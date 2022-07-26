《經濟通通訊社２６日專訊》信置（０００８３）於９：３０ａｍ錄得１手９０萬股交叉盤
，每股造１１﹒４１元，較上日收市價低０﹒７８％，涉資１０２６﹒９萬元。
信置現價跌０﹒５２％，報１１﹒４４元；成交９０萬股，成交金額１０２６﹒９萬元，主
動買沽比率。（ｒｗ）
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26/07/2022 09:31
《大手成交》信置一手９０萬股交叉盤，涉資１０２７萬元
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，每股造１１﹒４１元，較上日收市價低０﹒７８％，涉資１０２６﹒９萬元。
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|備註：
|即時報價更新時間為 26/07/2022 17:59
|港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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