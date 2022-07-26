《經濟通通訊社２６日專訊》藥明生物（０２２６９）於市前９：００ａｍ錄得１手
５５﹒３２萬股市前交易，每股造７８﹒０１９元，較上日收市價低１﹒１２％，涉資
４３１６﹒０１萬元。（ｒｗ）
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26/07/2022 09:01
《大手成交》藥明生物一手約５５萬股市前交易，涉資４３１６萬元
《經濟通通訊社２６日專訊》藥明生物（０２２６９）於市前９：００ａｍ錄得１手
５５﹒３２萬股市前交易，每股造７８﹒０１９元，較上日收市價低１﹒１２％，涉資
４３１６﹒０１萬元。（ｒｗ）
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26/07/2022 15:02 《異動股》藥明生物（０２２６９）升逾３％，報８１﹒３５元
25/07/2022 09:50 《異動股》藥明生物等３家公司上午９：４９異動
22/07/2022 09:42 《異動股》嗶哩嗶哩等３家公司上午９：４１異動
21/07/2022 09:39 《異動股》網易等２家公司上午９：３８異動
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|備註：
|即時報價更新時間為 26/07/2022 17:59
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