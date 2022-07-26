《異動股》時代天使挫逾１１％失守１００天線，報１３４﹒１元

《經濟通通訊社２６日專訊》時代天使（０６６９９）跌１１﹒３１％，報１３４﹒１元，
跌穿１００天線（１３７﹒３１７元），最低價１３３﹒８元，最高價１４４﹒７元；成交
３５﹒８６萬股，成交金額５０１５﹒７６萬元；主動買沽比率５７：４３，資金淨主動買入
６６７﹒９１萬元。現時最大淨被動買入券商為瑞銀，金額２４８﹒９２萬元，加權平均成交價
１３９﹒６１６元；現時最大淨被動賣出券商為花旗環球金融亞洲，金額３３４﹒７３萬元，加
權平均成交價１４２﹒０８７元。以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅１３﹒４８％。
現時，恒生指數報２０６７７，升１１４點或０﹒５６％；恒生中國企業指數報７１１０，
升３３點或０﹒４７％；恒生科技指數報４５６１，升２７點或０﹒６％；主板成交
１１０﹒７２億元。
上證綜合指數報３２５５，升４點或０﹒１５％，成交４４１﹒１億元人民幣。
深證成份指數報１２３２２，升３０點或０﹒２５％，成交２６４﹒３８億元人民幣。
基本資料
＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
現價 １３４﹒１００ 變動 －１１﹒３１％
最高價 １４４﹒７００ 最低價 １３３﹒８００
成交股數 ３５﹒８６萬股 成交金額 ５０１５﹒７６萬
１０天平均 １４３﹒９００ 歷史波幅％ ５９﹒４９９
２０天平均 １４５﹒７１５ 加權平均價 １３９﹒８７１
５０天平均 １４３﹒２８４ ＲＳＩ１４ ４２﹒２５８
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：跌穿１００天線；主動買沽比率５７：４３，資金淨主動買入６６７﹒９１萬元；暫
連跌２日，累計跌幅１３﹒４８％
表列同板塊或相關股份表現
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
時代天使（０６６９９） １３４﹒１００ －１１﹒３１
中國衛生集團（００６７３） ０﹒０５１ ＋４﹒０８
微創醫療（００８５３） ２０﹒３５０ 無升跌
威高股份（０１０６６） ９﹒８００ －０﹒５１
心通醫療（０２１６０） ２﹒６９０ －２﹒５４
百心安－Ｂ（０２１８５） ６９﹒４００ ＋０﹒５８
微創機器人－Ｂ（０２２５２） ３６﹒７００ －２﹒００
啓明醫療－Ｂ（０２５００） １５﹒１００ －２﹒２０
環球醫療（０２６６６） ４﹒７８０ ＋０﹒６３
諾輝健康（０６６０６） ２４﹒４００ －０﹒４１
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｅｄ）
【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動