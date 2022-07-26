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01808 企展控股
即時 按盤價 跌1.150 -0.900 (-43.902%)
大手異動

26/07/2022 09:41

《異動股》企展控股（０１８０８）跌逾１９％，報１﹒６６元

　　《經濟通通訊社２６日專訊》企展控股（０１８０８）跌１９﹒０２％，報１﹒６６元，最
低價１﹒５９元，最高價２﹒０５元；成交６５﹒８萬股，成交金額１１９﹒０７萬元；主動買
沽比率２５：７５，資金淨主動賣出５９﹒３９萬元。現時最大淨被動買入券商為耀才證券國際
，金額６﹒３４萬元，加權平均成交價１﹒８０２元；現時最大淨被動賣出券商為東方證券香港
，金額４﹒５９萬元，加權平均成交價１﹒７６５元。
　　現時，恒生指數報２０６７３，升１１０點或０﹒５４％；恒生中國企業指數報７１０７，
升２９點或０﹒４２％；恒生科技指數報４５５７，升２２點或０﹒５％；主板成交
１１７﹒８５億元。
　　上證綜合指數報３２５３，升２點或０﹒０９％，成交４７０﹒３６億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３１３，升２１點或０﹒１８％，成交２８７﹒５５億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　１﹒６６０　變動　　　　－１９﹒０２％
　　最高價　　　　２﹒０５０　最低價　　　　　１﹒５９０
　　成交股數　　６５﹒８萬股　成交金額　　１１９﹒０７萬
　　１０天平均　　０﹒９７７　歷史波幅％　２９０﹒０４６
　　２０天平均　　０﹒７４２　加權平均價　　　１﹒８１０
　　５０天平均　　０﹒７１２　ＲＳＩ１４　　７３﹒７４０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：主動買沽比率２５：７５，資金淨主動賣出５９﹒３９萬元
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　企展控股（０１８０８）　　　　１﹒６６０　－１９﹒０２
　　中國軟件國際（００３５４）　　７﹒４９０　　－１﹒７１
　　民航信息（００６９６）　　　１４﹒０８０　　－０﹒８４
　　偉仕佳杰（００８５６）　　　　６﹒２００　　＋１﹒１４
　　博維智慧（０１２０４）　　　　１﹒０５０　　－０﹒９４
　　安領國際（０１４１０）　　　　０﹒６６０　　－１﹒４９
　　世紀睿科（０１４５０）　　　　３﹒７５０　　＋２﹒７４
　　塗鴉智能－Ｗ（０２３９１）　１６﹒７４０　　－４﹒８９
　　恆泰裕集團（０８０８１）　　　０﹒１０３　　－０﹒９６
　　萬國數據（０９６９８）　　　２７﹒１００　　－３﹒５６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 26/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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