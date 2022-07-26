《異動股》企展控股（０１８０８）跌逾１９％，報１﹒６６元

《經濟通通訊社２６日專訊》企展控股（０１８０８）跌１９﹒０２％，報１﹒６６元，最

低價１﹒５９元，最高價２﹒０５元；成交６５﹒８萬股，成交金額１１９﹒０７萬元；主動買

沽比率２５：７５，資金淨主動賣出５９﹒３９萬元。現時最大淨被動買入券商為耀才證券國際

，金額６﹒３４萬元，加權平均成交價１﹒８０２元；現時最大淨被動賣出券商為東方證券香港

，金額４﹒５９萬元，加權平均成交價１﹒７６５元。

現時，恒生指數報２０６７３，升１１０點或０﹒５４％；恒生中國企業指數報７１０７，

升２９點或０﹒４２％；恒生科技指數報４５５７，升２２點或０﹒５％；主板成交

１１７﹒８５億元。

上證綜合指數報３２５３，升２點或０﹒０９％，成交４７０﹒３６億元人民幣。

深證成份指數報１２３１３，升２１點或０﹒１８％，成交２８７﹒５５億元人民幣。



基本資料

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現價 １﹒６６０ 變動 －１９﹒０２％

最高價 ２﹒０５０ 最低價 １﹒５９０

成交股數 ６５﹒８萬股 成交金額 １１９﹒０７萬

１０天平均 ０﹒９７７ 歷史波幅％ ２９０﹒０４６

２０天平均 ０﹒７４２ 加權平均價 １﹒８１０

５０天平均 ０﹒７１２ ＲＳＩ１４ ７３﹒７４０

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股份狀態：主動買沽比率２５：７５，資金淨主動賣出５９﹒３９萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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企展控股（０１８０８） １﹒６６０ －１９﹒０２

中國軟件國際（００３５４） ７﹒４９０ －１﹒７１

民航信息（００６９６） １４﹒０８０ －０﹒８４

偉仕佳杰（００８５６） ６﹒２００ ＋１﹒１４

博維智慧（０１２０４） １﹒０５０ －０﹒９４

安領國際（０１４１０） ０﹒６６０ －１﹒４９

世紀睿科（０１４５０） ３﹒７５０ ＋２﹒７４

塗鴉智能－Ｗ（０２３９１） １６﹒７４０ －４﹒８９

恆泰裕集團（０８０８１） ０﹒１０３ －０﹒９６

萬國數據（０９６９８） ２７﹒１００ －３﹒５６

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（ｅｄ）

