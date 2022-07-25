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01347 華虹半導體
即時 按盤價 跌25.150 -1.100 (-4.190%)
大手異動

25/07/2022 11:29

《異動股》華虹跌逾５％失守２０天線，報２４﹒９元

　　《經濟通通訊社２５日專訊》華虹（０１３４７）跌５﹒１４％，報２４﹒９元，跌穿２０
天線（２６﹒０１２元），最低價２４﹒９元，最高價２６元；成交４３１﹒１４萬股，成交金
額１﹒０９億元；主動買沽比率３３：６７，資金淨主動賣出３５６２﹒９５萬元。現時最大淨
被動買入券商為中國投資信息，金額１４６３﹒０２萬元，加權平均成交價２５﹒３３２元；現
時最大淨被動賣出券商為摩根士丹利，金額４２５﹒４２萬元，加權平均成交價２５﹒３２３元

　　現時，恒生指數報２０４３０，跌１７８點或０﹒８７％；恒生中國企業指數報７０３２，
跌７３點或１﹒０４％；恒生科技指數報４４９８，跌９９點或２﹒１６％；主板成交
４４２﹒５億元。
　　上證綜合指數報３２４７，跌２２點或０﹒６９％，成交２１５８﹒１７億元人民幣。
　　深證成份指數報１２２７５，跌１１８點或０﹒９６％，成交１３６６﹒１７億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　２４﹒９００　變動　　　　－５﹒１４％
　　最高價　　　　　２６﹒０００　最低價　　　２４﹒９００
　　成交股數　　４３１﹒１４萬股　成交金額　　　１﹒０９億
　　１０天平均　　　２５﹒２０５　歷史波幅％　４８﹒４１９
　　２０天平均　　　２６﹒０１２　加權平均價　２５﹒３１７
　　５０天平均　　　２７﹒２２６　ＲＳＩ１４　４２﹒７３６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：跌穿２０天線；主動買沽比率３３：６７，資金淨主動賣出３５６２﹒９５萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　華虹（０１３４７）　　　　２４﹒９００　　－５﹒１４
　　ＡＳＭＰＴ（００５２２）　６３﹒７００　　－０﹒１６
　　中芯（００９８１）　　　　１７﹒１２０　　＋１﹒３０
　　上海復旦（０１３８５）　　２９﹒１００　　－３﹒１６
　　康特隆（０１９１２）　　　　０﹒１４６　　　　無升跌
　　芯智控股（０２１６６）　　　１﹒９３０　　＋２﹒１２
　　腦洞科技（０２２０３）　　　０﹒１６５　－１０﹒３３
　　晶門（０２８７８）　　　　　０﹒５５０　　＋３﹒７７
　　宏光半導體（０６９０８）　　３﹒７１０　　－６﹒０８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 25/07/2022 13:35
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