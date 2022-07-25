《異動股》融科控股（０２３２３）漲４０％，報０﹒１３３元

《經濟通通訊社２５日專訊》融科控股（０２３２３）升４０％，報０﹒１３３元，最高價
０﹒１３３元，最低價０﹒０９元；成交８１００萬股，成交金額８９５﹒６萬元；主動買沽比
率６８：３２，資金淨主動買入３１５﹒２萬元。現時最大淨被動買入券商為富途證券國際，金
額３９﹒４２萬元，加權平均成交價０﹒１０８元；現時最大淨被動賣出券商為雅利多證券，金
額１１９﹒６３萬元，加權平均成交價０﹒０９７元。
現時，恒生指數報２０４３９，跌１６９點或０﹒８２％；恒生中國企業指數報７０３４，
跌７２點或１﹒０１％；恒生科技指數報４５０１，跌９５點或２﹒０９％；主板成交
４７４﹒５６億元。
上證綜合指數報３２４６，跌２３點或０﹒７１％，成交２１７６﹒２５億元人民幣。
深證成份指數報１２２７７，跌１１６點或０﹒９４％，成交１３７３﹒４億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒１３３ 變動 ＋４０﹒００％
最高價 ０﹒１３３ 最低價 ０﹒０９０
成交股數 ８１００萬股 成交金額 ８９５﹒６萬
１０天平均 ０﹒０８７ 歷史波幅％ ４５９﹒９９０
２０天平均 ０﹒２６５ 加權平均價 ０﹒１１１
５０天平均 ０﹒２３５ ＲＳＩ１４ ４２﹒４０６
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股份狀態：主動買沽比率６８：３２，資金淨主動買入３１５﹒２萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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融科控股（０２３２３） ０﹒１３３ ＋４０﹒００
建滔集團（００１４８） ２４﹒１５０ －２﹒２３
京城機電股份（００１８７） ３﹒９５０ －１﹒２５
力勁科技（００５５８） １４﹒１２０ －１﹒５３
億和控股（００８３８） ２﹒１３０ ＋１﹒４３
信義玻璃（００８６８） １６﹒０６０ ＋０﹒２５
洛陽玻璃股份（０１１０８） １１﹒６８０ －５﹒０４
建滔積層板（０１８８８） ７﹒５７０ －１﹒３０
東江集團控股（０２２８３） １﹒７２０ －１３﹒１３
光控精技（０３３０２） ０﹒５１０ －３﹒７７
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（ｅｄ）
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