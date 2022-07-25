《異動股》華虹跌逾５％失守２０天線，報２４﹒９元

《經濟通通訊社２５日專訊》華虹（０１３４７）跌５﹒１４％，報２４﹒９元，跌穿２０
天線（２６﹒０１２元），最低價２４﹒９元，最高價２６元；成交４３１﹒１４萬股，成交金
額１﹒０９億元；主動買沽比率３３：６７，資金淨主動賣出３５６２﹒９５萬元。現時最大淨
被動買入券商為中國投資信息，金額１４６３﹒０２萬元，加權平均成交價２５﹒３３２元；現
時最大淨被動賣出券商為摩根士丹利，金額４２５﹒４２萬元，加權平均成交價２５﹒３２３元
。
現時，恒生指數報２０４３０，跌１７８點或０﹒８７％；恒生中國企業指數報７０３２，
跌７３點或１﹒０４％；恒生科技指數報４４９８，跌９９點或２﹒１６％；主板成交
４４２﹒５億元。
上證綜合指數報３２４７，跌２２點或０﹒６９％，成交２１５８﹒１７億元人民幣。
深證成份指數報１２２７５，跌１１８點或０﹒９６％，成交１３６６﹒１７億元人民幣。
基本資料
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現價 ２４﹒９００ 變動 －５﹒１４％
最高價 ２６﹒０００ 最低價 ２４﹒９００
成交股數 ４３１﹒１４萬股 成交金額 １﹒０９億
１０天平均 ２５﹒２０５ 歷史波幅％ ４８﹒４１９
２０天平均 ２６﹒０１２ 加權平均價 ２５﹒３１７
５０天平均 ２７﹒２２６ ＲＳＩ１４ ４２﹒７３６
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股份狀態：跌穿２０天線；主動買沽比率３３：６７，資金淨主動賣出３５６２﹒９５萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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華虹（０１３４７） ２４﹒９００ －５﹒１４
ＡＳＭＰＴ（００５２２） ６３﹒７００ －０﹒１６
中芯（００９８１） １７﹒１２０ ＋１﹒３０
上海復旦（０１３８５） ２９﹒１００ －３﹒１６
康特隆（０１９１２） ０﹒１４６ 無升跌
芯智控股（０２１６６） １﹒９３０ ＋２﹒１２
腦洞科技（０２２０３） ０﹒１６５ －１０﹒３３
晶門（０２８７８） ０﹒５５０ ＋３﹒７７
宏光半導體（０６９０８） ３﹒７１０ －６﹒０８
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（ｅｄ）
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