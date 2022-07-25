《異動股》潤啤（００２９１）升近３％突破２０天線，報５５元

《經濟通通訊社２５日專訊》潤啤（００２９１）升３％，報５５元，升穿２０天線
（５４﹒１４元），最高價５５﹒０５元，最低價５２﹒６元；成交８２４﹒４７萬股，成交金
額４﹒４８億元；主動買沽比率５７：４３，資金淨主動買入６０５０﹒８７萬元。現時最大淨
被動買入券商為瑞士信貸證券香港，金額４３５１﹒４８萬元，加權平均成交價５４﹒１６２元
；現時最大淨被動賣出券商為中國創盈市場服務，金額３３８９﹒８９萬元，加權平均成交價
５４﹒５５６元。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅３﹒９７％。
現時，恒生指數報２０５４６，跌６２點或０﹒３％；恒生中國企業指數報７０６８，跌
３８點或０﹒５４％；恒生科技指數報４５２３，跌７４點或１﹒６２％；主板成交
７６５﹒３５億元。
上證綜合指數報３２５０，跌１９點或０﹒６％，成交３４８２﹒８２億元人民幣。
深證成份指數報１２２９１，跌１０２點或０﹒８３％，成交２１７１﹒９５億元人民幣。
基本資料
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現價 ５５﹒０００ 變動 ＋３﹒００％
最高價 ５５﹒０５０ 最低價 ５２﹒６００
成交股數 ８２４﹒４７萬股 成交金額 ４﹒４８億
１０天平均 ５２﹒９９０ 歷史波幅％ ３４﹒３８３
２０天平均 ５４﹒１４０ 加權平均價 ５４﹒３５２
５０天平均 ５０﹒３７０ ＲＳＩ１４ ５９﹒６２８
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股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率５７：４３，資金淨主動買入６０５０﹒８７萬元；暫
連升２日，累計升幅３﹒９７％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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潤啤（００２９１） ５５﹒００ ＋３﹒００
特步國際（０１３６８） １３﹒１６ －０﹒４５
百威亞太（０１８７６） ２３﹒００ ＋０﹒８８
安踏體育（０２０２０） ９１﹒３５ ＋０﹒１６
申洲國際（０２３１３） ８３﹒４０ －１﹒０７
蒙牛乳業（０２３１９） ３６﹒７５ －２﹒１３
李寧（０２３３１） ６７﹒０５ ＋０﹒９０
中國飛鶴（０６１８６） ７﹒３０ －１２﹒２６
海底撈（０６８６２） １５﹒９８ ＋０﹒７６
九毛九（０９９２２） １８﹒２２ －０﹒５５
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（ｅｄ）
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