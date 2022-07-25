《異動股》東方海外（００３１６）挫逾５％，報２５２元

《經濟通通訊社２５日專訊》東方海外（００３１６）跌５﹒１９％，報２５２元，最低價

２５２元，最高價２６８﹒４元，創１個月新高；成交５７﹒４１萬股，成交金額１﹒４９億元

；主動買沽比率４３：５７，資金淨主動賣出１９１１﹒０１萬元。現時最大淨被動買入券商為

富瑞金融集團，金額９１２﹒５５萬元，加權平均成交價２５８﹒０２４元；現時最大淨被動賣

出券商為高盛亞洲證券，金額４４１﹒７９萬元，加權平均成交價２５９﹒８０４元。

現時，恒生指數報２０４１６，跌１９２點或０﹒９３％；恒生中國企業指數報７０２４，

跌８１點或１﹒１５％；恒生科技指數報４４９４，跌１０２點或２﹒２４％；主板成交

５２６﹒６６億元。

上證綜合指數報３２４７，跌２２點或０﹒７％，成交２４３６﹒３８億元人民幣。

深證成份指數報１２２８４，跌１０９點或０﹒８９％，成交１５３６億元人民幣。



基本資料

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現價 ２５２﹒０００ 變動 －５﹒１９％

最高價 ２６８﹒４００ 最低價 ２５２﹒０００

成交股數 ５７﹒４１萬股 成交金額 １﹒４９億

１０天平均 ２４１﹒３２０ 歷史波幅％ ４２﹒９２９

２０天平均 ２２８﹒６１０ 加權平均價 ２５９﹒５７６

５０天平均 ２３３﹒３１４ ＲＳＩ１４ ５９﹒６６６

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股份狀態：創１個月新高；主動買沽比率４３：５７，資金淨主動賣出１９１１﹒０１萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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東方海外（００３１６） ２５２﹒００ －５﹒１９

招商局港口（００１４４） １３﹒０６ －０﹒９１

中遠海能（０１１３８） ５﹒３９ －０﹒９２

中遠海運港口（０１１９９） ５﹒６９ －０﹒５２

中遠海控（０１９１９） １１﹒５０ －４﹒９６

太平洋航運（０２３４３） ３﹒２７ －２﹒９７

中遠海發（０２８６６） １﹒５８ －０﹒６３

遼港股份（０２８８０） ０﹒７３ 無升跌

廈門港務（０３３７８） ２﹒１３ －０﹒４７

天津港（０３３８２） ０﹒６２ ＋１﹒６４

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（ｅｄ）

