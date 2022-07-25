《異動股》中鋁高開近４％，６７億人幣增持雲鋁成附屬入帳

《經濟通通訊社２５日專訊》中鋁（０２６００）現價升３﹒９４％，報２﹒９元，該股成
交約１１９萬股，涉資３４５萬元；中國宏橋（０１３７８）無升跌，報７﹒９元；鞍鋼
（００３４７）無升跌，報２﹒６１元；贛鋒鋰業（０１７７２）升０﹒９４％，報７４﹒９元
。
中國鋁業公布，斥約６６﹒６２億元（人民幣．下同）向控股股東收購雲鋁股份
（深：０００８０７）１９％股權，令持股上升至約２９﹒１％，成為其附屬公司，且雲鋁股份
財務業績將在其財務報表中合併入帳。
該集團指，以每股１０﹒１１元收購雲鋁股份約６﹒５９億股，每股作價為雲鋁股份前３０
個交易日的每日加權平均價格算術平均值。雲鋁股份從事重熔用鋁錠及鋁加工製品等業務，去年
純利４２億元，去年底淨資產帳面值約２０９億元。
該集團指，交易有利於解決雙方同業競爭，並提升其盈利能力，而有關交易需待股東批准。
現時，恒生指數報２０５１６，跌９２點或跌０﹒４５％，主板成交１３﹒１０億元。國企
指數報７０６９，跌３７點或跌０﹒５３％。恒生科技指數報４５６２，跌３５點或跌
０﹒７７％。
即月期指新報２０５２６，跌９２點，高水１０點。即月國指期貨報７０８０，跌３３點，
高水１１點。即月科指期貨新報４５６２，跌３８點，平水。
上證綜合指數報３２６９，跌０點或跌０﹒０１％，成交２３﹒６６億元。
深證成份指數報１２３８６，跌７點或跌０﹒０６％，成交１６﹒９７億元。
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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中鋁（０２６００） ２﹒９元 升３﹒９４％
中國宏橋（０１３７８） ７﹒９元 無升跌
鞍鋼（００３４７） ２﹒６１元 無升跌
贛鋒鋰業（０１７７２） ７４﹒９元 升０﹒９４％
中國有色礦業（０１２５８） ３﹒２８元 升２﹒５％
洛鉬（０３９９３） ３﹒８９元 無升跌
江西銅業股份（００３５８） ９﹒５７元 無升跌
五礦資源（０１２０８） ２﹒５３元 無升跌
中廣核（０１１６４） ０﹒８元 升１﹒２７％
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（ｅｒ）
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