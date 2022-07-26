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08621 METROPOLIS CAP
即時 按盤價 升0.046 +0.004 (+9.524%)
大手異動

26/07/2022 09:44

《異動股》ＭＥＴＲＯＰＯＬＩＳ　ＣＡＰ漲逾６４％

　　《經濟通通訊社２６日專訊》ＭＥＴＲＯＰＯＬＩＳ　ＣＡＰ（０８６２１）升
６４﹒２９％，報０﹒０６９元，升穿１００天線（０﹒０６１元），最高價０﹒０６９元，創
１個月新高，最低價０﹒０５１元；成交２４萬股，成交金額１﹒４萬元；主動買沽比率
１００：０，資金淨主動買入１﹒４萬元。現時最大淨被動賣出券商為富途證券國際，金額
１﹒１６萬元，加權平均成交價０﹒０５８元。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅
６８﹒２９％。
　　現時，恒生指數報２０６８５，升１２２點或０﹒６％；恒生中國企業指數報７１０８，升
３１點或０﹒４４％；恒生科技指數報４５５６，升２１點或０﹒４８％；主板成交
１３７﹒８１億元。
　　上證綜合指數報３２５１，升１點或０﹒０３％，成交５５９﹒０６億元人民幣。
　　深證成份指數報１２２９４，升３點或０﹒０３％，成交３３９﹒１６億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　０﹒０６９　變動　　　　＋６４﹒２９％
　　最高價　　　０﹒０６９　最低價　　　　　０﹒０５１
　　成交股數　　　２４萬股　成交金額　　　　　１﹒４萬
　　１０天平均　０﹒０４７　歷史波幅％　１１０﹒０５８
　　２０天平均　０﹒０４４　加權平均價　　　０﹒０５８
　　５０天平均　０﹒０４５　ＲＳＩ１４　　８１﹒６２７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿１００天線，創１個月新高；主動買沽比率１００：０，資金淨主動買入１﹒４
萬元；暫連升２日，累計升幅６８﹒２９％
　
（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 26/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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