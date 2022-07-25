《經濟通通訊社２５日專訊》財險（０２３２８）於２：４６ｐｍ錄得１手１５４﹒８萬股
交叉盤，每股造８﹒１７５元，較上日收市價低１﹒１５％，涉資１２６５﹒４９萬元。
財險現價跌１﹒２１％，報８﹒１７元；成交１２７４﹒７９萬股，成交金額１﹒０５億元
，主動買沽比率５４：４６，資金淨主動買入４８５﹒７萬元。（ｒｗ）
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25/07/2022 14:47
《大手成交》財險一手約１５５萬股交叉盤，涉資１２６５萬元
《經濟通通訊社２５日專訊》財險（０２３２８）於２：４６ｐｍ錄得１手１５４﹒８萬股
交叉盤，每股造８﹒１７５元，較上日收市價低１﹒１５％，涉資１２６５﹒４９萬元。
財險現價跌１﹒２１％，報８﹒１７元；成交１２７４﹒７９萬股，成交金額１﹒０５億元
，主動買沽比率５４：４６，資金淨主動買入４８５﹒７萬元。（ｒｗ）
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上一篇新聞︰25/07/2022 14:48 《大手成交》財險一手２００萬股交叉盤，涉資１６３５萬元
下一篇新聞︰22/07/2022 15:26 《大手成交》財險一手１９０萬股交叉盤，涉資１５７２萬元
18/07/2022 13:04 《大手成交》財險一手約１７５萬股交叉盤，涉資１４２９萬元
12/07/2022 13:55 《大手成交》財險一手１４０萬股交叉盤，涉資１１５０萬元
29/06/2022 10:44 《大手成交》財險一手約３５５萬股交叉盤，涉資２９６９萬元
27/06/2022 09:06 《大手成交》中電等４家公司上午９：０５市前大手交易
17/06/2022 09:01 《大手成交》渤海銀行等４家公司上午９：００大手交易
|備註：
|即時報價更新時間為 25/07/2022 18:00
|港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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