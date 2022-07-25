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01882 海天國際
即時 按盤價 跌18.940 -0.020 (-0.105%)
大手異動

25/07/2022 13:25

《大手成交》海天國際一手約９４萬股交叉盤，涉資１７７９萬元

　　《經濟通通訊社２５日專訊》海天國際（０１８８２）於１：２４ｐｍ錄得１手９３﹒８萬
股交叉盤，每股造１８﹒９７元，較上日收市價高０﹒０５％，涉資１７７９﹒３９萬元。
　　海天國際現價跌０﹒２１％，報１８﹒９２元；成交１１６萬股，成交金額２１９９﹒８１
萬元，主動買沽比率０：１００，資金淨主動賣出１﹒８８萬元。（ｒｗ）

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備註： 即時報價更新時間為 25/07/2022 18:00
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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