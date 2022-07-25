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01720 普天通信集團
即時 按盤價 跌0.177 -0.050 (-22.026%)
大手異動

25/07/2022 15:02

《異動股》普天通信集團挫逾１５％創新低，報０﹒１９２元

　　《經濟通通訊社２５日專訊》普天通信集團（０１７２０）跌１５﹒４２％，報０﹒１９２
元，最低價０﹒１９２元，創上市新低，最高價０﹒２１８元；成交８６萬股，成交金額
１７﹒５３萬元；主動買沽比率５４：４６，資金淨主動買入１﹒４萬元。現時最大淨被動買入
券商為富途證券國際，金額２﹒３萬元，加權平均成交價０﹒１９７元；現時最大淨被動賣出券
商為瑞銀，金額５﹒７７萬元，加權平均成交價０﹒２０３元。以現價計，該股暫連跌２日，累
計跌幅２２﹒８９％。
　　現時，恒生指數報２０５１９，跌８９點或０﹒４３％；恒生中國企業指數報７０６２，跌
４４點或０﹒６２％；恒生科技指數報４５２１，跌７５點或１﹒６５％；主板成交
７１９﹒９３億元。
　　上證綜合指數報３２５０，跌１９點或０﹒６％，成交３４８２﹒８２億元人民幣。
　　深證成份指數報１２２９１，跌１０２點或０﹒８３％，成交２１７１﹒９５億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　０﹒１９２　變動　　　　－１５﹒４２％
　　最高價　　　０﹒２１８　最低價　　　　　０﹒１９２
　　成交股數　　　８６萬股　成交金額　　　１７﹒５３萬
　　１０天平均　０﹒２４０　歷史波幅％　　８８﹒０７５
　　２０天平均　０﹒２５３　加權平均價　　　０﹒２０４
　　５０天平均　０﹒２７５　ＲＳＩ１４　　１４﹒９６８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創上市新低；主動買沽比率５４：４６，資金淨主動買入１﹒４萬元；暫連跌２日，
累計跌幅２２﹒８９％
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　普天通信集團（０１７２０）　　０﹒１９２　－１５﹒４２
　　比亞迪電子（００２８５）　　１９﹒９４０　　－３﹒２０
　　偉易達（００３０３）　　　　５５﹒１５０　　－１﹒１６
　　中國通信服務（００５５２）　　３﹒２２０　　－１﹒８３
　　中興（００７６３）　　　　　１７﹒１６０　　－１﹒３８
　　中國鐵塔（００７８８）　　　　１﹒０２０　　－０﹒９７
　　俊知集團（０１３００）　　　　０﹒７１０　　＋２﹒９０
　　京信通信（０２３４２）　　　　１﹒５００　　＋０﹒６７
　　鴻騰（０６０８８）　　　　　　１﹒３２０　　＋２﹒３３
　　長飛光纖光纜（０６８６９）　１２﹒９８０　　＋０﹒４６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 25/07/2022 18:00
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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