《中概異動》小米跌近３％失守１００天線，報１２﹒５８元

《經濟通通訊社２５日專訊》小米（０１８１０）跌２﹒９３％，報１２﹒５８元，較

ＡＤＲ收市低１﹒１８％，跌穿１００天線（１２﹒６３４元），最低價１２﹒５６元，最高價

１２﹒９８元；成交２８１２﹒５５萬股，成交金額３﹒５９億元；主動買沽比率４６：５４，

資金淨主動賣出２６７０﹒６８萬元。現時最大淨被動買入券商為中國投資信息，金額

３６１９﹒８６萬元，加權平均成交價１２﹒７２８元；現時最大淨被動賣出券商為美銀，金額

１８２３﹒９萬元，加權平均成交價１２﹒７６９元。以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅

３﹒２３％。

現時，恒生指數報２０３６１，跌２４７點或１﹒２％；恒生中國企業指數報７００７，跌

９９點或１﹒４％；恒生科技指數報４４８１，跌１１６點或２﹒５２％；主板成交

５７９﹒２９億元。

上證綜合指數報３２４５，跌２４點或０﹒７４％，成交２７２６﹒０１億元人民幣。

深證成份指數報１２２６０，跌１３３點或１﹒０８％，成交１７０６﹒２４億元人民幣。



基本資料

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現價 １２﹒５８０ 變動 －２﹒９３％

最高價 １２﹒９８０ 最低價 １２﹒５６０

成交股數 ２８１２﹒５５萬股 成交金額 ３﹒５９億

１０天平均 １２﹒８２８ 歷史波幅％ ５６﹒７８４

２０天平均 １３﹒１９１ 加權平均價 １２﹒７５４

５０天平均 １２﹒３３１ ＲＳＩ１４ ４７﹒１９２

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股份狀態：跌穿１００天線；主動買沽比率４６：５４，資金淨主動賣出２６７０﹒６８萬元；

暫連跌２日，累計跌幅３﹒２３％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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小米（０１８１０） １２﹒５８ －２﹒９３

騰訊（００７００） ３２２﹒６０ －２﹒８３

快手（０１０２４） ８２﹒１０ －３﹒５３

理想汽車（０２０１５） １３１﹒９０ －６﹒８５

美團（０３６９０） １８５﹒４０ －３﹒２９

京東集團（０９６１８） ２４４﹒４０ －１﹒０５

小鵬汽車（０９８６８） ９４﹒２５ －８﹒６７

百度（０９８８８） １３６﹒３０ －２﹒７１

阿里（０９９８８） ９９﹒７５ －２﹒３０

網易（０９９９９） １４８﹒５０ －１﹒７２

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（ｅｄ）

