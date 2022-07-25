《異動股》普天通信集團挫逾１５％創新低，報０﹒１９２元

《經濟通通訊社２５日專訊》普天通信集團（０１７２０）跌１５﹒４２％，報０﹒１９２

元，最低價０﹒１９２元，創上市新低，最高價０﹒２１８元；成交８６萬股，成交金額

１７﹒５３萬元；主動買沽比率５４：４６，資金淨主動買入１﹒４萬元。現時最大淨被動買入

券商為富途證券國際，金額２﹒３萬元，加權平均成交價０﹒１９７元；現時最大淨被動賣出券

商為瑞銀，金額５﹒７７萬元，加權平均成交價０﹒２０３元。以現價計，該股暫連跌２日，累

計跌幅２２﹒８９％。

現時，恒生指數報２０５１９，跌８９點或０﹒４３％；恒生中國企業指數報７０６２，跌

４４點或０﹒６２％；恒生科技指數報４５２１，跌７５點或１﹒６５％；主板成交

７１９﹒９３億元。

上證綜合指數報３２５０，跌１９點或０﹒６％，成交３４８２﹒８２億元人民幣。

深證成份指數報１２２９１，跌１０２點或０﹒８３％，成交２１７１﹒９５億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒１９２ 變動 －１５﹒４２％

最高價 ０﹒２１８ 最低價 ０﹒１９２

成交股數 ８６萬股 成交金額 １７﹒５３萬

１０天平均 ０﹒２４０ 歷史波幅％ ８８﹒０７５

２０天平均 ０﹒２５３ 加權平均價 ０﹒２０４

５０天平均 ０﹒２７５ ＲＳＩ１４ １４﹒９６８

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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率５４：４６，資金淨主動買入１﹒４萬元；暫連跌２日，

累計跌幅２２﹒８９％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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普天通信集團（０１７２０） ０﹒１９２ －１５﹒４２

比亞迪電子（００２８５） １９﹒９４０ －３﹒２０

偉易達（００３０３） ５５﹒１５０ －１﹒１６

中國通信服務（００５５２） ３﹒２２０ －１﹒８３

中興（００７６３） １７﹒１６０ －１﹒３８

中國鐵塔（００７８８） １﹒０２０ －０﹒９７

俊知集團（０１３００） ０﹒７１０ ＋２﹒９０

京信通信（０２３４２） １﹒５００ ＋０﹒６７

鴻騰（０６０８８） １﹒３２０ ＋２﹒３３

長飛光纖光纜（０６８６９） １２﹒９８０ ＋０﹒４６

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（ｅｄ）

