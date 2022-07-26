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02269 藥明生物
即時 按盤價 升81.150 +2.250 (+2.852%)
大手異動

26/07/2022 09:01

《大手成交》藥明生物一手約５５萬股市前交易，涉資４３１６萬元

　　《經濟通通訊社２６日專訊》藥明生物（０２２６９）於市前９：００ａｍ錄得１手
５５﹒３２萬股市前交易，每股造７８﹒０１９元，較上日收市價低１﹒１２％，涉資
４３１６﹒０１萬元。（ｒｗ）

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備註： 即時報價更新時間為 26/07/2022 17:59
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