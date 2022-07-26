  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
極速報價  |  詳細報價  |  互動圖表  |  成交  |  新聞  |  評論NEW  |  影片NEW  |  相關證券  |  公司資料  |  派息  |  賣空
06699 時代天使
即時 按盤價 跌137.600 -13.600 (-8.995%)
大手異動

26/07/2022 09:40

《異動股》時代天使挫逾１１％失守１００天線，報１３４﹒１元

　　《經濟通通訊社２６日專訊》時代天使（０６６９９）跌１１﹒３１％，報１３４﹒１元，
跌穿１００天線（１３７﹒３１７元），最低價１３３﹒８元，最高價１４４﹒７元；成交
３５﹒８６萬股，成交金額５０１５﹒７６萬元；主動買沽比率５７：４３，資金淨主動買入
６６７﹒９１萬元。現時最大淨被動買入券商為瑞銀，金額２４８﹒９２萬元，加權平均成交價
１３９﹒６１６元；現時最大淨被動賣出券商為花旗環球金融亞洲，金額３３４﹒７３萬元，加
權平均成交價１４２﹒０８７元。以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅１３﹒４８％。
　　現時，恒生指數報２０６７７，升１１４點或０﹒５６％；恒生中國企業指數報７１１０，
升３３點或０﹒４７％；恒生科技指數報４５６１，升２７點或０﹒６％；主板成交
１１０﹒７２億元。
　　上證綜合指數報３２５５，升４點或０﹒１５％，成交４４１﹒１億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３２２，升３０點或０﹒２５％，成交２６４﹒３８億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　１３４﹒１００　變動　　　　　－１１﹒３１％
　　最高價　　　１４４﹒７００　最低價　　　　１３３﹒８００
　　成交股數　　３５﹒８６萬股　成交金額　　５０１５﹒７６萬
　　１０天平均　１４３﹒９００　歷史波幅％　　　５９﹒４９９
　　２０天平均　１４５﹒７１５　加權平均價　　１３９﹒８７１
　　５０天平均　１４３﹒２８４　ＲＳＩ１４　　　４２﹒２５８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：跌穿１００天線；主動買沽比率５７：４３，資金淨主動買入６６７﹒９１萬元；暫
連跌２日，累計跌幅１３﹒４８％
　
　　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　　現價（元）　　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　時代天使（０６６９９）　　　　１３４﹒１００　－１１﹒３１
　　中國衛生集團（００６７３）　　　　０﹒０５１　　＋４﹒０８
　　微創醫療（００８５３）　　　　　２０﹒３５０　　　　無升跌
　　威高股份（０１０６６）　　　　　　９﹒８００　　－０﹒５１
　　心通醫療（０２１６０）　　　　　　２﹒６９０　　－２﹒５４
　　百心安－Ｂ（０２１８５）　　　　６９﹒４００　　＋０﹒５８
　　微創機器人－Ｂ（０２２５２）　　３６﹒７００　　－２﹒００
　　啓明醫療－Ｂ（０２５００）　　　１５﹒１００　　－２﹒２０
　　環球醫療（０２６６６）　　　　　　４﹒７８０　　＋０﹒６３
　　諾輝健康（０６６０６）　　　　　２４﹒４００　　－０﹒４１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回大手異動

下一篇新聞︰26/07/2022 09:28  《異動股》時代天使低開５％，料中期盈利跌最多３１％

其他大手異動
More

29/06/2022 09:26  《異動股》微創醫療（００８５３）低開近２％，建議拆微創腦科學

28/06/2022 11:51  《異動股》時代天使挫逾１０％失守１０天線，報１５７﹒２元

28/06/2022 09:28  《異動股》時代天使低開近２％，據報遭兩名主要股東減持股份

21/06/2022 14:47  《異動股》阿里健康（２４１）升逾１０％，合拓「安唐保」服務

21/06/2022 09:55  《異動股》時代天使（０６６９９）漲近１０％，報１８３﹒４元

備註： 即時報價更新時間為 26/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【etnet Chill賞你】Blackmores 活性維他命C® 1000

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金