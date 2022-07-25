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00316 東方海外國際
即時 按盤價 跌253.400 -12.400 (-4.665%)
大手異動

25/07/2022 09:51

《異動股》中遠海能升逾５％，夥招商局合營公司建液化天然氣船舶

　　《經濟通通訊社２５日專訊》中遠海能（０１１３８）（滬：６０００２６）現價升
５﹒３３％，報５﹒７３元，該股成交約８９３萬股，涉資５０３３萬元，盤中高見５﹒７４元
，最低見５﹒３元；東方海外（００３１６）跌１﹒５８％，報２６１﹒６元；海豐國際
（０１３０８）跌１﹒８３％，報２６﹒８５元；招商局港口（００１４４）跌０﹒３％，報
１３﹒１４元。
　　中遠海能公布，與招商局能源運輸各持股５０％的合營公司中國液化天然氣運輸（控股）參
與投資建造液化天然氣船舶；該集團依照項目最終確定的船價和融資比例等，按持股比例對該合
營公司增資約６１７０萬美元。
　　現時，恒生指數報２０４５３，跌１５５點或跌０﹒７５％，主板成交１７０﹒４７億元。
國企指數報７０４０，跌６５點或跌０﹒９３％。恒生科技指數報４５０９，跌８８點或跌
１﹒９２％。Ａ股（滬：６０００２６）現價１２﹒８２元人民幣，升０﹒８１元人民幣，或升
６﹒７４％，成交４﹒４４億元人民幣，涉及３５０４萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價╱折讓＋
１５９﹒９８％。
　　即月期指新報２０４７２，跌１４６點，高水１８點。即月國指期貨報７０５１，跌６２點
，高水１０點。即月科指期貨新報４５１５，跌８５點，高水６點。
　　上證綜合指數報３２５６，跌１３點或跌０﹒４１％，成交８５２﹒７６億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３１７，跌７６點或跌０﹒６２％，成交５５３﹒９６億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中遠海能（０１１３８）　　　　５﹒７３元　升５﹒３３％
　　東方海外（００３１６）　　　２６１﹒６元　跌１﹒５８％
　　海豐國際（０１３０８）　　　２６﹒８５元　跌１﹒８３％
　　招商局港口（００１４４）　　１３﹒１４元　　跌０﹒３％
　　中遠海控（０１９１９）　　　　１１﹒９元　跌１﹒６５％
　　中遠海運港口（０１１９９）　　５﹒７２元　　　　無升跌
　　青島港（０６１９８）　　　　　３﹒６９元　升０﹒５４％
　　太平洋航運（０２３４３）　　　３﹒３６元　　跌０﹒３％
　　中國外運（００５９８）　　　　２﹒４３元　跌０﹒８２％
　　廈門港務（０３３７８）　　　　２﹒１３元　跌０﹒４７％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｐｃ）
　

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備註： 即時報價更新時間為 25/07/2022 13:36
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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