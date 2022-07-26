《異動股》平安好醫生跌近５％失守１００天線，報２０﹒９元

《經濟通通訊社２６日專訊》平安好醫生（０１８３３）跌４﹒７８％，報２０﹒９元，跌

穿１００天線（２０﹒９０１元），最低價２０﹒８５元，創１個月新低，最高價２２元；成交

３８﹒５３萬股，成交金額８１８萬元；主動買沽比率６３：３７，資金淨主動買入

１８３﹒７３萬元。現時最大淨被動買入券商為中國投資信息，金額４３﹒３３萬元，加權平均

成交價２１﹒０２２元；現時最大淨被動賣出券商為中信里昂證券，金額８６﹒４１萬元，加權

平均成交價２１﹒２２５元。以現價計，該股暫連跌４日，累計跌幅６﹒７％。

現時，恒生指數報２０６９４，升１３１點或０﹒６４％；恒生中國企業指數報７１２０，

升４３點或０﹒６１％；恒生科技指數報４５７５，升４１點或０﹒９１％；主板成交

８９﹒８４億元。

上證綜合指數報３２５４，升４點或０﹒１４％，成交３４２﹒６８億元人民幣。

深證成份指數報１２３１５，升２３點或０﹒２％，成交２００﹒８９億元人民幣。



基本資料

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現價 ２０﹒９００ 變動 －４﹒７８％

最高價 ２２﹒０００ 最低價 ２０﹒８５０

成交股數 ３８﹒５３萬股 成交金額 ８１８萬

１０天平均 ２２﹒１８０ 歷史波幅％ ３３﹒１９８

２０天平均 ２２﹒７４０ 加權平均價 ２１﹒２３０

５０天平均 ２１﹒４４０ ＲＳＩ１４ ３６﹒９２０

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股份狀態：跌穿１００天線，創１個月新低；主動買沽比率６３：３７，資金淨主動買入

１８３﹒７３萬元；暫連跌４日，累計跌幅６﹒７％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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平安好醫生（０１８３３） ２０﹒９０ －４﹒７８

阿里健康（００２４１） ５﹒１２ －０﹒１９

中國生物製藥（０１１７７） ４﹒６４ －０﹒２２

信達生物（０１８０１） ３４﹒０５ －１﹒４５

錦欣生殖（０１９５１） ６﹒４３ ＋０﹒６３

復星醫藥（０２１９６） ３２﹒４５ ＋３﹒５１

藥明生物（０２２６９） ７９﹒３０ ＋０﹒５１

潤藥（０３３２０） ４﹒９２ ＋１﹒０３

康希諾（０６１８５） ７１﹒９０ －１﹒１０

京東健康（０６６１８） ６２﹒６５ ＋０﹒７２

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（ｅｄ）

