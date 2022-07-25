《經濟通通訊社２５日專訊》偉祿集團（０１１９６）於１：０５ｐｍ錄得１手１２０萬股
非自動對盤，每股造１０元，較上日收市價低０﹒６％，涉資１２００萬元。
偉祿集團現價跌１﹒９９％，報９﹒８６元；成交１３３﹒６萬股，成交金額
１３３５﹒４２萬元，主動買沽比率７：９３，資金淨主動賣出１１３﹒４萬元。（ｒｗ）
【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動
25/07/2022 13:06
《大手成交》偉祿集團一手１２０萬股非自動對盤，涉１２００萬元
《經濟通通訊社２５日專訊》偉祿集團（０１１９６）於１：０５ｐｍ錄得１手１２０萬股
非自動對盤，每股造１０元，較上日收市價低０﹒６％，涉資１２００萬元。
偉祿集團現價跌１﹒９９％，報９﹒８６元；成交１３３﹒６萬股，成交金額
１３３５﹒４２萬元，主動買沽比率７：９３，資金淨主動賣出１１３﹒４萬元。（ｒｗ）
【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動
下一篇新聞︰07/07/2022 16:04 《大手成交》東莞農行等２家公司下午４：０３大手交易
13/06/2022 15:39 《異動股》偉祿（０１１９６）跌逾１０％，報９﹒４２元
02/06/2022 11:03 《異動股》偉祿跌逾３０％失守２５０天線，報８﹒５９元
02/06/2022 10:32 《異動股》偉祿挫近２０％失守２５０天線，報９﹒９元
02/06/2022 09:58 《異動股》偉祿挫近１２％失守５０天線，報１０﹒９元
14/04/2022 15:16 《異動股》偉祿（０１１９６）漲逾１０％，報１３﹒２元
|備註：
|即時報價更新時間為 25/07/2022 13:35
|港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰