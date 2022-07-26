《異動股》中基長壽科學等６家公司上午９：３０異動

《經濟通通訊社２６日專訊》６家上市公司於９：３０ａｍ錄得異動紀錄：
上市公司 現價 變幅 股份狀態
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茂宸集團 ０﹒０２９元 ＋３８﹒１０％ 創１個月新高，主動買沽比
（００２７３） 率７３：２７
港交所 ３６４﹒８００元 ＋２﹒５３％ 主動買沽比率５５：４５，
（００３８８） 暫連升２日，累計升幅
３﹒７５％
中基長壽科學 ０﹒０９１元 ＋４２﹒１９％ 創１個月新高，主動買沽比
（００７６７） 率６４：３６，暫連升２日
，累計升幅４４﹒４４％
大森控股 ０﹒０６５元 －３４﹒３４％ 創上市新低，主動買沽比率
（０１５８０） ０：１００
康臣葯業 ５﹒１２０元 ＋２４﹒８８％ 創５２周新高，主動買沽比
（０１６８１） 率３３：６７
金沙 １８﹒５４０元 ＋３﹒６９％ 主動買沽比率７３：２７，
（０１９２８） 暫連升３日，累計升幅
７﹒７９％
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（ｅｄ）
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