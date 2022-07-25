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08196 建禹集團
即時 按盤價 升1.520 +0.170 (+12.593%)
大手異動

25/07/2022 13:33

《異動股》建禹集團（０８１９６）升逾４４％，報１﹒９５元

　　《經濟通通訊社２５日專訊》建禹集團（０８１９６）升４４﹒４４％，報１﹒９５元，最
高價１﹒９５元，創５２周新高，最低價１﹒３５元；成交１４萬股，成交金額２０﹒３１萬元
；主動買沽比率１００：０，資金淨主動買入２０﹒３１萬元。現時最大淨被動賣出券商為富途
證券國際，金額１０﹒２８萬元，加權平均成交價１﹒３５２元。
　　現時，恒生指數報２０４１９，跌１８９點或０﹒９２％；恒生中國企業指數報７０２７，
跌７９點或１﹒１２％；恒生科技指數報４４９７，跌９９點或２﹒１７％；主板成交
５４１﹒３億元。
　　上證綜合指數報３２４６，跌２３點或０﹒７３％，成交２５６１﹒２億元人民幣。
　　深證成份指數報１２２７０，跌１２３點或０﹒９９％，成交１６０９﹒５８億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　１﹒９５０　變動　　　　＋４４﹒４４％
　　最高價　　　１﹒９５０　最低價　　　　　１﹒３５０
　　成交股數　　　１４萬股　成交金額　　　２０﹒３１萬
　　１０天平均　１﹒３０７　歷史波幅％　　７５﹒１１９
　　２０天平均　１﹒２４２　加權平均價　　　１﹒４５１
　　５０天平均　１﹒１３０　ＲＳＩ１４　　８７﹒２７３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：創５２周新高；主動買沽比率１００：０，資金淨主動買入２０﹒３１萬元
　
（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 25/07/2022 18:00
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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