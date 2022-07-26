  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
極速報價  |  詳細報價  |  互動圖表  |  成交  |  新聞  |  評論NEW  |  影片NEW  |  相關證券  |  公司資料  |  派息  |  賣空
01580 大森控股
即時 按盤價 跌0.076 -0.023 (-23.232%)
大手異動

26/07/2022 09:31

《異動股》中基長壽科學等６家公司上午９：３０異動

　　《經濟通通訊社２６日專訊》６家上市公司於９：３０ａｍ錄得異動紀錄：
　
上市公司　　　　　　　　　現價　　　　　　　　　變幅　　　　　　　　股份狀態　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
茂宸集團　　　　　　　　　０﹒０２９元　　　＋３８﹒１０％　創１個月新高，主動買沽比
（００２７３）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　率７３：２７　　　　　　
港交所　　　　　　　　３６４﹒８００元　　　　＋２﹒５３％　主動買沽比率５５：４５，
（００３８８）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　暫連升２日，累計升幅　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３﹒７５％　　　　　　　
中基長壽科學　　　　　　　０﹒０９１元　　　＋４２﹒１９％　創１個月新高，主動買沽比
（００７６７）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　率６４：３６，暫連升２日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，累計升幅４４﹒４４％　
大森控股　　　　　　　　　０﹒０６５元　　　－３４﹒３４％　創上市新低，主動買沽比率
（０１５８０）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０：１００　　　　　　　
康臣葯業　　　　　　　　　５﹒１２０元　　　＋２４﹒８８％　創５２周新高，主動買沽比
（０１６８１）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　率３３：６７　　　　　　
金沙　　　　　　　　　　１８﹒５４０元　　　　＋３﹒６９％　主動買沽比率７３：２７，
（０１９２８）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　暫連升３日，累計升幅　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７﹒７９％　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｅｄ）

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回大手異動

上一篇新聞︰26/07/2022 09:32  《異動股》茂宸集團等２家公司上午９：３１異動

備註： 即時報價更新時間為 26/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【etnet Chill賞你】Blackmores 活性維他命C® 1000

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金