《經濟通通訊社２５日專訊》海吉亞醫療（０６０７８）於２：４８ｐｍ錄得１手
２６﹒４６萬股交叉盤，每股造４５﹒９元，較上日收市價低４﹒２８％，涉資１２１４﹒５１
萬元。
海吉亞醫療現價跌３﹒７５％，報４６﹒１５元；成交３８６﹒３２萬股，成交金額
１﹒７８億元，主動買沽比率４９：５１，資金淨主動賣出２６９﹒６萬元。（ｒｗ）
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25/07/2022 14:49
《大手成交》海吉亞醫療一手約２６萬股交叉盤，涉資１２１５萬元
《經濟通通訊社２５日專訊》海吉亞醫療（０６０７８）於２：４８ｐｍ錄得１手
２６﹒４６萬股交叉盤，每股造４５﹒９元，較上日收市價低４﹒２８％，涉資１２１４﹒５１
萬元。
海吉亞醫療現價跌３﹒７５％，報４６﹒１５元；成交３８６﹒３２萬股，成交金額
１﹒７８億元，主動買沽比率４９：５１，資金淨主動賣出２６９﹒６萬元。（ｒｗ）
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|即時報價更新時間為 25/07/2022 18:00
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