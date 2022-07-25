《經濟通通訊社２５日專訊》南方恒指ＥＴＦ（０３０３７）於３：４１ｐｍ錄得１手
１８４萬股非自動對盤，每股造２１﹒１８元，較上日收市價低０﹒８４％，涉資
３８９７﹒１２萬元。
南方恒指ＥＴＦ現價跌０﹒１９％，報２１﹒３２元；成交１８４﹒０２萬股，成交金額
３８９７﹒５４萬元，主動買沽比率５０：５０，資金淨主動買入０億元。（ｒｗ）
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25/07/2022 15:42
《大手成交》南方恒指ＥＴＦ１８４萬股非自動對盤，涉３８９７萬
《經濟通通訊社２５日專訊》南方恒指ＥＴＦ（０３０３７）於３：４１ｐｍ錄得１手
１８４萬股非自動對盤，每股造２１﹒１８元，較上日收市價低０﹒８４％，涉資
３８９７﹒１２萬元。
南方恒指ＥＴＦ現價跌０﹒１９％，報２１﹒３２元；成交１８４﹒０２萬股，成交金額
３８９７﹒５４萬元，主動買沽比率５０：５０，資金淨主動買入０億元。（ｒｗ）
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21/04/2022 09:17 《大手成交》南方恒指ＥＴＦ４００萬股市前交易，涉８５７３萬元
21/04/2022 09:16 《大手成交》南方恒指ＥＴＦ一手９０萬股市前交易，涉１９２９萬
|備註：
|即時報價更新時間為 25/07/2022 18:00
|港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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