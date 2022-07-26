《異動股》企展控股（０１８０８）跌逾１９％，報１﹒６６元

《經濟通通訊社２６日專訊》企展控股（０１８０８）跌１９﹒０２％，報１﹒６６元，最
低價１﹒５９元，最高價２﹒０５元；成交６５﹒８萬股，成交金額１１９﹒０７萬元；主動買
沽比率２５：７５，資金淨主動賣出５９﹒３９萬元。現時最大淨被動買入券商為耀才證券國際
，金額６﹒３４萬元，加權平均成交價１﹒８０２元；現時最大淨被動賣出券商為東方證券香港
，金額４﹒５９萬元，加權平均成交價１﹒７６５元。
現時，恒生指數報２０６７３，升１１０點或０﹒５４％；恒生中國企業指數報７１０７，
升２９點或０﹒４２％；恒生科技指數報４５５７，升２２點或０﹒５％；主板成交
１１７﹒８５億元。
上證綜合指數報３２５３，升２點或０﹒０９％，成交４７０﹒３６億元人民幣。
深證成份指數報１２３１３，升２１點或０﹒１８％，成交２８７﹒５５億元人民幣。
基本資料
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現價 １﹒６６０ 變動 －１９﹒０２％
最高價 ２﹒０５０ 最低價 １﹒５９０
成交股數 ６５﹒８萬股 成交金額 １１９﹒０７萬
１０天平均 ０﹒９７７ 歷史波幅％ ２９０﹒０４６
２０天平均 ０﹒７４２ 加權平均價 １﹒８１０
５０天平均 ０﹒７１２ ＲＳＩ１４ ７３﹒７４０
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股份狀態：主動買沽比率２５：７５，資金淨主動賣出５９﹒３９萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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企展控股（０１８０８） １﹒６６０ －１９﹒０２
中國軟件國際（００３５４） ７﹒４９０ －１﹒７１
民航信息（００６９６） １４﹒０８０ －０﹒８４
偉仕佳杰（００８５６） ６﹒２００ ＋１﹒１４
博維智慧（０１２０４） １﹒０５０ －０﹒９４
安領國際（０１４１０） ０﹒６６０ －１﹒４９
世紀睿科（０１４５０） ３﹒７５０ ＋２﹒７４
塗鴉智能－Ｗ（０２３９１） １６﹒７４０ －４﹒８９
恆泰裕集團（０８０８１） ０﹒１０３ －０﹒９６
萬國數據（０９６９８） ２７﹒１００ －３﹒５６
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（ｅｄ）
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