《異動股》潤啤升近３％突破２５０天線，報５６﹒７元

《經濟通通訊社２６日專訊》潤啤（００２９１）升３％，報５６﹒７元，升穿２５０天線
（５６﹒３７３元），最高價５６﹒８５元，最低價５６﹒７元；成交９４﹒２萬股，成交金額
５２５２﹒５６萬元；主動買沽比率２０：８０，資金淨主動賣出９７５﹒０７萬元。現時最大
淨被動買入券商為極訊亞太，金額７０３﹒０８萬元，加權平均成交價５６﹒７元；現時最大淨
被動賣出券商為巴克萊亞洲，金額５６﹒７萬元，加權平均成交價５６﹒７元。以現價計，該股
暫連升３日，累計升幅７﹒１８％。
瑞信發布研究報告稱，調整啤酒股目標價，首選華潤啤酒，其後依次為青島啤酒
（００１６８）和百威亞太（０１８７６）。該行預計，在店內消費帶動下啤酒需求復甦，相對
有利的天氣條件、主要公司品牌產品合改善，將推動所覆蓋的啤酒股收入和盈利增長在２０２２
年分別按年增長１至９％和４至２１％。
現時，恒生指數報２０７１６，升１５３點或０﹒７５％；恒生中國企業指數報７１２５，
升４８點或０﹒６９％；恒生科技指數報４５６５，升３１點或０﹒６９％；主板成交
２７﹒９６億元。
上證綜合指數報３２５４，升３點或０﹒１２％，成交２０﹒７５億元人民幣。
深證成份指數報１２３０８，升１７點或０﹒１４％，成交１０﹒５４億元人民幣。
基本資料
＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
現價 ５６﹒７００ 變動 ＋３﹒００％
最高價 ５６﹒８５０ 最低價 ５６﹒７００
成交股數 ９４﹒２萬股 成交金額 ５２５２﹒５６萬
１０天平均 ５３﹒４１０ 歷史波幅％ ３４﹒６３７
２０天平均 ５４﹒２５２ 加權平均價 ５５﹒７６０
５０天平均 ５０﹒６１９ ＲＳＩ１４ ６４﹒５５２
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿２５０天線；主動買沽比率２０：８０，資金淨主動賣出９７５﹒０７萬元；暫
連升３日，累計升幅７﹒１８％
表列同板塊或相關股份表現
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
潤啤（００２９１） ５６﹒７０ ＋３﹒００
百威亞太（０１８７６） ２３﹒１５ ＋０﹒８７
安踏體育（０２０２０） ９１﹒５０ －０﹒１１
申洲國際（０２３１３） ８５﹒７５ ＋２﹒５７
蒙牛乳業（０２３１９） ３６﹒００ －１﹒５０
李寧（０２３３１） ６７﹒４０ ＋０﹒２２
中國飛鶴（０６１８６） ７﹒２２ ＋０﹒１４
高鑫零售（０６８０８） ２﹒３７ ＋１﹒２８
海底撈（０６８６２） １６﹒３０ ＋１﹒７５
九毛九（０９９２２） １８﹒３２ ＋０﹒８８
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｐｃ）
【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動