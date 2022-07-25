《中概異動》科技股受挫，阿里巴巴低開２％；京東跌１％

《經濟通通訊社２５日專訊》科技股開市受挫。阿里（０９９８８）現價跌２﹒０６％，報

１００元，該股成交約３０５萬股，涉資３﹒０６億元；京東集團（０９６１８）跌１﹒３％，

報２４３﹒８元；騰訊（００７００）跌０﹒７２％，報３２９﹒６元；美團（０３６９０）跌

０﹒５２％，報１９０﹒７元。



＊據報中國擬按數據敏感程度分類＊



據英國《金融時報》引述知情人士報道，中國正準備為美上市的內地企業建立分類系統，根

據企業所持數據的敏感程度作區分，以讓部分低風險行業的中概公司符合美國的審計監管要求，

從而避免過百間中概股被迫退市。

報道引述消息人士透露，這些公司將被分為三類，一是所持數據「非敏感」的公司，而另外

兩類企業的數據被列為「敏感」及「秘密」級別，將不得不從美國退市。報道指，有關系統的計

劃目前仍在討論中，或出現變數。該分類系統旨在令部分中國企業可遵守美國的監管要求，即上

市公司可允許美國監管機構檢查其審計文件。

據了解，中方正討論能否讓持敏感數據的公司透過重整業務，令他們能遵守美國的監管，包

括將數據外包予第三方。經該系統分類後，一些數據屬低風險的中國公司，可容許美國上市公司

會計監督委員會（ＰＣＡＯＢ）接觸其審計記錄，而這類低風險企業可能包括零售及連鎖餐飲商

。



＊恒指低開９２點＊



現時，恒生指數報２０５１６，跌９２點或跌０﹒４５％，主板成交１３﹒１０億元。國企

指數報７０６９，跌３７點或跌０﹒５３％。恒生科技指數報４５６２，跌３５點或跌

０﹒７７％。

即月期指新報２０５１３，跌１０５點，低水３點。即月國指期貨報７０７３，跌４０點，

高水４點。即月科指期貨新報４５５７，跌４３點，低水５點。





表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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阿里（０９９８８） １００元 跌２﹒０６％

京東集團（０９６１８） ２４３﹒８元 跌１﹒３％

騰訊（００７００） ３２９﹒６元 跌０﹒７２％

美團（０３６９０） １９０﹒７元 跌０﹒５２％

小米（０１８１０） １２﹒９４元 跌０﹒１５％

快手（０１０２４） ８４﹒６元 跌０﹒５９％

知乎（０２３９０） ２２﹒５元 無升跌

汽車之家－Ｓ（０２５１８） ７３﹒３５元 升０﹒２％

嗶哩嗶哩（０９６２６） ２０１﹒４元 跌２﹒５２％

萬國數據（０９６９８） ２８﹒６元 無升跌

百度（０９８８８） １３９﹒３元 跌０﹒５７％

微博（０９８９８） １６０﹒４元 無升跌

寶尊電商（０９９９１） ２６﹒５５元 無升跌

網易（０９９９９） １５１元 跌０﹒０７％

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（ｅｒ）

