《異動股》平安好醫生跌近５％失守１００天線，報２０﹒９元

《經濟通通訊社２６日專訊》平安好醫生（０１８３３）跌４﹒７８％，報２０﹒９元，跌
穿１００天線（２０﹒９０１元），最低價２０﹒８５元，創１個月新低，最高價２２元；成交
３８﹒５３萬股，成交金額８１８萬元；主動買沽比率６３：３７，資金淨主動買入
１８３﹒７３萬元。現時最大淨被動買入券商為中國投資信息，金額４３﹒３３萬元，加權平均
成交價２１﹒０２２元；現時最大淨被動賣出券商為中信里昂證券，金額８６﹒４１萬元，加權
平均成交價２１﹒２２５元。以現價計，該股暫連跌４日，累計跌幅６﹒７％。
現時，恒生指數報２０６９４，升１３１點或０﹒６４％；恒生中國企業指數報７１２０，
升４３點或０﹒６１％；恒生科技指數報４５７５，升４１點或０﹒９１％；主板成交
８９﹒８４億元。
上證綜合指數報３２５４，升４點或０﹒１４％，成交３４２﹒６８億元人民幣。
深證成份指數報１２３１５，升２３點或０﹒２％，成交２００﹒８９億元人民幣。
基本資料
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現價 ２０﹒９００ 變動 －４﹒７８％
最高價 ２２﹒０００ 最低價 ２０﹒８５０
成交股數 ３８﹒５３萬股 成交金額 ８１８萬
１０天平均 ２２﹒１８０ 歷史波幅％ ３３﹒１９８
２０天平均 ２２﹒７４０ 加權平均價 ２１﹒２３０
５０天平均 ２１﹒４４０ ＲＳＩ１４ ３６﹒９２０
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股份狀態：跌穿１００天線，創１個月新低；主動買沽比率６３：３７，資金淨主動買入
１８３﹒７３萬元；暫連跌４日，累計跌幅６﹒７％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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平安好醫生（０１８３３） ２０﹒９０ －４﹒７８
阿里健康（００２４１） ５﹒１２ －０﹒１９
中國生物製藥（０１１７７） ４﹒６４ －０﹒２２
信達生物（０１８０１） ３４﹒０５ －１﹒４５
錦欣生殖（０１９５１） ６﹒４３ ＋０﹒６３
復星醫藥（０２１９６） ３２﹒４５ ＋３﹒５１
藥明生物（０２２６９） ７９﹒３０ ＋０﹒５１
潤藥（０３３２０） ４﹒９２ ＋１﹒０３
康希諾（０６１８５） ７１﹒９０ －１﹒１０
京東健康（０６６１８） ６２﹒６５ ＋０﹒７２
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（ｅｄ）
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