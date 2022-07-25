《中概異動》小鵬挫７％，早段遭大戶持續沽貨，汽車股受壓

《經濟通通訊社２５日專訊》汽車股早段受壓。小鵬汽車（０９８６８）現價跌７﹒４６％

，報９５﹒５元，該股成交約４８６萬股，涉資４﹒７１億元，盤中高見９９元，最低見

９５﹒３元；理想汽車（０２０１５）跌６﹒７１％，報１３２﹒１元；蔚來（０９８６６）跌

６﹒８６％，報１４９﹒４元；吉利汽車（００１７５）跌２﹒６８％，報１５﹒９８元。

根據《經濟通ＨＶ２報價系統》顯示，小鵬主動買沽比率４４：５６，大戶主動買沽比率

３５：６５，資金淨主動流出５３６５﹒８４萬元。現時最大淨被動買入券商為瑞銀證券，金額

３７２９﹒４萬元，加權平均成交價９６﹒８１６元。現時最大淨被動賣出券商為中國投資信息

，金額１６３５﹒７萬元，加權平均成交價９６﹒５８９元。

現時，恒生指數報２０４３３，跌１７５點或跌０﹒８５％，主板成交３４４﹒５８億元。

國企指數報７０３８，跌６８點或跌０﹒９６％。恒生科技指數報４５０３，跌９４點或跌

２﹒０５％。

即月期指新報２０４４９，跌１６９點，高水１６點。即月國指期貨報７０４４，跌６９點

，高水５點。即月科指期貨新報４５０６，跌９４點，高水３點。

上證綜合指數報３２６０，跌９點或跌０﹒３０％，成交１６５２﹒５７億元人民幣。

深證成份指數報１２３３７，跌５６點或跌０﹒４６％，成交１０７０﹒６５億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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小鵬汽車（０９８６８） ９５﹒５元 跌７﹒４６％

理想汽車（０２０１５） １３２﹒１元 跌６﹒７１％

蔚來（０９８６６） １４９﹒４元 跌６﹒８６％

吉利汽車（００１７５） １５﹒９８元 跌２﹒６８％

東風集團股份（００４８９） ５﹒４７元 跌２﹒８４％

比亞迪（０１２１１） ２７８元 跌２﹒５９％

廣汽集團（０２２３８） ７﹒４元 跌３﹒２７％

長汽（０２３３３） １２﹒６６元 跌３﹒８％

永達汽車（０３６６９） ６﹒８２元 跌２﹒９９％

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（ｅｒ）

