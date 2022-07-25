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01712 龍資源
即時 按盤價 跌0.700 -0.120 (-14.634%)
大手異動

25/07/2022 13:01

《異動股》龍資源（１７１２）跌近２０％創新低，報０﹒６６元

　　《經濟通通訊社２５日專訊》龍資源（０１７１２）跌１９﹒５１％，報０﹒６６元，最低
價０﹒６６元，創上市新低，最高價０﹒６６元；成交２０００股，成交金額１３２０元；主動
買沽比率０：１００，資金淨主動賣出１３２０元。現時最大淨被動買入券商為尊嘉證券國際，
金額１３２０元，加權平均成交價０﹒６６元。
　　現時，恒生指數報２０４３６，跌１７２點或０﹒８４％；恒生中國企業指數報７０３３，
跌７３點或１﹒０３％；恒生科技指數報４５０５，跌９１點或２％；主板成交４８４﹒８５億
元。
　　上證綜合指數報３２４６，跌２３點或０﹒７１％，成交２２０３﹒１１億元人民幣。
　　深證成份指數報１２２７８，跌１１５點或０﹒９３％，成交１３８８﹒０８億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　０﹒６６０　變動　　　　－１９﹒５１％
　　最高價　　　０﹒６６０　最低價　　　　　０﹒６６０
　　成交股數　　２０００股　成交金額　　　　　１３２０
　　１０天平均　０﹒８４０　歷史波幅％　１１４﹒１６４
　　２０天平均　１﹒０２６　加權平均價　　　０﹒６６０
　　５０天平均　１﹒２７５　ＲＳＩ１４　　１６﹒６８７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：創上市新低；主動買沽比率０：１００，資金淨主動賣出１３２０元
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　龍資源（０１７１２）　　　　　０﹒６６０　－１９﹒５１
　　復興亞洲（００２７４）　　　　０﹒３００　　　　無升跌
　　潼關黃金（００３４０）　　　　０﹒６００　＋１５﹒３８
　　壇金礦業（００６２１）　　　　０﹒０２６　　　　無升跌
　　中國白銀集團（００８１５）　　０﹒３９０　　　　無升跌
　　山東黃金（０１７８７）　　　１２﹒８８０　　＋０﹒６２
　　招金礦業（０１８１８）　　　　６﹒６９０　　＋１﹒９８
　　中國黃金國際（０２０９９）　２０﹒６５０　　－０﹒７２
　　紫金（０２８９９）　　　　　　８﹒８６０　　＋０﹒４５
　　大唐潼金（０８２９９）　　　　０﹒２８０　　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 25/07/2022 13:35
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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