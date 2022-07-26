《經濟通通訊社２６日專訊》ＡＳＭＰＴ（００５２２）於市前９：０３ａｍ錄得１手
１６﹒９８萬股市前交易，每股造６３﹒７０４元，較上日收市價低０﹒０７％，涉資
１０８１﹒４４萬元。（ｒｗ）
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26/07/2022 09:04
《大手成交》ＡＳＭＰＴ一手約１７萬股市前交易，涉１０８１萬元
《經濟通通訊社２６日專訊》ＡＳＭＰＴ（００５２２）於市前９：０３ａｍ錄得１手
１６﹒９８萬股市前交易，每股造６３﹒７０４元，較上日收市價低０﹒０７％，涉資
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|即時報價更新時間為 26/07/2022 17:59
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