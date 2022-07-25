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00291 華潤啤酒
即時 按盤價 升55.050 +1.650 (+3.090%)
大手異動

25/07/2022 15:27

《異動股》潤啤（００２９１）升近３％突破２０天線，報５５元

　　《經濟通通訊社２５日專訊》潤啤（００２９１）升３％，報５５元，升穿２０天線
（５４﹒１４元），最高價５５﹒０５元，最低價５２﹒６元；成交８２４﹒４７萬股，成交金
額４﹒４８億元；主動買沽比率５７：４３，資金淨主動買入６０５０﹒８７萬元。現時最大淨
被動買入券商為瑞士信貸證券香港，金額４３５１﹒４８萬元，加權平均成交價５４﹒１６２元
；現時最大淨被動賣出券商為中國創盈市場服務，金額３３８９﹒８９萬元，加權平均成交價
５４﹒５５６元。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅３﹒９７％。
　　現時，恒生指數報２０５４６，跌６２點或０﹒３％；恒生中國企業指數報７０６８，跌
３８點或０﹒５４％；恒生科技指數報４５２３，跌７４點或１﹒６２％；主板成交
７６５﹒３５億元。
　　上證綜合指數報３２５０，跌１９點或０﹒６％，成交３４８２﹒８２億元人民幣。
　　深證成份指數報１２２９１，跌１０２點或０﹒８３％，成交２１７１﹒９５億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　５５﹒０００　變動　　　　＋３﹒００％
　　最高價　　　　　５５﹒０５０　最低價　　　５２﹒６００
　　成交股數　　８２４﹒４７萬股　成交金額　　　４﹒４８億
　　１０天平均　　　５２﹒９９０　歷史波幅％　３４﹒３８３
　　２０天平均　　　５４﹒１４０　加權平均價　５４﹒３５２
　　５０天平均　　　５０﹒３７０　ＲＳＩ１４　５９﹒６２８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率５７：４３，資金淨主動買入６０５０﹒８７萬元；暫
連升２日，累計升幅３﹒９７％
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　潤啤（００２９１）　　　５５﹒００　　＋３﹒００
　　特步國際（０１３６８）　１３﹒１６　　－０﹒４５
　　百威亞太（０１８７６）　２３﹒００　　＋０﹒８８
　　安踏體育（０２０２０）　９１﹒３５　　＋０﹒１６
　　申洲國際（０２３１３）　８３﹒４０　　－１﹒０７
　　蒙牛乳業（０２３１９）　３６﹒７５　　－２﹒１３
　　李寧（０２３３１）　　　６７﹒０５　　＋０﹒９０
　　中國飛鶴（０６１８６）　　７﹒３０　－１２﹒２６
　　海底撈（０６８６２）　　１５﹒９８　　＋０﹒７６
　　九毛九（０９９２２）　　１８﹒２２　　－０﹒５５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 25/07/2022 18:00
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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