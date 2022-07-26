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03800 協鑫科技
即時 按盤價 升3.740 +0.260 (+7.471%)
大手異動

26/07/2022 09:07

《大手成交》協鑫科技兩手共１﹒８億股非自動對盤，涉５﹒９６億

　　《經濟通通訊社２６日專訊》協鑫科技（０３８００）於９：０６ａｍ錄得２手共１﹒８億
股非自動對盤，每股造３﹒３１元，較上日收市價低４﹒８９％，涉資５﹒９６億元。（ｒｗ）

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備註： 即時報價更新時間為 26/07/2022 17:59
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