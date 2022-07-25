《異動股》內房股回升，龍湖升近４％；碧桂園漲近３％

《經濟通通訊社２５日專訊》內房股回升。龍湖（００９６０）現價升３﹒７６％，報

２７﹒６元，該股成交約５８１萬股，涉資１﹒５５億元，盤中高見２７﹒６元，最低見

２６﹒４５元；中海外（００６８８）升１﹒８６％，報２１﹒８５元；潤地（０１１０９）升

１﹒２５％，報３２﹒４５元；旭輝控股集團（００８８４）升６﹒６７％，報２﹒０８元。



＊中國恒大商售資產予恒大物業＊



中國恒大（０３３３３）和附屬公司恒大物業（０６６６６）分別公布，發現恒大物業約

１３４億元人民幣存款，為第三方提供質押保證金，被相關銀行強制執行一事，該質押貸款透過

第三方劃轉回流至中國恒大，雙方正商討償還方案，主要由中國恒大轉讓資產予恒大物業抵銷相

關款項。

根據各自獨立調查委員會初步獨立調查所得，該質押涉及恒大物業提出的３組存單質押，分

別涉及２０億元人民幣和２７億元人民幣的存單質押擔保均因借款方未能到期還款而於去年９月

期間被強制執行；涉及８７億元人民幣的存單質押擔保到期因借款方未能到期還款，而於去年

１１月及１２月期間被劃轉及強制執行。兩間公司各自表示，有鑑於有關初步獨立調查所得資訊

，將考慮委任內控顧問對其內控及風險管理系統作全面評估。



＊兩公司要求涉事人士辭任職務＊



恒大物業指，根據初步調查資料，執行董事甄立濤、趙長龍及安麗紅涉及有關安排。為保證

風險控制及內控改進，董事會決議要求有關董事辭任執行董事職務。

中國恒大指，根據初步調查資料，執行董事夏海鈞及潘大榮，以及子公司恒大集團有限公司

執行總裁柯鵬參與有關安排，董事會決議要求有關人士辭任該集團職務。



＊恒指跌５５點＊



現時，恒生指數報２０５５３，跌５５點或跌０﹒２７％，主板成交８７﹒４３億元。國企

指數報７０７８，跌２８點或跌０﹒４０％。恒生科技指數報４５４９，跌４８點或跌

１﹒０６％。

即月期指新報２０５６２，跌５６點，高水８點。即月國指期貨報７０８３，跌３０點，高

水５點。即月科指期貨新報４５５３，跌４７點，高水４點。

上證綜合指數報３２７２，升２點或升０﹒０８％，成交４６１﹒５１億元人民幣。

深證成份指數報１２４１２，升１８點或升０﹒１５％，成交２９４﹒３９億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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龍湖（００９６０） ２７﹒６元 升３﹒７６％

中海外（００６８８） ２１﹒８５元 升１﹒８６％

潤地（０１１０９） ３２﹒４５元 升１﹒２５％

旭輝控股集團（００８８４） ２﹒０８元 升６﹒６７％

碧桂園（０２００７） ３﹒２３元 升２﹒８７％

萬科企業（０２２０２） １５﹒２８元 升０﹒６６％

雅居樂（０３３８３） ２﹒６６元 升３﹒１％

綠城（０３９００） １５﹒４２元 升１﹒１８％

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（ｅｒ）

