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01810 小米集團－Ｗ
即時 按盤價 跌12.840 -0.120 (-0.926%)
大手異動

25/07/2022 13:51

《中概異動》小米跌近３％失守１００天線，報１２﹒５８元

　　《經濟通通訊社２５日專訊》小米（０１８１０）跌２﹒９３％，報１２﹒５８元，較
ＡＤＲ收市低１﹒１８％，跌穿１００天線（１２﹒６３４元），最低價１２﹒５６元，最高價
１２﹒９８元；成交２８１２﹒５５萬股，成交金額３﹒５９億元；主動買沽比率４６：５４，
資金淨主動賣出２６７０﹒６８萬元。現時最大淨被動買入券商為中國投資信息，金額
３６１９﹒８６萬元，加權平均成交價１２﹒７２８元；現時最大淨被動賣出券商為美銀，金額
１８２３﹒９萬元，加權平均成交價１２﹒７６９元。以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅
３﹒２３％。
　　現時，恒生指數報２０３６１，跌２４７點或１﹒２％；恒生中國企業指數報７００７，跌
９９點或１﹒４％；恒生科技指數報４４８１，跌１１６點或２﹒５２％；主板成交
５７９﹒２９億元。
　　上證綜合指數報３２４５，跌２４點或０﹒７４％，成交２７２６﹒０１億元人民幣。
　　深證成份指數報１２２６０，跌１３３點或１﹒０８％，成交１７０６﹒２４億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　１２﹒５８０　變動　　　　－２﹒９３％
　　最高價　　　　　　１２﹒９８０　最低價　　　１２﹒５６０
　　成交股數　　２８１２﹒５５萬股　成交金額　　　３﹒５９億
　　１０天平均　　　　１２﹒８２８　歷史波幅％　５６﹒７８４
　　２０天平均　　　　１３﹒１９１　加權平均價　１２﹒７５４
　　５０天平均　　　　１２﹒３３１　ＲＳＩ１４　４７﹒１９２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：跌穿１００天線；主動買沽比率４６：５４，資金淨主動賣出２６７０﹒６８萬元；
暫連跌２日，累計跌幅３﹒２３％
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　小米（０１８１０）　　　　１２﹒５８　－２﹒９３
　　騰訊（００７００）　　　３２２﹒６０　－２﹒８３
　　快手（０１０２４）　　　　８２﹒１０　－３﹒５３
　　理想汽車（０２０１５）　１３１﹒９０　－６﹒８５
　　美團（０３６９０）　　　１８５﹒４０　－３﹒２９
　　京東集團（０９６１８）　２４４﹒４０　－１﹒０５
　　小鵬汽車（０９８６８）　　９４﹒２５　－８﹒６７
　　百度（０９８８８）　　　１３６﹒３０　－２﹒７１
　　阿里（０９９８８）　　　　９９﹒７５　－２﹒３０
　　網易（０９９９９）　　　１４８﹒５０　－１﹒７２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 25/07/2022 18:00
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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