《異動股》歲寶百貨漲近２２％突破１００天線，報０﹒１３９元

《經濟通通訊社２６日專訊》歲寶百貨（００３１２）升２１﹒９３％，報０﹒１３９元，

升穿１００天線（０﹒１１９元），最高價０﹒２１元，最低價０﹒２１元；成交２０００股，

成交金額４２０元；主動買沽比率０：１００，資金淨主動賣出４２０元。現時最大淨被動買入

券商為富途證券國際，金額４２０元，加權平均成交價０﹒２１元。

現時，恒生指數報２０６９３，升１３０點或０﹒６３％；恒生中國企業指數報７１１８，

升４１點或０﹒５８％；恒生科技指數報４５７１，升３６點或０﹒８１％；主板成交

８１﹒４９億元。

上證綜合指數報３２５５，升５點或０﹒１７％，成交３０５﹒４５億元人民幣。

深證成份指數報１２３２３，升３１點或０﹒２６％，成交１８０﹒２８億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒１３９ 變動 ＋２１﹒９３％

最高價 ０﹒２１０ 最低價 ０﹒２１０

成交股數 ２０００股 成交金額 ４２０

１０天平均 ０﹒１２１ 歷史波幅％ １９２﹒９９９

２０天平均 ０﹒１２９ 加權平均價 ０﹒２１０

５０天平均 ０﹒１１４ ＲＳＩ１４ ５７﹒４０９

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股份狀態：升穿１００天線；主動買沽比率０：１００，資金淨主動賣出４２０元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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歲寶百貨（００３１２） ０﹒１３９ ＋２１﹒９３

新百貨（００８２５） １﹒１２０ 無升跌

茂業國際（００８４８） ０﹒２１５ －６﹒１１

金鷹商貿集團（０３３０８） ５﹒５２０ ＋０﹒１８

高鑫零售（０６８０８） ２﹒３４０ 無升跌

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（ｅｄ）

