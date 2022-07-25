  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
極速報價  |  詳細報價  |  互動圖表  |  成交  |  新聞  |  評論NEW  |  影片NEW  |  相關證券  |  公司資料  |  派息  |  賣空
00316 東方海外國際
即時 按盤價 跌253.400 -12.400 (-4.665%)
大手異動

25/07/2022 13:23

《異動股》東方海外（００３１６）挫逾５％，報２５２元

　　《經濟通通訊社２５日專訊》東方海外（００３１６）跌５﹒１９％，報２５２元，最低價
２５２元，最高價２６８﹒４元，創１個月新高；成交５７﹒４１萬股，成交金額１﹒４９億元
；主動買沽比率４３：５７，資金淨主動賣出１９１１﹒０１萬元。現時最大淨被動買入券商為
富瑞金融集團，金額９１２﹒５５萬元，加權平均成交價２５８﹒０２４元；現時最大淨被動賣
出券商為高盛亞洲證券，金額４４１﹒７９萬元，加權平均成交價２５９﹒８０４元。
　　現時，恒生指數報２０４１６，跌１９２點或０﹒９３％；恒生中國企業指數報７０２４，
跌８１點或１﹒１５％；恒生科技指數報４４９４，跌１０２點或２﹒２４％；主板成交
５２６﹒６６億元。
　　上證綜合指數報３２４７，跌２２點或０﹒７％，成交２４３６﹒３８億元人民幣。
　　深證成份指數報１２２８４，跌１０９點或０﹒８９％，成交１５３６億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　２５２﹒０００　變動　　　　　－５﹒１９％
　　最高價　　　２６８﹒４００　最低價　　　２５２﹒０００
　　成交股數　　５７﹒４１萬股　成交金額　　　　１﹒４９億
　　１０天平均　２４１﹒３２０　歷史波幅％　　４２﹒９２９
　　２０天平均　２２８﹒６１０　加權平均價　２５９﹒５７６
　　５０天平均　２３３﹒３１４　ＲＳＩ１４　　５９﹒６６６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創１個月新高；主動買沽比率４３：５７，資金淨主動賣出１９１１﹒０１萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　東方海外（００３１６）　　　２５２﹒００　－５﹒１９
　　招商局港口（００１４４）　　　１３﹒０６　－０﹒９１
　　中遠海能（０１１３８）　　　　　５﹒３９　－０﹒９２
　　中遠海運港口（０１１９９）　　　５﹒６９　－０﹒５２
　　中遠海控（０１９１９）　　　　１１﹒５０　－４﹒９６
　　太平洋航運（０２３４３）　　　　３﹒２７　－２﹒９７
　　中遠海發（０２８６６）　　　　　１﹒５８　－０﹒６３
　　遼港股份（０２８８０）　　　　　０﹒７３　　　無升跌
　　廈門港務（０３３７８）　　　　　２﹒１３　－０﹒４７
　　天津港（０３３８２）　　　　　　０﹒６２　＋１﹒６４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回大手異動

下一篇新聞︰25/07/2022 10:21  《異動股》東方海外（００３１６）跌近３％，報２５８﹒６元

其他大手異動
More

25/07/2022 09:51  《異動股》中遠海能升逾５％，夥招商局合營公司建液化天然氣船舶

22/07/2022 11:15  《異動股》東方海外（００３１６）升逾３％，報２６４﹒４元

20/07/2022 10:30  《異動股》東方海外（００３１６）升近３％，報２５６﹒６元

19/07/2022 11:10  《異動股》東方海外（００３１６）升逾３％，報２５４元

18/07/2022 15:52  《異動股》東方海外（００３１６）漲逾５％，報２４５﹒８元

備註： 即時報價更新時間為 25/07/2022 18:00
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【etnet Chill賞你】Blackmores 活性維他命C® 1000

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金