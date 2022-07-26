《異動股》ＭＥＴＲＯＰＯＬＩＳ　ＣＡＰ漲逾６４％

《經濟通通訊社２６日專訊》ＭＥＴＲＯＰＯＬＩＳ ＣＡＰ（０８６２１）升
６４﹒２９％，報０﹒０６９元，升穿１００天線（０﹒０６１元），最高價０﹒０６９元，創
１個月新高，最低價０﹒０５１元；成交２４萬股，成交金額１﹒４萬元；主動買沽比率
１００：０，資金淨主動買入１﹒４萬元。現時最大淨被動賣出券商為富途證券國際，金額
１﹒１６萬元，加權平均成交價０﹒０５８元。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅
６８﹒２９％。
現時，恒生指數報２０６８５，升１２２點或０﹒６％；恒生中國企業指數報７１０８，升
３１點或０﹒４４％；恒生科技指數報４５５６，升２１點或０﹒４８％；主板成交
１３７﹒８１億元。
上證綜合指數報３２５１，升１點或０﹒０３％，成交５５９﹒０６億元人民幣。
深證成份指數報１２２９４，升３點或０﹒０３％，成交３３９﹒１６億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒０６９ 變動 ＋６４﹒２９％
最高價 ０﹒０６９ 最低價 ０﹒０５１
成交股數 ２４萬股 成交金額 １﹒４萬
１０天平均 ０﹒０４７ 歷史波幅％ １１０﹒０５８
２０天平均 ０﹒０４４ 加權平均價 ０﹒０５８
５０天平均 ０﹒０４５ ＲＳＩ１４ ８１﹒６２７
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股份狀態：升穿１００天線，創１個月新高；主動買沽比率１００：０，資金淨主動買入１﹒４
萬元；暫連升２日，累計升幅６８﹒２９％
（ｅｄ）
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