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09868 小鵬汽車－Ｗ
即時 按盤價 跌94.950 -8.250 (-7.994%)
大手異動

25/07/2022 10:39

《中概異動》小鵬挫７％，早段遭大戶持續沽貨，汽車股受壓

　　《經濟通通訊社２５日專訊》汽車股早段受壓。小鵬汽車（０９８６８）現價跌７﹒４６％
，報９５﹒５元，該股成交約４８６萬股，涉資４﹒７１億元，盤中高見９９元，最低見
９５﹒３元；理想汽車（０２０１５）跌６﹒７１％，報１３２﹒１元；蔚來（０９８６６）跌
６﹒８６％，報１４９﹒４元；吉利汽車（００１７５）跌２﹒６８％，報１５﹒９８元。
　　根據《經濟通ＨＶ２報價系統》顯示，小鵬主動買沽比率４４：５６，大戶主動買沽比率
３５：６５，資金淨主動流出５３６５﹒８４萬元。現時最大淨被動買入券商為瑞銀證券，金額
３７２９﹒４萬元，加權平均成交價９６﹒８１６元。現時最大淨被動賣出券商為中國投資信息
，金額１６３５﹒７萬元，加權平均成交價９６﹒５８９元。
　　現時，恒生指數報２０４３３，跌１７５點或跌０﹒８５％，主板成交３４４﹒５８億元。
國企指數報７０３８，跌６８點或跌０﹒９６％。恒生科技指數報４５０３，跌９４點或跌
２﹒０５％。
　　即月期指新報２０４４９，跌１６９點，高水１６點。即月國指期貨報７０４４，跌６９點
，高水５點。即月科指期貨新報４５０６，跌９４點，高水３點。
　　上證綜合指數報３２６０，跌９點或跌０﹒３０％，成交１６５２﹒５７億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３３７，跌５６點或跌０﹒４６％，成交１０７０﹒６５億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　小鵬汽車（０９８６８）　　　　９５﹒５元　跌７﹒４６％
　　理想汽車（０２０１５）　　　１３２﹒１元　跌６﹒７１％
　　蔚來（０９８６６）　　　　　１４９﹒４元　跌６﹒８６％
　　吉利汽車（００１７５）　　　１５﹒９８元　跌２﹒６８％
　　東風集團股份（００４８９）　　５﹒４７元　跌２﹒８４％
　　比亞迪（０１２１１）　　　　　　２７８元　跌２﹒５９％
　　廣汽集團（０２２３８）　　　　　７﹒４元　跌３﹒２７％
　　長汽（０２３３３）　　　　　１２﹒６６元　　跌３﹒８％
　　永達汽車（０３６６９）　　　　６﹒８２元　跌２﹒９９％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

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備註： 即時報價更新時間為 25/07/2022 13:36
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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