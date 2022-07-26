《異動股》商湯（２０）跌逾５％失守１０天線，報２﹒２７元

《經濟通通訊社２６日專訊》商湯（０００２０）跌５﹒４２％，報２﹒２７元，跌穿１０
天線（２﹒２９元），最低價２﹒２６元，最高價２﹒３４元；成交１９８７﹒７萬股，成交金
額４５８３﹒４９萬元；主動買沽比率４６：５４，資金淨主動賣出２６０萬元。現時最大淨被
動買入券商為富途證券國際，金額１９９﹒９５萬元，加權平均成交價２﹒３０１元；現時最大
淨被動賣出券商為宏高證券，金額６７﹒７８萬元，加權平均成交價２﹒３０７元。以現價計，
該股暫連跌２日，累計跌幅６﹒５８％。
據商湯科技官微消息，商湯科技與廣汽集團達成戰略合作，加速智慧汽車研發與量產落地。
近日，商湯科技與廣汽集團在廣州舉行戰略合作簽約儀式。雙方將圍繞智慧駕駛、智慧車艙、智
慧網聯、汽車元宇宙、ＡＩ工具鏈、超算中心等領域的技術研發和應用創新展開多層次、多樣化
的全面合作。
現時，恒生指數報２０７１２，升１４９點或０﹒７３％；恒生中國企業指數報７１２５，
升４８點或０﹒６９％；恒生科技指數報４５７４，升３９點或０﹒８８％；主板成交
６４﹒５６億元。
上證綜合指數報３２６０，升１０點或０﹒３１％，成交２２２﹒２７億元人民幣。
深證成份指數報１２３３２，升４１點或０﹒３３％，成交１３１﹒６９億元人民幣。
基本資料
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現價 ２﹒２７０ 變動 －５﹒４２％
最高價 ２﹒３４０ 最低價 ２﹒２６０
成交股數 １９８７﹒７萬股 成交金額 ４５８３﹒４９萬
１０天平均 ２﹒２９０ 歷史波幅％ ２３９﹒１１４
２０天平均 ２﹒８０８ 加權平均價 ２﹒３０６
５０天平均 ４﹒３６０ ＲＳＩ１４ ２８﹒５８５
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股份狀態：跌穿１０天線；主動買沽比率４６：５４，資金淨主動賣出２６０萬元；暫連跌２日
，累計跌幅６﹒５８％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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商湯（０００２０） ２﹒２７ －５﹒４２
金蝶國際（００２６８） １７﹒４４ －１﹒２５
明源雲（００９０９） ７﹒５４ －０﹒１３
亞信科技（０１６７５） １２﹒３２ ＋０﹒３３
金山軟件（０３８８８） ２７﹒５０ ＋０﹒７３
赤子城（０９９１１） ２﹒４８ －０﹒４０
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（ｅｄ）
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