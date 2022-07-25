《異動股》東方海外（００３１６）挫逾５％，報２５２元

《經濟通通訊社２５日專訊》東方海外（００３１６）跌５﹒１９％，報２５２元，最低價
２５２元，最高價２６８﹒４元，創１個月新高；成交５７﹒４１萬股，成交金額１﹒４９億元
；主動買沽比率４３：５７，資金淨主動賣出１９１１﹒０１萬元。現時最大淨被動買入券商為
富瑞金融集團，金額９１２﹒５５萬元，加權平均成交價２５８﹒０２４元；現時最大淨被動賣
出券商為高盛亞洲證券，金額４４１﹒７９萬元，加權平均成交價２５９﹒８０４元。
現時，恒生指數報２０４１６，跌１９２點或０﹒９３％；恒生中國企業指數報７０２４，
跌８１點或１﹒１５％；恒生科技指數報４４９４，跌１０２點或２﹒２４％；主板成交
５２６﹒６６億元。
上證綜合指數報３２４７，跌２２點或０﹒７％，成交２４３６﹒３８億元人民幣。
深證成份指數報１２２８４，跌１０９點或０﹒８９％，成交１５３６億元人民幣。
基本資料
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現價 ２５２﹒０００ 變動 －５﹒１９％
最高價 ２６８﹒４００ 最低價 ２５２﹒０００
成交股數 ５７﹒４１萬股 成交金額 １﹒４９億
１０天平均 ２４１﹒３２０ 歷史波幅％ ４２﹒９２９
２０天平均 ２２８﹒６１０ 加權平均價 ２５９﹒５７６
５０天平均 ２３３﹒３１４ ＲＳＩ１４ ５９﹒６６６
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股份狀態：創１個月新高；主動買沽比率４３：５７，資金淨主動賣出１９１１﹒０１萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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東方海外（００３１６） ２５２﹒００ －５﹒１９
招商局港口（００１４４） １３﹒０６ －０﹒９１
中遠海能（０１１３８） ５﹒３９ －０﹒９２
中遠海運港口（０１１９９） ５﹒６９ －０﹒５２
中遠海控（０１９１９） １１﹒５０ －４﹒９６
太平洋航運（０２３４３） ３﹒２７ －２﹒９７
中遠海發（０２８６６） １﹒５８ －０﹒６３
遼港股份（０２８８０） ０﹒７３ 無升跌
廈門港務（０３３７８） ２﹒１３ －０﹒４７
天津港（０３３８２） ０﹒６２ ＋１﹒６４
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（ｅｄ）
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