《異動股》申洲國際（０２３１３）跌近３％，報８１﹒８元

《經濟通通訊社２５日專訊》申洲國際（０２３１３）跌２﹒９７％，報８１﹒８元，最低
價８１﹒７５元，最高價８５﹒４元；成交１０１﹒１３萬股，成交金額８３９０﹒２萬元；主
動買沽比率４８：５２，資金淨主動賣出３０２﹒８８萬元。現時最大淨被動買入券商為中信里
昂證券，金額８０９﹒５９萬元，加權平均成交價８２﹒７４３元；現時最大淨被動賣出券商為
摩根大通，金額８２９﹒０８萬元，加權平均成交價８２﹒９５２元。以現價計，該股暫連跌３
日，累計跌幅５﹒８１％。
現時，恒生指數報２０４４３，跌１６５點或０﹒８％；恒生中國企業指數報７０３６，跌
７０點或０﹒９９％；恒生科技指數報４４９９，跌９８點或２﹒１４％；主板成交４３３﹒５
億元。
上證綜合指數報３２５４，跌１５點或０﹒４７％，成交２１０３億元人民幣。
深證成份指數報１２３０６，跌８７點或０﹒７１％，成交１３３０﹒１８億元人民幣。
基本資料
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現價 ８１﹒８００ 變動 －２﹒９７％
最高價 ８５﹒４００ 最低價 ８１﹒７５０
成交股數 １０１﹒１３萬股 成交金額 ８３９０﹒２萬
１０天平均 ８４﹒２１５ 歷史波幅％ ４４﹒８２３
２０天平均 ８８﹒０５０ 加權平均價 ８２﹒９６２
５０天平均 ９６﹒００６ ＲＳＩ１４ ３５﹒７８４
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股份狀態：主動買沽比率４８：５２，資金淨主動賣出３０２﹒８８萬元；暫連跌３日，累計跌
幅５﹒８１％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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申洲國際（０２３１３） ８１﹒８０ －２﹒９７
潤啤（００２９１） ５４﹒４５ ＋１﹒９７
特步國際（０１３６８） １３﹒１０ －０﹒９１
百威亞太（０１８７６） ２２﹒８５ ＋０﹒２２
安踏體育（０２０２０） ９０﹒５５ －０﹒７１
蒙牛乳業（０２３１９） ３６﹒２０ －３﹒６０
李寧（０２３３１） ６５﹒９０ －０﹒８３
中國飛鶴（０６１８６） ７﹒２６ －１２﹒７４
海底撈（０６８６２） １５﹒７６ －０﹒６３
九毛九（０９９２２） １８﹒２６ －０﹒３３
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（ｅｄ）
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