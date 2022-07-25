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01196 偉祿集團
即時 按盤價 跌9.880 -0.180 (-1.789%)
大手異動

25/07/2022 13:06

《大手成交》偉祿集團一手１２０萬股非自動對盤，涉１２００萬元

　　《經濟通通訊社２５日專訊》偉祿集團（０１１９６）於１：０５ｐｍ錄得１手１２０萬股
非自動對盤，每股造１０元，較上日收市價低０﹒６％，涉資１２００萬元。
　　偉祿集團現價跌１﹒９９％，報９﹒８６元；成交１３３﹒６萬股，成交金額
１３３５﹒４２萬元，主動買沽比率７：９３，資金淨主動賣出１１３﹒４萬元。（ｒｗ）

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備註： 即時報價更新時間為 25/07/2022 13:35
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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