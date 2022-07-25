《經濟通通訊社２５日專訊》海天國際（０１８８２）於１：２４ｐｍ錄得１手９３﹒８萬
股交叉盤，每股造１８﹒９７元，較上日收市價高０﹒０５％，涉資１７７９﹒３９萬元。
海天國際現價跌０﹒２１％，報１８﹒９２元；成交１１６萬股，成交金額２１９９﹒８１
萬元，主動買沽比率０：１００，資金淨主動賣出１﹒８８萬元。（ｒｗ）
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25/07/2022 13:25
《大手成交》海天國際一手約９４萬股交叉盤，涉資１７７９萬元
《經濟通通訊社２５日專訊》海天國際（０１８８２）於１：２４ｐｍ錄得１手９３﹒８萬
股交叉盤，每股造１８﹒９７元，較上日收市價高０﹒０５％，涉資１７７９﹒３９萬元。
海天國際現價跌０﹒２１％，報１８﹒９２元；成交１１６萬股，成交金額２１９９﹒８１
萬元，主動買沽比率０：１００，資金淨主動賣出１﹒８８萬元。（ｒｗ）
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|備註：
|即時報價更新時間為 25/07/2022 18:00
|港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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