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01833 平安好醫生
即時 按盤價 跌21.300 -0.650 (-2.961%)
大手異動

26/07/2022 09:37

《異動股》平安好醫生跌近５％失守１００天線，報２０﹒９元

　　《經濟通通訊社２６日專訊》平安好醫生（０１８３３）跌４﹒７８％，報２０﹒９元，跌
穿１００天線（２０﹒９０１元），最低價２０﹒８５元，創１個月新低，最高價２２元；成交
３８﹒５３萬股，成交金額８１８萬元；主動買沽比率６３：３７，資金淨主動買入
１８３﹒７３萬元。現時最大淨被動買入券商為中國投資信息，金額４３﹒３３萬元，加權平均
成交價２１﹒０２２元；現時最大淨被動賣出券商為中信里昂證券，金額８６﹒４１萬元，加權
平均成交價２１﹒２２５元。以現價計，該股暫連跌４日，累計跌幅６﹒７％。
　　現時，恒生指數報２０６９４，升１３１點或０﹒６４％；恒生中國企業指數報７１２０，
升４３點或０﹒６１％；恒生科技指數報４５７５，升４１點或０﹒９１％；主板成交
８９﹒８４億元。
　　上證綜合指數報３２５４，升４點或０﹒１４％，成交３４２﹒６８億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３１５，升２３點或０﹒２％，成交２００﹒８９億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　２０﹒９００　變動　　　　－４﹒７８％
　　最高價　　　　２２﹒０００　最低價　　　２０﹒８５０
　　成交股數　　３８﹒５３萬股　成交金額　　　　８１８萬
　　１０天平均　　２２﹒１８０　歷史波幅％　３３﹒１９８
　　２０天平均　　２２﹒７４０　加權平均價　２１﹒２３０
　　５０天平均　　２１﹒４４０　ＲＳＩ１４　３６﹒９２０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：跌穿１００天線，創１個月新低；主動買沽比率６３：３７，資金淨主動買入
１８３﹒７３萬元；暫連跌４日，累計跌幅６﹒７％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　平安好醫生（０１８３３）　　２０﹒９０　－４﹒７８
　　阿里健康（００２４１）　　　　５﹒１２　－０﹒１９
　　中國生物製藥（０１１７７）　　４﹒６４　－０﹒２２
　　信達生物（０１８０１）　　　３４﹒０５　－１﹒４５
　　錦欣生殖（０１９５１）　　　　６﹒４３　＋０﹒６３
　　復星醫藥（０２１９６）　　　３２﹒４５　＋３﹒５１
　　藥明生物（０２２６９）　　　７９﹒３０　＋０﹒５１
　　潤藥（０３３２０）　　　　　　４﹒９２　＋１﹒０３
　　康希諾（０６１８５）　　　　７１﹒９０　－１﹒１０
　　京東健康（０６６１８）　　　６２﹒６５　＋０﹒７２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 26/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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