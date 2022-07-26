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00522 ASMPT
即時 按盤價 跌62.850 -0.900 (-1.412%)
大手異動

26/07/2022 09:04

《大手成交》ＡＳＭＰＴ一手約１７萬股市前交易，涉１０８１萬元

　　《經濟通通訊社２６日專訊》ＡＳＭＰＴ（００５２２）於市前９：０３ａｍ錄得１手
１６﹒９８萬股市前交易，每股造６３﹒７０４元，較上日收市價低０﹒０７％，涉資
１０８１﹒４４萬元。（ｒｗ）

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備註： 即時報價更新時間為 26/07/2022 17:59
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