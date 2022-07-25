《異動股》龍資源（１７１２）跌近２０％創新低，報０﹒６６元

《經濟通通訊社２５日專訊》龍資源（０１７１２）跌１９﹒５１％，報０﹒６６元，最低
價０﹒６６元，創上市新低，最高價０﹒６６元；成交２０００股，成交金額１３２０元；主動
買沽比率０：１００，資金淨主動賣出１３２０元。現時最大淨被動買入券商為尊嘉證券國際，
金額１３２０元，加權平均成交價０﹒６６元。
現時，恒生指數報２０４３６，跌１７２點或０﹒８４％；恒生中國企業指數報７０３３，
跌７３點或１﹒０３％；恒生科技指數報４５０５，跌９１點或２％；主板成交４８４﹒８５億
元。
上證綜合指數報３２４６，跌２３點或０﹒７１％，成交２２０３﹒１１億元人民幣。
深證成份指數報１２２７８，跌１１５點或０﹒９３％，成交１３８８﹒０８億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒６６０ 變動 －１９﹒５１％
最高價 ０﹒６６０ 最低價 ０﹒６６０
成交股數 ２０００股 成交金額 １３２０
１０天平均 ０﹒８４０ 歷史波幅％ １１４﹒１６４
２０天平均 １﹒０２６ 加權平均價 ０﹒６６０
５０天平均 １﹒２７５ ＲＳＩ１４ １６﹒６８７
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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率０：１００，資金淨主動賣出１３２０元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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龍資源（０１７１２） ０﹒６６０ －１９﹒５１
復興亞洲（００２７４） ０﹒３００ 無升跌
潼關黃金（００３４０） ０﹒６００ ＋１５﹒３８
壇金礦業（００６２１） ０﹒０２６ 無升跌
中國白銀集團（００８１５） ０﹒３９０ 無升跌
山東黃金（０１７８７） １２﹒８８０ ＋０﹒６２
招金礦業（０１８１８） ６﹒６９０ ＋１﹒９８
中國黃金國際（０２０９９） ２０﹒６５０ －０﹒７２
紫金（０２８９９） ８﹒８６０ ＋０﹒４５
大唐潼金（０８２９９） ０﹒２８０ 無升跌
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（ｅｄ）
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