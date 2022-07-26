《經濟通通訊社２６日專訊》中海油服（０２８８３）於市前９：０２ａｍ錄得１手１５４
萬股市前交易，每股造７﹒１６元，較上日收市價低０﹒２８％，涉資１１０２﹒６４萬元。
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26/07/2022 09:03
《大手成交》中海油服一手１５４萬股市前交易，涉資１１０３萬元
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萬股市前交易，每股造７﹒１６元，較上日收市價低０﹒２８％，涉資１１０２﹒６４萬元。
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|備註：
|即時報價更新時間為 26/07/2022 17:59
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