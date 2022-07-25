《異動股》建禹集團（０８１９６）升逾４４％，報１﹒９５元

《經濟通通訊社２５日專訊》建禹集團（０８１９６）升４４﹒４４％，報１﹒９５元，最

高價１﹒９５元，創５２周新高，最低價１﹒３５元；成交１４萬股，成交金額２０﹒３１萬元

；主動買沽比率１００：０，資金淨主動買入２０﹒３１萬元。現時最大淨被動賣出券商為富途

證券國際，金額１０﹒２８萬元，加權平均成交價１﹒３５２元。

現時，恒生指數報２０４１９，跌１８９點或０﹒９２％；恒生中國企業指數報７０２７，

跌７９點或１﹒１２％；恒生科技指數報４４９７，跌９９點或２﹒１７％；主板成交

５４１﹒３億元。

上證綜合指數報３２４６，跌２３點或０﹒７３％，成交２５６１﹒２億元人民幣。

深證成份指數報１２２７０，跌１２３點或０﹒９９％，成交１６０９﹒５８億元人民幣。



基本資料

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現價 １﹒９５０ 變動 ＋４４﹒４４％

最高價 １﹒９５０ 最低價 １﹒３５０

成交股數 １４萬股 成交金額 ２０﹒３１萬

１０天平均 １﹒３０７ 歷史波幅％ ７５﹒１１９

２０天平均 １﹒２４２ 加權平均價 １﹒４５１

５０天平均 １﹒１３０ ＲＳＩ１４ ８７﹒２７３

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股份狀態：創５２周新高；主動買沽比率１００：０，資金淨主動買入２０﹒３１萬元



（ｅｄ）

