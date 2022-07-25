《異動股》新時代能源（１６６）漲逾２１％，報０﹒１６７元

《經濟通通訊社２５日專訊》新時代能源（００１６６）升２１﹒０１％，報０﹒１６７元

，最高價０﹒１６７元，創５２周新高，最低價０﹒１４元；成交４４８２﹒０２萬股，成交金

額７０２﹒８８萬元；主動買沽比率６７：３３，資金淨主動買入２３２﹒２３萬元。現時最大

淨被動買入券商為寶生證券，金額１１﹒７７萬元，加權平均成交價０﹒１５７元；現時最大淨

被動賣出券商為恒生證券，金額３４萬元，加權平均成交價０﹒１５７元。以現價計，該股暫連

升２日，累計升幅２３﹒７％。

現時，恒生指數報２０４６７，跌１４１點或０﹒６９％；恒生中國企業指數報７０４８，

跌５８點或０﹒８３％；恒生科技指數報４５０７，跌９０點或１﹒９６％；主板成交

４１９﹒９３億元。

上證綜合指數報３２５６，跌１３點或０﹒４１％，成交２０１７﹒７７億元人民幣。

深證成份指數報１２３１７，跌７６點或０﹒６２％，成交１２８２﹒４８億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒１６７ 變動 ＋２１﹒０１％

最高價 ０﹒１６７ 最低價 ０﹒１４０

成交股數 ４４８２﹒０２萬股 成交金額 ７０２﹒８８萬

１０天平均 ０﹒１２８ 歷史波幅％ ８０﹒７６８

２０天平均 ０﹒１１４ 加權平均價 ０﹒１５７

５０天平均 ０﹒０９９ ＲＳＩ１４ ８５﹒０３０

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股份狀態：創５２周新高；主動買沽比率６７：３３，資金淨主動買入２３２﹒２３萬元；暫連

升２日，累計升幅２３﹒７％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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新時代能源（００１６６） ０﹒１６７ ＋２１﹒０１

南方錳業（０１０９１） １﹒０５０ －２﹒７８

中廣核（０１１６４） ０﹒８１０ ＋２﹒５３

五礦資源（０１２０８） ２﹒５４０ ＋０﹒４０

贛鋒鋰業（０１７７２） ７３﹒０００ －１﹒６２

中國石墨（０２２３７） ０﹒５２０ －３﹒７０

金川國際（０２３６２） ０﹒８２０ －１﹒２０

洛鉬（０３９９３） ３﹒８００ －２﹒３１

金力永磁（０６６８０） ３４﹒０５０ －０﹒４４

天齊鋰業（０９６９６） ７７﹒６５０ －０﹒８３

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（ｅｄ）

