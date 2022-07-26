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00020 商湯－Ｗ
即時 按盤價 跌2.270 -0.130 (-5.417%)
大手異動

26/07/2022 09:34

《異動股》商湯（２０）跌逾５％失守１０天線，報２﹒２７元

　　《經濟通通訊社２６日專訊》商湯（０００２０）跌５﹒４２％，報２﹒２７元，跌穿１０
天線（２﹒２９元），最低價２﹒２６元，最高價２﹒３４元；成交１９８７﹒７萬股，成交金
額４５８３﹒４９萬元；主動買沽比率４６：５４，資金淨主動賣出２６０萬元。現時最大淨被
動買入券商為富途證券國際，金額１９９﹒９５萬元，加權平均成交價２﹒３０１元；現時最大
淨被動賣出券商為宏高證券，金額６７﹒７８萬元，加權平均成交價２﹒３０７元。以現價計，
該股暫連跌２日，累計跌幅６﹒５８％。
　　據商湯科技官微消息，商湯科技與廣汽集團達成戰略合作，加速智慧汽車研發與量產落地。
近日，商湯科技與廣汽集團在廣州舉行戰略合作簽約儀式。雙方將圍繞智慧駕駛、智慧車艙、智
慧網聯、汽車元宇宙、ＡＩ工具鏈、超算中心等領域的技術研發和應用創新展開多層次、多樣化
的全面合作。
　　現時，恒生指數報２０７１２，升１４９點或０﹒７３％；恒生中國企業指數報７１２５，
升４８點或０﹒６９％；恒生科技指數報４５７４，升３９點或０﹒８８％；主板成交
６４﹒５６億元。
　　上證綜合指數報３２６０，升１０點或０﹒３１％，成交２２２﹒２７億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３３２，升４１點或０﹒３３％，成交１３１﹒６９億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　２﹒２７０　變動　　　　　　－５﹒４２％
　　最高價　　　　　　２﹒３４０　最低價　　　　　　２﹒２６０
　　成交股數　　１９８７﹒７萬股　成交金額　　４５８３﹒４９萬
　　１０天平均　　　　２﹒２９０　歷史波幅％　　２３９﹒１１４
　　２０天平均　　　　２﹒８０８　加權平均價　　　　２﹒３０６
　　５０天平均　　　　４﹒３６０　ＲＳＩ１４　　　２８﹒５８５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：跌穿１０天線；主動買沽比率４６：５４，資金淨主動賣出２６０萬元；暫連跌２日
，累計跌幅６﹒５８％
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　商湯（０００２０）　　　　２﹒２７　－５﹒４２
　　金蝶國際（００２６８）　１７﹒４４　－１﹒２５
　　明源雲（００９０９）　　　７﹒５４　－０﹒１３
　　亞信科技（０１６７５）　１２﹒３２　＋０﹒３３
　　金山軟件（０３８８８）　２７﹒５０　＋０﹒７３
　　赤子城（０９９１１）　　　２﹒４８　－０﹒４０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 26/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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