  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
極速報價  |  詳細報價  |  互動圖表  |  成交  |  新聞  |  評論NEW  |  影片NEW  |  相關證券  |  公司資料  |  派息  |  賣空
00968 信義光能
即時 按盤價 升12.740 +0.340 (+2.742%)
大手異動

25/07/2022 15:47

《異動股》信義光能（００９６８）升逾３％，報１２﹒７８元

　　《經濟通通訊社２５日專訊》信義光能（００９６８）升３﹒０６％，報１２﹒７８元，最
高價１２﹒７８元，最低價１２﹒２８元；成交１４４７﹒９１萬股，成交金額１﹒８２億元；
主動買沽比率６１：３９，資金淨主動買入３５４８﹒４４萬元。現時最大淨被動買入券商為摩
根大通，金額７６３﹒４３萬元，加權平均成交價１２﹒６０９元；現時最大淨被動賣出券商為
瑞銀，金額９０１﹒９９萬元，加權平均成交價１２﹒５５４元。以現價計，該股暫連升４日，
累計升幅６﹒１５％。
　　現時，恒生指數報２０５７５，跌３３點或０﹒１６％；恒生中國企業指數報７０７７，跌
２９點或０﹒４１％；恒生科技指數報４５３１，跌６５點或１﹒４３％；主板成交
８０６﹒５９億元。
　　上證綜合指數報３２５０，跌１９點或０﹒６％，成交３４８２﹒８２億元人民幣。
　　深證成份指數報１２２９１，跌１０２點或０﹒８３％，成交２１７１﹒９５億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　１２﹒７８０　變動　　　　＋３﹒０６％
　　最高價　　　　　　１２﹒７８０　最低價　　　１２﹒２８０
　　成交股數　　１４４７﹒９１萬股　成交金額　　　１﹒８２億
　　１０天平均　　　　１２﹒２４０　歷史波幅％　４２﹒２３２
　　２０天平均　　　　１２﹒１８４　加權平均價　１２﹒５７４
　　５０天平均　　　　１２﹒８１３　ＲＳＩ１４　５５﹒８８２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：主動買沽比率６１：３９，資金淨主動買入３５４８﹒４４萬元；暫連升４日，累計
升幅６﹒１５％
　
　　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　信義光能（００９６８）　　　　　１２﹒７８０　　＋３﹒０６
　　協鑫新能源（００４５１）　　　　　０﹒１７０　　　　無升跌
　　北京能源國際（００６８６）　　　　０﹒２３４　　－１﹒２７
　　卡姆丹克太陽能（００７１２）　　　０﹒２９５　　－１﹒６７
　　水發興業能源（００７５０）　　　　１﹒２２０　　－３﹒１７
　　陽光能源（００７５７）　　　　　　０﹒３５５　　　　無升跌
　　順風清潔能源（０１１６５）　　　　０﹒０４７　　　　無升跌
　　北控清潔能源集團（０１２５０）　　０﹒０７３　　＋１﹒３９
　　新特能源（０１７９９）　　　　　１９﹒７２０　－１１﹒９６
　　協鑫科技（０３８００）　　　　　　３﹒５００　　－１﹒４１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回大手異動

下一篇新聞︰18/07/2022 15:30  《異動股》信義光能等２家公司下午３：２９異動

其他大手異動
More

18/07/2022 13:45  《異動股》信義光能（００９６８）升逾３％，報１２﹒０４元

15/07/2022 11:21  《異動股》信義光能跌近３％失守１０天線，報１１﹒８６元

13/07/2022 13:04  《異動股》旭輝等２家公司下午１：０３異動

11/07/2022 09:25  《異動股》新特能源高開２％，料中期純利升至最多６０億人幣

08/07/2022 09:21  《異動股》嗶哩嗶哩等７家公司開市競價異動

備註： 即時報價更新時間為 25/07/2022 18:00
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【etnet Chill賞你】Blackmores 活性維他命C® 1000

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金