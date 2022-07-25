《異動股》華虹跌逾５％失守２０天線，報２４﹒９元

《經濟通通訊社２５日專訊》華虹（０１３４７）跌５﹒１４％，報２４﹒９元，跌穿２０

天線（２６﹒０１２元），最低價２４﹒９元，最高價２６元；成交４３１﹒１４萬股，成交金

額１﹒０９億元；主動買沽比率３３：６７，資金淨主動賣出３５６２﹒９５萬元。現時最大淨

被動買入券商為中國投資信息，金額１４６３﹒０２萬元，加權平均成交價２５﹒３３２元；現

時最大淨被動賣出券商為摩根士丹利，金額４２５﹒４２萬元，加權平均成交價２５﹒３２３元

。

現時，恒生指數報２０４３０，跌１７８點或０﹒８７％；恒生中國企業指數報７０３２，

跌７３點或１﹒０４％；恒生科技指數報４４９８，跌９９點或２﹒１６％；主板成交

４４２﹒５億元。

上證綜合指數報３２４７，跌２２點或０﹒６９％，成交２１５８﹒１７億元人民幣。

深證成份指數報１２２７５，跌１１８點或０﹒９６％，成交１３６６﹒１７億元人民幣。



基本資料

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現價 ２４﹒９００ 變動 －５﹒１４％

最高價 ２６﹒０００ 最低價 ２４﹒９００

成交股數 ４３１﹒１４萬股 成交金額 １﹒０９億

１０天平均 ２５﹒２０５ 歷史波幅％ ４８﹒４１９

２０天平均 ２６﹒０１２ 加權平均價 ２５﹒３１７

５０天平均 ２７﹒２２６ ＲＳＩ１４ ４２﹒７３６

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股份狀態：跌穿２０天線；主動買沽比率３３：６７，資金淨主動賣出３５６２﹒９５萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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華虹（０１３４７） ２４﹒９００ －５﹒１４

ＡＳＭＰＴ（００５２２） ６３﹒７００ －０﹒１６

中芯（００９８１） １７﹒１２０ ＋１﹒３０

上海復旦（０１３８５） ２９﹒１００ －３﹒１６

康特隆（０１９１２） ０﹒１４６ 無升跌

芯智控股（０２１６６） １﹒９３０ ＋２﹒１２

腦洞科技（０２２０３） ０﹒１６５ －１０﹒３３

晶門（０２８７８） ０﹒５５０ ＋３﹒７７

宏光半導體（０６９０８） ３﹒７１０ －６﹒０８

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（ｅｄ）

