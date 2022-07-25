《異動股》申洲國際（０２３１３）跌近３％，報８１﹒８元

《經濟通通訊社２５日專訊》申洲國際（０２３１３）跌２﹒９７％，報８１﹒８元，最低

價８１﹒７５元，最高價８５﹒４元；成交１０１﹒１３萬股，成交金額８３９０﹒２萬元；主

動買沽比率４８：５２，資金淨主動賣出３０２﹒８８萬元。現時最大淨被動買入券商為中信里

昂證券，金額８０９﹒５９萬元，加權平均成交價８２﹒７４３元；現時最大淨被動賣出券商為

摩根大通，金額８２９﹒０８萬元，加權平均成交價８２﹒９５２元。以現價計，該股暫連跌３

日，累計跌幅５﹒８１％。

現時，恒生指數報２０４４３，跌１６５點或０﹒８％；恒生中國企業指數報７０３６，跌

７０點或０﹒９９％；恒生科技指數報４４９９，跌９８點或２﹒１４％；主板成交４３３﹒５

億元。

上證綜合指數報３２５４，跌１５點或０﹒４７％，成交２１０３億元人民幣。

深證成份指數報１２３０６，跌８７點或０﹒７１％，成交１３３０﹒１８億元人民幣。



基本資料

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現價 ８１﹒８００ 變動 －２﹒９７％

最高價 ８５﹒４００ 最低價 ８１﹒７５０

成交股數 １０１﹒１３萬股 成交金額 ８３９０﹒２萬

１０天平均 ８４﹒２１５ 歷史波幅％ ４４﹒８２３

２０天平均 ８８﹒０５０ 加權平均價 ８２﹒９６２

５０天平均 ９６﹒００６ ＲＳＩ１４ ３５﹒７８４

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股份狀態：主動買沽比率４８：５２，資金淨主動賣出３０２﹒８８萬元；暫連跌３日，累計跌

幅５﹒８１％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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申洲國際（０２３１３） ８１﹒８０ －２﹒９７

潤啤（００２９１） ５４﹒４５ ＋１﹒９７

特步國際（０１３６８） １３﹒１０ －０﹒９１

百威亞太（０１８７６） ２２﹒８５ ＋０﹒２２

安踏體育（０２０２０） ９０﹒５５ －０﹒７１

蒙牛乳業（０２３１９） ３６﹒２０ －３﹒６０

李寧（０２３３１） ６５﹒９０ －０﹒８３

中國飛鶴（０６１８６） ７﹒２６ －１２﹒７４

海底撈（０６８６２） １５﹒７６ －０﹒６３

九毛九（０９９２２） １８﹒２６ －０﹒３３

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（ｅｄ）

