《異動股》信義光能（００９６８）升逾３％，報１２﹒７８元

《經濟通通訊社２５日專訊》信義光能（００９６８）升３﹒０６％，報１２﹒７８元，最
高價１２﹒７８元，最低價１２﹒２８元；成交１４４７﹒９１萬股，成交金額１﹒８２億元；
主動買沽比率６１：３９，資金淨主動買入３５４８﹒４４萬元。現時最大淨被動買入券商為摩
根大通，金額７６３﹒４３萬元，加權平均成交價１２﹒６０９元；現時最大淨被動賣出券商為
瑞銀，金額９０１﹒９９萬元，加權平均成交價１２﹒５５４元。以現價計，該股暫連升４日，
累計升幅６﹒１５％。
現時，恒生指數報２０５７５，跌３３點或０﹒１６％；恒生中國企業指數報７０７７，跌
２９點或０﹒４１％；恒生科技指數報４５３１，跌６５點或１﹒４３％；主板成交
８０６﹒５９億元。
上證綜合指數報３２５０，跌１９點或０﹒６％，成交３４８２﹒８２億元人民幣。
深證成份指數報１２２９１，跌１０２點或０﹒８３％，成交２１７１﹒９５億元人民幣。
基本資料
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現價 １２﹒７８０ 變動 ＋３﹒０６％
最高價 １２﹒７８０ 最低價 １２﹒２８０
成交股數 １４４７﹒９１萬股 成交金額 １﹒８２億
１０天平均 １２﹒２４０ 歷史波幅％ ４２﹒２３２
２０天平均 １２﹒１８４ 加權平均價 １２﹒５７４
５０天平均 １２﹒８１３ ＲＳＩ１４ ５５﹒８８２
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股份狀態：主動買沽比率６１：３９，資金淨主動買入３５４８﹒４４萬元；暫連升４日，累計
升幅６﹒１５％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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信義光能（００９６８） １２﹒７８０ ＋３﹒０６
協鑫新能源（００４５１） ０﹒１７０ 無升跌
北京能源國際（００６８６） ０﹒２３４ －１﹒２７
卡姆丹克太陽能（００７１２） ０﹒２９５ －１﹒６７
水發興業能源（００７５０） １﹒２２０ －３﹒１７
陽光能源（００７５７） ０﹒３５５ 無升跌
順風清潔能源（０１１６５） ０﹒０４７ 無升跌
北控清潔能源集團（０１２５０） ０﹒０７３ ＋１﹒３９
新特能源（０１７９９） １９﹒７２０ －１１﹒９６
協鑫科技（０３８００） ３﹒５００ －１﹒４１
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（ｅｄ）
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