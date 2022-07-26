《經濟通通訊社２６日專訊》協鑫科技（０３８００）於９：０６ａｍ錄得２手共１﹒８億
股非自動對盤，每股造３﹒３１元，較上日收市價低４﹒８９％，涉資５﹒９６億元。（ｒｗ）
【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動
26/07/2022 09:07
《大手成交》協鑫科技兩手共１﹒８億股非自動對盤，涉５﹒９６億
《經濟通通訊社２６日專訊》協鑫科技（０３８００）於９：０６ａｍ錄得２手共１﹒８億
股非自動對盤，每股造３﹒３１元，較上日收市價低４﹒８９％，涉資５﹒９６億元。（ｒｗ）
【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動
上一篇新聞︰26/07/2022 09:50 《異動股》協鑫（３８００）升逾４％，主席家族信託增持一千萬股
下一篇新聞︰15/07/2022 10:02 《異動股》協鑫科技（３８００）升逾２％，料中期多賺逾１﹒８倍
11/07/2022 09:25 《異動股》新特能源高開２％，料中期純利升至最多６０億人幣
07/07/2022 09:06 《大手成交》藥明生物等９家公司上午９：０５市前大手交易
28/06/2022 09:31 《大手成交》協鑫科技一手約６４７萬股交叉盤，涉資２４６０萬元
28/06/2022 09:22 《異動股》新特能源升近２％，財政部下達地方電網光伏、風電補貼
24/06/2022 11:45 《異動股》協鑫科技（０３８００）漲逾１０％，報３﹒７１元
|備註：
|即時報價更新時間為 26/07/2022 17:59
|港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰