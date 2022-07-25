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02323 融科控股
即時 按盤價 升0.129 +0.034 (+35.789%)
大手異動

25/07/2022 11:54

《異動股》融科控股（０２３２３）漲４０％，報０﹒１３３元

　　《經濟通通訊社２５日專訊》融科控股（０２３２３）升４０％，報０﹒１３３元，最高價
０﹒１３３元，最低價０﹒０９元；成交８１００萬股，成交金額８９５﹒６萬元；主動買沽比
率６８：３２，資金淨主動買入３１５﹒２萬元。現時最大淨被動買入券商為富途證券國際，金
額３９﹒４２萬元，加權平均成交價０﹒１０８元；現時最大淨被動賣出券商為雅利多證券，金
額１１９﹒６３萬元，加權平均成交價０﹒０９７元。
　　現時，恒生指數報２０４３９，跌１６９點或０﹒８２％；恒生中國企業指數報７０３４，
跌７２點或１﹒０１％；恒生科技指數報４５０１，跌９５點或２﹒０９％；主板成交
４７４﹒５６億元。
　　上證綜合指數報３２４６，跌２３點或０﹒７１％，成交２１７６﹒２５億元人民幣。
　　深證成份指數報１２２７７，跌１１６點或０﹒９４％，成交１３７３﹒４億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　０﹒１３３　變動　　　　＋４０﹒００％
　　最高價　　　　０﹒１３３　最低價　　　　　０﹒０９０
　　成交股數　　８１００萬股　成交金額　　　８９５﹒６萬
　　１０天平均　　０﹒０８７　歷史波幅％　４５９﹒９９０
　　２０天平均　　０﹒２６５　加權平均價　　　０﹒１１１
　　５０天平均　　０﹒２３５　ＲＳＩ１４　　４２﹒４０６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：主動買沽比率６８：３２，資金淨主動買入３１５﹒２萬元
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　融科控股（０２３２３）　　　　０﹒１３３　＋４０﹒００
　　建滔集團（００１４８）　　　２４﹒１５０　　－２﹒２３
　　京城機電股份（００１８７）　　３﹒９５０　　－１﹒２５
　　力勁科技（００５５８）　　　１４﹒１２０　　－１﹒５３
　　億和控股（００８３８）　　　　２﹒１３０　　＋１﹒４３
　　信義玻璃（００８６８）　　　１６﹒０６０　　＋０﹒２５
　　洛陽玻璃股份（０１１０８）　１１﹒６８０　　－５﹒０４
　　建滔積層板（０１８８８）　　　７﹒５７０　　－１﹒３０
　　東江集團控股（０２２８３）　　１﹒７２０　－１３﹒１３
　　光控精技（０３３０２）　　　　０﹒５１０　　－３﹒７７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 25/07/2022 13:35
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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