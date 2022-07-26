《異動股》商湯（２０）跌逾５％失守１０天線，報２﹒２７元

《經濟通通訊社２６日專訊》商湯（０００２０）跌５﹒４２％，報２﹒２７元，跌穿１０

天線（２﹒２９元），最低價２﹒２６元，最高價２﹒３４元；成交１９８７﹒７萬股，成交金

額４５８３﹒４９萬元；主動買沽比率４６：５４，資金淨主動賣出２６０萬元。現時最大淨被

動買入券商為富途證券國際，金額１９９﹒９５萬元，加權平均成交價２﹒３０１元；現時最大

淨被動賣出券商為宏高證券，金額６７﹒７８萬元，加權平均成交價２﹒３０７元。以現價計，

該股暫連跌２日，累計跌幅６﹒５８％。

據商湯科技官微消息，商湯科技與廣汽集團達成戰略合作，加速智慧汽車研發與量產落地。

近日，商湯科技與廣汽集團在廣州舉行戰略合作簽約儀式。雙方將圍繞智慧駕駛、智慧車艙、智

慧網聯、汽車元宇宙、ＡＩ工具鏈、超算中心等領域的技術研發和應用創新展開多層次、多樣化

的全面合作。

現時，恒生指數報２０７１２，升１４９點或０﹒７３％；恒生中國企業指數報７１２５，

升４８點或０﹒６９％；恒生科技指數報４５７４，升３９點或０﹒８８％；主板成交

６４﹒５６億元。

上證綜合指數報３２６０，升１０點或０﹒３１％，成交２２２﹒２７億元人民幣。

深證成份指數報１２３３２，升４１點或０﹒３３％，成交１３１﹒６９億元人民幣。



基本資料

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現價 ２﹒２７０ 變動 －５﹒４２％

最高價 ２﹒３４０ 最低價 ２﹒２６０

成交股數 １９８７﹒７萬股 成交金額 ４５８３﹒４９萬

１０天平均 ２﹒２９０ 歷史波幅％ ２３９﹒１１４

２０天平均 ２﹒８０８ 加權平均價 ２﹒３０６

５０天平均 ４﹒３６０ ＲＳＩ１４ ２８﹒５８５

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股份狀態：跌穿１０天線；主動買沽比率４６：５４，資金淨主動賣出２６０萬元；暫連跌２日

，累計跌幅６﹒５８％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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商湯（０００２０） ２﹒２７ －５﹒４２

金蝶國際（００２６８） １７﹒４４ －１﹒２５

明源雲（００９０９） ７﹒５４ －０﹒１３

亞信科技（０１６７５） １２﹒３２ ＋０﹒３３

金山軟件（０３８８８） ２７﹒５０ ＋０﹒７３

赤子城（０９９１１） ２﹒４８ －０﹒４０

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（ｅｄ）

