《中概異動》小米跌近３％失守１００天線，報１２﹒５８元

《經濟通通訊社２５日專訊》小米（０１８１０）跌２﹒９３％，報１２﹒５８元，較
ＡＤＲ收市低１﹒１８％，跌穿１００天線（１２﹒６３４元），最低價１２﹒５６元，最高價
１２﹒９８元；成交２８１２﹒５５萬股，成交金額３﹒５９億元；主動買沽比率４６：５４，
資金淨主動賣出２６７０﹒６８萬元。現時最大淨被動買入券商為中國投資信息，金額
３６１９﹒８６萬元，加權平均成交價１２﹒７２８元；現時最大淨被動賣出券商為美銀，金額
１８２３﹒９萬元，加權平均成交價１２﹒７６９元。以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅
３﹒２３％。
現時，恒生指數報２０３６１，跌２４７點或１﹒２％；恒生中國企業指數報７００７，跌
９９點或１﹒４％；恒生科技指數報４４８１，跌１１６點或２﹒５２％；主板成交
５７９﹒２９億元。
上證綜合指數報３２４５，跌２４點或０﹒７４％，成交２７２６﹒０１億元人民幣。
深證成份指數報１２２６０，跌１３３點或１﹒０８％，成交１７０６﹒２４億元人民幣。
基本資料
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現價 １２﹒５８０ 變動 －２﹒９３％
最高價 １２﹒９８０ 最低價 １２﹒５６０
成交股數 ２８１２﹒５５萬股 成交金額 ３﹒５９億
１０天平均 １２﹒８２８ 歷史波幅％ ５６﹒７８４
２０天平均 １３﹒１９１ 加權平均價 １２﹒７５４
５０天平均 １２﹒３３１ ＲＳＩ１４ ４７﹒１９２
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股份狀態：跌穿１００天線；主動買沽比率４６：５４，資金淨主動賣出２６７０﹒６８萬元；
暫連跌２日，累計跌幅３﹒２３％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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小米（０１８１０） １２﹒５８ －２﹒９３
騰訊（００７００） ３２２﹒６０ －２﹒８３
快手（０１０２４） ８２﹒１０ －３﹒５３
理想汽車（０２０１５） １３１﹒９０ －６﹒８５
美團（０３６９０） １８５﹒４０ －３﹒２９
京東集團（０９６１８） ２４４﹒４０ －１﹒０５
小鵬汽車（０９８６８） ９４﹒２５ －８﹒６７
百度（０９８８８） １３６﹒３０ －２﹒７１
阿里（０９９８８） ９９﹒７５ －２﹒３０
網易（０９９９９） １４８﹒５０ －１﹒７２
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（ｅｄ）
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