《異動股》中基長壽科學等６家公司上午９：３０異動

《經濟通通訊社２６日專訊》６家上市公司於９：３０ａｍ錄得異動紀錄：



上市公司 現價 變幅 股份狀態

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茂宸集團 ０﹒０２９元 ＋３８﹒１０％ 創１個月新高，主動買沽比

（００２７３） 率７３：２７

港交所 ３６４﹒８００元 ＋２﹒５３％ 主動買沽比率５５：４５，

（００３８８） 暫連升２日，累計升幅

３﹒７５％

中基長壽科學 ０﹒０９１元 ＋４２﹒１９％ 創１個月新高，主動買沽比

（００７６７） 率６４：３６，暫連升２日

，累計升幅４４﹒４４％

大森控股 ０﹒０６５元 －３４﹒３４％ 創上市新低，主動買沽比率

（０１５８０） ０：１００

康臣葯業 ５﹒１２０元 ＋２４﹒８８％ 創５２周新高，主動買沽比

（０１６８１） 率３３：６７

金沙 １８﹒５４０元 ＋３﹒６９％ 主動買沽比率７３：２７，

（０１９２８） 暫連升３日，累計升幅

７﹒７９％

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（ｅｄ）

