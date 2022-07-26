《異動股》時代天使挫逾１１％失守１００天線，報１３４﹒１元

《經濟通通訊社２６日專訊》時代天使（０６６９９）跌１１﹒３１％，報１３４﹒１元，

跌穿１００天線（１３７﹒３１７元），最低價１３３﹒８元，最高價１４４﹒７元；成交

３５﹒８６萬股，成交金額５０１５﹒７６萬元；主動買沽比率５７：４３，資金淨主動買入

６６７﹒９１萬元。現時最大淨被動買入券商為瑞銀，金額２４８﹒９２萬元，加權平均成交價

１３９﹒６１６元；現時最大淨被動賣出券商為花旗環球金融亞洲，金額３３４﹒７３萬元，加

權平均成交價１４２﹒０８７元。以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅１３﹒４８％。

現時，恒生指數報２０６７７，升１１４點或０﹒５６％；恒生中國企業指數報７１１０，

升３３點或０﹒４７％；恒生科技指數報４５６１，升２７點或０﹒６％；主板成交

１１０﹒７２億元。

上證綜合指數報３２５５，升４點或０﹒１５％，成交４４１﹒１億元人民幣。

深證成份指數報１２３２２，升３０點或０﹒２５％，成交２６４﹒３８億元人民幣。



基本資料

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現價 １３４﹒１００ 變動 －１１﹒３１％

最高價 １４４﹒７００ 最低價 １３３﹒８００

成交股數 ３５﹒８６萬股 成交金額 ５０１５﹒７６萬

１０天平均 １４３﹒９００ 歷史波幅％ ５９﹒４９９

２０天平均 １４５﹒７１５ 加權平均價 １３９﹒８７１

５０天平均 １４３﹒２８４ ＲＳＩ１４ ４２﹒２５８

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股份狀態：跌穿１００天線；主動買沽比率５７：４３，資金淨主動買入６６７﹒９１萬元；暫

連跌２日，累計跌幅１３﹒４８％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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時代天使（０６６９９） １３４﹒１００ －１１﹒３１

中國衛生集團（００６７３） ０﹒０５１ ＋４﹒０８

微創醫療（００８５３） ２０﹒３５０ 無升跌

威高股份（０１０６６） ９﹒８００ －０﹒５１

心通醫療（０２１６０） ２﹒６９０ －２﹒５４

百心安－Ｂ（０２１８５） ６９﹒４００ ＋０﹒５８

微創機器人－Ｂ（０２２５２） ３６﹒７００ －２﹒００

啓明醫療－Ｂ（０２５００） １５﹒１００ －２﹒２０

環球醫療（０２６６６） ４﹒７８０ ＋０﹒６３

諾輝健康（０６６０６） ２４﹒４００ －０﹒４１

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（ｅｄ）

