ７３﹒０００ －１﹒６２
中國石墨（０２２３７） ０﹒５２０ －３﹒７０
金川國際（０２３６２） ０﹒８２０ －１﹒２０
洛鉬（０３９９３） ３﹒８００ －２﹒３１
金力永磁（０６６８０） ３４﹒０５０ －０﹒４４
天齊鋰業（０９６９６） ７７﹒６５０ －０﹒８３
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（ｅｄ）
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