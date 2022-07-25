《經濟通通訊社２５日專訊》盈富基金（０２８００）於１：４９ｐｍ錄得１手７２﹒３萬
股特別盤，每股造２０﹒８８元，較上日收市價低１﹒０４％，涉資１５０９﹒６２萬元。
盈富基金現價跌１﹒１４％，報２０﹒８６元；成交１﹒８９億股，成交金額３９﹒７１億
元，主動買沽比率４５：５５，資金淨主動賣出３﹒５２億元。（ｒｗ）
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25/07/2022 13:50
《大手成交》盈富基金一手約７２萬股特別盤，涉資１５１０萬元
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股特別盤，每股造２０﹒８８元，較上日收市價低１﹒０４％，涉資１５０９﹒６２萬元。
盈富基金現價跌１﹒１４％，報２０﹒８６元；成交１﹒８９億股，成交金額３９﹒７１億
元，主動買沽比率４５：５５，資金淨主動賣出３﹒５２億元。（ｒｗ）
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|備註：
|即時報價更新時間為 25/07/2022 18:00
|港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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