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00960 龍湖集團
即時 按盤價 升28.250 +1.650 (+6.203%)
大手異動

25/07/2022 09:39

《異動股》內房股回升，龍湖升近４％；碧桂園漲近３％

　　《經濟通通訊社２５日專訊》內房股回升。龍湖（００９６０）現價升３﹒７６％，報
２７﹒６元，該股成交約５８１萬股，涉資１﹒５５億元，盤中高見２７﹒６元，最低見
２６﹒４５元；中海外（００６８８）升１﹒８６％，報２１﹒８５元；潤地（０１１０９）升
１﹒２５％，報３２﹒４５元；旭輝控股集團（００８８４）升６﹒６７％，報２﹒０８元。
　
＊中國恒大商售資產予恒大物業＊
　
　　中國恒大（０３３３３）和附屬公司恒大物業（０６６６６）分別公布，發現恒大物業約
１３４億元人民幣存款，為第三方提供質押保證金，被相關銀行強制執行一事，該質押貸款透過
第三方劃轉回流至中國恒大，雙方正商討償還方案，主要由中國恒大轉讓資產予恒大物業抵銷相
關款項。
　　根據各自獨立調查委員會初步獨立調查所得，該質押涉及恒大物業提出的３組存單質押，分
別涉及２０億元人民幣和２７億元人民幣的存單質押擔保均因借款方未能到期還款而於去年９月
期間被強制執行；涉及８７億元人民幣的存單質押擔保到期因借款方未能到期還款，而於去年
１１月及１２月期間被劃轉及強制執行。兩間公司各自表示，有鑑於有關初步獨立調查所得資訊
，將考慮委任內控顧問對其內控及風險管理系統作全面評估。
　　
＊兩公司要求涉事人士辭任職務＊
　　
　　恒大物業指，根據初步調查資料，執行董事甄立濤、趙長龍及安麗紅涉及有關安排。為保證
風險控制及內控改進，董事會決議要求有關董事辭任執行董事職務。
　　中國恒大指，根據初步調查資料，執行董事夏海鈞及潘大榮，以及子公司恒大集團有限公司
執行總裁柯鵬參與有關安排，董事會決議要求有關人士辭任該集團職務。
　
＊恒指跌５５點＊
　
　　現時，恒生指數報２０５５３，跌５５點或跌０﹒２７％，主板成交８７﹒４３億元。國企
指數報７０７８，跌２８點或跌０﹒４０％。恒生科技指數報４５４９，跌４８點或跌
１﹒０６％。
　　即月期指新報２０５６２，跌５６點，高水８點。即月國指期貨報７０８３，跌３０點，高
水５點。即月科指期貨新報４５５３，跌４７點，高水４點。
　　上證綜合指數報３２７２，升２點或升０﹒０８％，成交４６１﹒５１億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４１２，升１８點或升０﹒１５％，成交２９４﹒３９億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　龍湖（００９６０）　　　　　　２７﹒６元　升３﹒７６％
　　中海外（００６８８）　　　　２１﹒８５元　升１﹒８６％
　　潤地（０１１０９）　　　　　３２﹒４５元　升１﹒２５％
　　旭輝控股集團（００８８４）　　２﹒０８元　升６﹒６７％
　　碧桂園（０２００７）　　　　　３﹒２３元　升２﹒８７％
　　萬科企業（０２２０２）　　　１５﹒２８元　升０﹒６６％
　　雅居樂（０３３８３）　　　　　２﹒６６元　　升３﹒１％
　　綠城（０３９００）　　　　　１５﹒４２元　升１﹒１８％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

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備註： 即時報價更新時間為 25/07/2022 13:35
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