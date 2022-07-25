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02313 申洲國際
即時 按盤價 跌82.800 -1.500 (-1.779%)
大手異動

25/07/2022 11:24

《異動股》申洲國際（０２３１３）跌近３％，報８１﹒８元

　　《經濟通通訊社２５日專訊》申洲國際（０２３１３）跌２﹒９７％，報８１﹒８元，最低
價８１﹒７５元，最高價８５﹒４元；成交１０１﹒１３萬股，成交金額８３９０﹒２萬元；主
動買沽比率４８：５２，資金淨主動賣出３０２﹒８８萬元。現時最大淨被動買入券商為中信里
昂證券，金額８０９﹒５９萬元，加權平均成交價８２﹒７４３元；現時最大淨被動賣出券商為
摩根大通，金額８２９﹒０８萬元，加權平均成交價８２﹒９５２元。以現價計，該股暫連跌３
日，累計跌幅５﹒８１％。
　　現時，恒生指數報２０４４３，跌１６５點或０﹒８％；恒生中國企業指數報７０３６，跌
７０點或０﹒９９％；恒生科技指數報４４９９，跌９８點或２﹒１４％；主板成交４３３﹒５
億元。
　　上證綜合指數報３２５４，跌１５點或０﹒４７％，成交２１０３億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３０６，跌８７點或０﹒７１％，成交１３３０﹒１８億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　８１﹒８００　變動　　　　　－２﹒９７％
　　最高價　　　　　８５﹒４００　最低價　　　　８１﹒７５０
　　成交股數　　１０１﹒１３萬股　成交金額　　８３９０﹒２萬
　　１０天平均　　　８４﹒２１５　歷史波幅％　　４４﹒８２３
　　２０天平均　　　８８﹒０５０　加權平均價　　８２﹒９６２
　　５０天平均　　　９６﹒００６　ＲＳＩ１４　　３５﹒７８４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：主動買沽比率４８：５２，資金淨主動賣出３０２﹒８８萬元；暫連跌３日，累計跌
幅５﹒８１％
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　申洲國際（０２３１３）　８１﹒８０　　－２﹒９７
　　潤啤（００２９１）　　　５４﹒４５　　＋１﹒９７
　　特步國際（０１３６８）　１３﹒１０　　－０﹒９１
　　百威亞太（０１８７６）　２２﹒８５　　＋０﹒２２
　　安踏體育（０２０２０）　９０﹒５５　　－０﹒７１
　　蒙牛乳業（０２３１９）　３６﹒２０　　－３﹒６０
　　李寧（０２３３１）　　　６５﹒９０　　－０﹒８３
　　中國飛鶴（０６１８６）　　７﹒２６　－１２﹒７４
　　海底撈（０６８６２）　　１５﹒７６　　－０﹒６３
　　九毛九（０９９２２）　　１８﹒２６　　－０﹒３３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 25/07/2022 13:34
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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