《異動股》潤啤升近３％突破２５０天線，報５６﹒７元

《經濟通通訊社２６日專訊》潤啤（００２９１）升３％，報５６﹒７元，升穿２５０天線

（５６﹒３７３元），最高價５６﹒８５元，最低價５６﹒７元；成交９４﹒２萬股，成交金額

５２５２﹒５６萬元；主動買沽比率２０：８０，資金淨主動賣出９７５﹒０７萬元。現時最大

淨被動買入券商為極訊亞太，金額７０３﹒０８萬元，加權平均成交價５６﹒７元；現時最大淨

被動賣出券商為巴克萊亞洲，金額５６﹒７萬元，加權平均成交價５６﹒７元。以現價計，該股

暫連升３日，累計升幅７﹒１８％。

瑞信發布研究報告稱，調整啤酒股目標價，首選華潤啤酒，其後依次為青島啤酒

（００１６８）和百威亞太（０１８７６）。該行預計，在店內消費帶動下啤酒需求復甦，相對

有利的天氣條件、主要公司品牌產品合改善，將推動所覆蓋的啤酒股收入和盈利增長在２０２２

年分別按年增長１至９％和４至２１％。

現時，恒生指數報２０７１６，升１５３點或０﹒７５％；恒生中國企業指數報７１２５，

升４８點或０﹒６９％；恒生科技指數報４５６５，升３１點或０﹒６９％；主板成交

２７﹒９６億元。

上證綜合指數報３２５４，升３點或０﹒１２％，成交２０﹒７５億元人民幣。

深證成份指數報１２３０８，升１７點或０﹒１４％，成交１０﹒５４億元人民幣。



基本資料

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現價 ５６﹒７００ 變動 ＋３﹒００％

最高價 ５６﹒８５０ 最低價 ５６﹒７００

成交股數 ９４﹒２萬股 成交金額 ５２５２﹒５６萬

１０天平均 ５３﹒４１０ 歷史波幅％ ３４﹒６３７

２０天平均 ５４﹒２５２ 加權平均價 ５５﹒７６０

５０天平均 ５０﹒６１９ ＲＳＩ１４ ６４﹒５５２

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股份狀態：升穿２５０天線；主動買沽比率２０：８０，資金淨主動賣出９７５﹒０７萬元；暫

連升３日，累計升幅７﹒１８％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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潤啤（００２９１） ５６﹒７０ ＋３﹒００

百威亞太（０１８７６） ２３﹒１５ ＋０﹒８７

安踏體育（０２０２０） ９１﹒５０ －０﹒１１

申洲國際（０２３１３） ８５﹒７５ ＋２﹒５７

蒙牛乳業（０２３１９） ３６﹒００ －１﹒５０

李寧（０２３３１） ６７﹒４０ ＋０﹒２２

中國飛鶴（０６１８６） ７﹒２２ ＋０﹒１４

高鑫零售（０６８０８） ２﹒３７ ＋１﹒２８

海底撈（０６８６２） １６﹒３０ ＋１﹒７５

九毛九（０９９２２） １８﹒３２ ＋０﹒８８

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（ｐｃ）

