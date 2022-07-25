《經濟通通訊社２５日專訊》山高金融（００４１２）於３：５０ｐｍ錄得１手１８６９萬
股非自動對盤，每股造０﹒８４元，較上日收市價低２﹒３３％，涉資１５６９﹒９６萬元。
山高金融現價跌２﹒３３％，報０﹒８４元；成交７９３３﹒２２萬股，成交金額
６７６５﹒８４萬元，主動買沽比率９２：８，資金淨主動買入４３９６﹒０９萬元。（ｒｗ）
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25/07/2022 15:51
《大手成交》山高金融一手１８６９萬股非自動對盤，涉１５７０萬
《經濟通通訊社２５日專訊》山高金融（００４１２）於３：５０ｐｍ錄得１手１８６９萬
股非自動對盤，每股造０﹒８４元，較上日收市價低２﹒３３％，涉資１５６９﹒９６萬元。
山高金融現價跌２﹒３３％，報０﹒８４元；成交７９３３﹒２２萬股，成交金額
６７６５﹒８４萬元，主動買沽比率９２：８，資金淨主動買入４３９６﹒０９萬元。（ｒｗ）
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|備註：
|即時報價更新時間為 25/07/2022 18:00
|港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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