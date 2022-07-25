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06078 海吉亞醫療
即時 按盤價 跌45.900 -2.050 (-4.275%)
大手異動

25/07/2022 14:49

《大手成交》海吉亞醫療一手約２６萬股交叉盤，涉資１２１５萬元

　　《經濟通通訊社２５日專訊》海吉亞醫療（０６０７８）於２：４８ｐｍ錄得１手
２６﹒４６萬股交叉盤，每股造４５﹒９元，較上日收市價低４﹒２８％，涉資１２１４﹒５１
萬元。
　　海吉亞醫療現價跌３﹒７５％，報４６﹒１５元；成交３８６﹒３２萬股，成交金額
１﹒７８億元，主動買沽比率４９：５１，資金淨主動賣出２６９﹒６萬元。（ｒｗ）

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備註： 即時報價更新時間為 25/07/2022 18:00
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