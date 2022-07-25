《異動股》信義光能（００９６８）升逾３％，報１２﹒７８元

《經濟通通訊社２５日專訊》信義光能（００９６８）升３﹒０６％，報１２﹒７８元，最

高價１２﹒７８元，最低價１２﹒２８元；成交１４４７﹒９１萬股，成交金額１﹒８２億元；

主動買沽比率６１：３９，資金淨主動買入３５４８﹒４４萬元。現時最大淨被動買入券商為摩

根大通，金額７６３﹒４３萬元，加權平均成交價１２﹒６０９元；現時最大淨被動賣出券商為

瑞銀，金額９０１﹒９９萬元，加權平均成交價１２﹒５５４元。以現價計，該股暫連升４日，

累計升幅６﹒１５％。

現時，恒生指數報２０５７５，跌３３點或０﹒１６％；恒生中國企業指數報７０７７，跌

２９點或０﹒４１％；恒生科技指數報４５３１，跌６５點或１﹒４３％；主板成交

８０６﹒５９億元。

上證綜合指數報３２５０，跌１９點或０﹒６％，成交３４８２﹒８２億元人民幣。

深證成份指數報１２２９１，跌１０２點或０﹒８３％，成交２１７１﹒９５億元人民幣。



基本資料

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現價 １２﹒７８０ 變動 ＋３﹒０６％

最高價 １２﹒７８０ 最低價 １２﹒２８０

成交股數 １４４７﹒９１萬股 成交金額 １﹒８２億

１０天平均 １２﹒２４０ 歷史波幅％ ４２﹒２３２

２０天平均 １２﹒１８４ 加權平均價 １２﹒５７４

５０天平均 １２﹒８１３ ＲＳＩ１４ ５５﹒８８２

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股份狀態：主動買沽比率６１：３９，資金淨主動買入３５４８﹒４４萬元；暫連升４日，累計

升幅６﹒１５％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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信義光能（００９６８） １２﹒７８０ ＋３﹒０６

協鑫新能源（００４５１） ０﹒１７０ 無升跌

北京能源國際（００６８６） ０﹒２３４ －１﹒２７

卡姆丹克太陽能（００７１２） ０﹒２９５ －１﹒６７

水發興業能源（００７５０） １﹒２２０ －３﹒１７

陽光能源（００７５７） ０﹒３５５ 無升跌

順風清潔能源（０１１６５） ０﹒０４７ 無升跌

北控清潔能源集團（０１２５０） ０﹒０７３ ＋１﹒３９

新特能源（０１７９９） １９﹒７２０ －１１﹒９６

協鑫科技（０３８００） ３﹒５００ －１﹒４１

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（ｅｄ）

