《異動股》歲寶百貨漲近２２％突破１００天線，報０﹒１３９元

《經濟通通訊社２６日專訊》歲寶百貨（００３１２）升２１﹒９３％，報０﹒１３９元，
升穿１００天線（０﹒１１９元），最高價０﹒２１元，最低價０﹒２１元；成交２０００股，
成交金額４２０元；主動買沽比率０：１００，資金淨主動賣出４２０元。現時最大淨被動買入
券商為富途證券國際，金額４２０元，加權平均成交價０﹒２１元。
現時，恒生指數報２０６９３，升１３０點或０﹒６３％；恒生中國企業指數報７１１８，
升４１點或０﹒５８％；恒生科技指數報４５７１，升３６點或０﹒８１％；主板成交
８１﹒４９億元。
上證綜合指數報３２５５，升５點或０﹒１７％，成交３０５﹒４５億元人民幣。
深證成份指數報１２３２３，升３１點或０﹒２６％，成交１８０﹒２８億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒１３９ 變動 ＋２１﹒９３％
最高價 ０﹒２１０ 最低價 ０﹒２１０
成交股數 ２０００股 成交金額 ４２０
１０天平均 ０﹒１２１ 歷史波幅％ １９２﹒９９９
２０天平均 ０﹒１２９ 加權平均價 ０﹒２１０
５０天平均 ０﹒１１４ ＲＳＩ１４ ５７﹒４０９
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股份狀態：升穿１００天線；主動買沽比率０：１００，資金淨主動賣出４２０元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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歲寶百貨（００３１２） ０﹒１３９ ＋２１﹒９３
新百貨（００８２５） １﹒１２０ 無升跌
茂業國際（００８４８） ０﹒２１５ －６﹒１１
金鷹商貿集團（０３３０８） ５﹒５２０ ＋０﹒１８
高鑫零售（０６８０８） ２﹒３４０ 無升跌
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（ｅｄ）
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