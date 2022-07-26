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00291 華潤啤酒
即時 按盤價 不變55.050 0.000 (0.000%)
大手異動

26/07/2022 09:30

《異動股》潤啤升近３％突破２５０天線，報５６﹒７元

　　《經濟通通訊社２６日專訊》潤啤（００２９１）升３％，報５６﹒７元，升穿２５０天線
（５６﹒３７３元），最高價５６﹒８５元，最低價５６﹒７元；成交９４﹒２萬股，成交金額
５２５２﹒５６萬元；主動買沽比率２０：８０，資金淨主動賣出９７５﹒０７萬元。現時最大
淨被動買入券商為極訊亞太，金額７０３﹒０８萬元，加權平均成交價５６﹒７元；現時最大淨
被動賣出券商為巴克萊亞洲，金額５６﹒７萬元，加權平均成交價５６﹒７元。以現價計，該股
暫連升３日，累計升幅７﹒１８％。
　　瑞信發布研究報告稱，調整啤酒股目標價，首選華潤啤酒，其後依次為青島啤酒
（００１６８）和百威亞太（０１８７６）。該行預計，在店內消費帶動下啤酒需求復甦，相對
有利的天氣條件、主要公司品牌產品合改善，將推動所覆蓋的啤酒股收入和盈利增長在２０２２
年分別按年增長１至９％和４至２１％。
　　現時，恒生指數報２０７１６，升１５３點或０﹒７５％；恒生中國企業指數報７１２５，
升４８點或０﹒６９％；恒生科技指數報４５６５，升３１點或０﹒６９％；主板成交
２７﹒９６億元。
　　上證綜合指數報３２５４，升３點或０﹒１２％，成交２０﹒７５億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３０８，升１７點或０﹒１４％，成交１０﹒５４億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　５６﹒７００　變動　　　　　　＋３﹒００％
　　最高價　　　５６﹒８５０　最低價　　　　　５６﹒７００
　　成交股數　　９４﹒２萬股　成交金額　　５２５２﹒５６萬
　　１０天平均　５３﹒４１０　歷史波幅％　　　３４﹒６３７
　　２０天平均　５４﹒２５２　加權平均價　　　５５﹒７６０
　　５０天平均　５０﹒６１９　ＲＳＩ１４　　　６４﹒５５２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿２５０天線；主動買沽比率２０：８０，資金淨主動賣出９７５﹒０７萬元；暫
連升３日，累計升幅７﹒１８％
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　潤啤（００２９１）　　　５６﹒７０　＋３﹒００
　　百威亞太（０１８７６）　２３﹒１５　＋０﹒８７
　　安踏體育（０２０２０）　９１﹒５０　－０﹒１１
　　申洲國際（０２３１３）　８５﹒７５　＋２﹒５７
　　蒙牛乳業（０２３１９）　３６﹒００　－１﹒５０
　　李寧（０２３３１）　　　６７﹒４０　＋０﹒２２
　　中國飛鶴（０６１８６）　　７﹒２２　＋０﹒１４
　　高鑫零售（０６８０８）　　２﹒３７　＋１﹒２８
　　海底撈（０６８６２）　　１６﹒３０　＋１﹒７５
　　九毛九（０９９２２）　　１８﹒３２　＋０﹒８８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｐｃ）

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備註： 即時報價更新時間為 26/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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