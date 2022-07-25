《異動股》中遠海能升逾５％，夥招商局合營公司建液化天然氣船舶

《經濟通通訊社２５日專訊》中遠海能（０１１３８）（滬：６０００２６）現價升

５﹒３３％，報５﹒７３元，該股成交約８９３萬股，涉資５０３３萬元，盤中高見５﹒７４元

，最低見５﹒３元；東方海外（００３１６）跌１﹒５８％，報２６１﹒６元；海豐國際

（０１３０８）跌１﹒８３％，報２６﹒８５元；招商局港口（００１４４）跌０﹒３％，報

１３﹒１４元。

中遠海能公布，與招商局能源運輸各持股５０％的合營公司中國液化天然氣運輸（控股）參

與投資建造液化天然氣船舶；該集團依照項目最終確定的船價和融資比例等，按持股比例對該合

營公司增資約６１７０萬美元。

現時，恒生指數報２０４５３，跌１５５點或跌０﹒７５％，主板成交１７０﹒４７億元。

國企指數報７０４０，跌６５點或跌０﹒９３％。恒生科技指數報４５０９，跌８８點或跌

１﹒９２％。Ａ股（滬：６０００２６）現價１２﹒８２元人民幣，升０﹒８１元人民幣，或升

６﹒７４％，成交４﹒４４億元人民幣，涉及３５０４萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價╱折讓＋

１５９﹒９８％。

即月期指新報２０４７２，跌１４６點，高水１８點。即月國指期貨報７０５１，跌６２點

，高水１０點。即月科指期貨新報４５１５，跌８５點，高水６點。

上證綜合指數報３２５６，跌１３點或跌０﹒４１％，成交８５２﹒７６億元人民幣。

深證成份指數報１２３１７，跌７６點或跌０﹒６２％，成交５５３﹒９６億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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中遠海能（０１１３８） ５﹒７３元 升５﹒３３％

東方海外（００３１６） ２６１﹒６元 跌１﹒５８％

海豐國際（０１３０８） ２６﹒８５元 跌１﹒８３％

招商局港口（００１４４） １３﹒１４元 跌０﹒３％

中遠海控（０１９１９） １１﹒９元 跌１﹒６５％

中遠海運港口（０１１９９） ５﹒７２元 無升跌

青島港（０６１９８） ３﹒６９元 升０﹒５４％

太平洋航運（０２３４３） ３﹒３６元 跌０﹒３％

中國外運（００５９８） ２﹒４３元 跌０﹒８２％

廈門港務（０３３７８） ２﹒１３元 跌０﹒４７％

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（ｐｃ）



