《異動股》龍資源（１７１２）跌近２０％創新低，報０﹒６６元

《經濟通通訊社２５日專訊》龍資源（０１７１２）跌１９﹒５１％，報０﹒６６元，最低

價０﹒６６元，創上市新低，最高價０﹒６６元；成交２０００股，成交金額１３２０元；主動

買沽比率０：１００，資金淨主動賣出１３２０元。現時最大淨被動買入券商為尊嘉證券國際，

金額１３２０元，加權平均成交價０﹒６６元。

現時，恒生指數報２０４３６，跌１７２點或０﹒８４％；恒生中國企業指數報７０３３，

跌７３點或１﹒０３％；恒生科技指數報４５０５，跌９１點或２％；主板成交４８４﹒８５億

元。

上證綜合指數報３２４６，跌２３點或０﹒７１％，成交２２０３﹒１１億元人民幣。

深證成份指數報１２２７８，跌１１５點或０﹒９３％，成交１３８８﹒０８億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒６６０ 變動 －１９﹒５１％

最高價 ０﹒６６０ 最低價 ０﹒６６０

成交股數 ２０００股 成交金額 １３２０

１０天平均 ０﹒８４０ 歷史波幅％ １１４﹒１６４

２０天平均 １﹒０２６ 加權平均價 ０﹒６６０

５０天平均 １﹒２７５ ＲＳＩ１４ １６﹒６８７

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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率０：１００，資金淨主動賣出１３２０元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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龍資源（０１７１２） ０﹒６６０ －１９﹒５１

復興亞洲（００２７４） ０﹒３００ 無升跌

潼關黃金（００３４０） ０﹒６００ ＋１５﹒３８

壇金礦業（００６２１） ０﹒０２６ 無升跌

中國白銀集團（００８１５） ０﹒３９０ 無升跌

山東黃金（０１７８７） １２﹒８８０ ＋０﹒６２

招金礦業（０１８１８） ６﹒６９０ ＋１﹒９８

中國黃金國際（０２０９９） ２０﹒６５０ －０﹒７２

紫金（０２８９９） ８﹒８６０ ＋０﹒４５

大唐潼金（０８２９９） ０﹒２８０ 無升跌

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（ｅｄ）

