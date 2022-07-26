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02883 中海油田服務
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大手異動

26/07/2022 09:03

《大手成交》中海油服一手１５４萬股市前交易，涉資１１０３萬元

　　《經濟通通訊社２６日專訊》中海油服（０２８８３）於市前９：０２ａｍ錄得１手１５４
萬股市前交易，每股造７﹒１６元，較上日收市價低０﹒２８％，涉資１１０２﹒６４萬元。
（ｒｗ）

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備註： 即時報價更新時間為 26/07/2022 17:59
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