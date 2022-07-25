《異動股》融科控股（０２３２３）漲４０％，報０﹒１３３元

《經濟通通訊社２５日專訊》融科控股（０２３２３）升４０％，報０﹒１３３元，最高價

０﹒１３３元，最低價０﹒０９元；成交８１００萬股，成交金額８９５﹒６萬元；主動買沽比

率６８：３２，資金淨主動買入３１５﹒２萬元。現時最大淨被動買入券商為富途證券國際，金

額３９﹒４２萬元，加權平均成交價０﹒１０８元；現時最大淨被動賣出券商為雅利多證券，金

額１１９﹒６３萬元，加權平均成交價０﹒０９７元。

現時，恒生指數報２０４３９，跌１６９點或０﹒８２％；恒生中國企業指數報７０３４，

跌７２點或１﹒０１％；恒生科技指數報４５０１，跌９５點或２﹒０９％；主板成交

４７４﹒５６億元。

上證綜合指數報３２４６，跌２３點或０﹒７１％，成交２１７６﹒２５億元人民幣。

深證成份指數報１２２７７，跌１１６點或０﹒９４％，成交１３７３﹒４億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒１３３ 變動 ＋４０﹒００％

最高價 ０﹒１３３ 最低價 ０﹒０９０

成交股數 ８１００萬股 成交金額 ８９５﹒６萬

１０天平均 ０﹒０８７ 歷史波幅％ ４５９﹒９９０

２０天平均 ０﹒２６５ 加權平均價 ０﹒１１１

５０天平均 ０﹒２３５ ＲＳＩ１４ ４２﹒４０６

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股份狀態：主動買沽比率６８：３２，資金淨主動買入３１５﹒２萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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融科控股（０２３２３） ０﹒１３３ ＋４０﹒００

建滔集團（００１４８） ２４﹒１５０ －２﹒２３

京城機電股份（００１８７） ３﹒９５０ －１﹒２５

力勁科技（００５５８） １４﹒１２０ －１﹒５３

億和控股（００８３８） ２﹒１３０ ＋１﹒４３

信義玻璃（００８６８） １６﹒０６０ ＋０﹒２５

洛陽玻璃股份（０１１０８） １１﹒６８０ －５﹒０４

建滔積層板（０１８８８） ７﹒５７０ －１﹒３０

東江集團控股（０２２８３） １﹒７２０ －１３﹒１３

光控精技（０３３０２） ０﹒５１０ －３﹒７７

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（ｅｄ）

