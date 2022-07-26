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00312 歲寶百貨
即時 按盤價 升0.120 +0.006 (+5.263%)
大手異動

26/07/2022 09:36

《異動股》歲寶百貨漲近２２％突破１００天線，報０﹒１３９元

　　《經濟通通訊社２６日專訊》歲寶百貨（００３１２）升２１﹒９３％，報０﹒１３９元，
升穿１００天線（０﹒１１９元），最高價０﹒２１元，最低價０﹒２１元；成交２０００股，
成交金額４２０元；主動買沽比率０：１００，資金淨主動賣出４２０元。現時最大淨被動買入
券商為富途證券國際，金額４２０元，加權平均成交價０﹒２１元。
　　現時，恒生指數報２０６９３，升１３０點或０﹒６３％；恒生中國企業指數報７１１８，
升４１點或０﹒５８％；恒生科技指數報４５７１，升３６點或０﹒８１％；主板成交
８１﹒４９億元。
　　上證綜合指數報３２５５，升５點或０﹒１７％，成交３０５﹒４５億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３２３，升３１點或０﹒２６％，成交１８０﹒２８億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　０﹒１３９　變動　　　　＋２１﹒９３％
　　最高價　　　０﹒２１０　最低價　　　　　０﹒２１０
　　成交股數　　２０００股　成交金額　　　　　　４２０
　　１０天平均　０﹒１２１　歷史波幅％　１９２﹒９９９
　　２０天平均　０﹒１２９　加權平均價　　　０﹒２１０
　　５０天平均　０﹒１１４　ＲＳＩ１４　　５７﹒４０９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：升穿１００天線；主動買沽比率０：１００，資金淨主動賣出４２０元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　歲寶百貨（００３１２）　　　０﹒１３９　＋２１﹒９３
　　新百貨（００８２５）　　　　１﹒１２０　　　　無升跌
　　茂業國際（００８４８）　　　０﹒２１５　　－６﹒１１
　　金鷹商貿集團（０３３０８）　５﹒５２０　　＋０﹒１８
　　高鑫零售（０６８０８）　　　２﹒３４０　　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 26/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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