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02600 中國鋁業
即時 按盤價 升2.830 +0.040 (+1.434%)
大手異動

25/07/2022 09:34

《異動股》中鋁高開近４％，６７億人幣增持雲鋁成附屬入帳

　　《經濟通通訊社２５日專訊》中鋁（０２６００）現價升３﹒９４％，報２﹒９元，該股成
交約１１９萬股，涉資３４５萬元；中國宏橋（０１３７８）無升跌，報７﹒９元；鞍鋼
（００３４７）無升跌，報２﹒６１元；贛鋒鋰業（０１７７２）升０﹒９４％，報７４﹒９元

　　中國鋁業公布，斥約６６﹒６２億元（人民幣．下同）向控股股東收購雲鋁股份
（深：０００８０７）１９％股權，令持股上升至約２９﹒１％，成為其附屬公司，且雲鋁股份
財務業績將在其財務報表中合併入帳。
　　該集團指，以每股１０﹒１１元收購雲鋁股份約６﹒５９億股，每股作價為雲鋁股份前３０
個交易日的每日加權平均價格算術平均值。雲鋁股份從事重熔用鋁錠及鋁加工製品等業務，去年
純利４２億元，去年底淨資產帳面值約２０９億元。
　　該集團指，交易有利於解決雙方同業競爭，並提升其盈利能力，而有關交易需待股東批准。
　　現時，恒生指數報２０５１６，跌９２點或跌０﹒４５％，主板成交１３﹒１０億元。國企
指數報７０６９，跌３７點或跌０﹒５３％。恒生科技指數報４５６２，跌３５點或跌
０﹒７７％。
　　即月期指新報２０５２６，跌９２點，高水１０點。即月國指期貨報７０８０，跌３３點，
高水１１點。即月科指期貨新報４５６２，跌３８點，平水。
　　上證綜合指數報３２６９，跌０點或跌０﹒０１％，成交２３﹒６６億元。
　　深證成份指數報１２３８６，跌７點或跌０﹒０６％，成交１６﹒９７億元。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中鋁（０２６００）　　　　　　２﹒９元　升３﹒９４％
　　中國宏橋（０１３７８）　　　　７﹒９元　　　　無升跌
　　鞍鋼（００３４７）　　　　　２﹒６１元　　　　無升跌
　　贛鋒鋰業（０１７７２）　　　７４﹒９元　升０﹒９４％
　　中國有色礦業（０１２５８）　３﹒２８元　　升２﹒５％
　　洛鉬（０３９９３）　　　　　３﹒８９元　　　　無升跌
　　江西銅業股份（００３５８）　９﹒５７元　　　　無升跌
　　五礦資源（０１２０８）　　　２﹒５３元　　　　無升跌
　　中廣核（０１１６４）　　　　　０﹒８元　升１﹒２７％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

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備註： 即時報價更新時間為 25/07/2022 13:35
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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