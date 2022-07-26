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00669 創科實業
即時 按盤價 跌89.300 -1.400 (-1.544%)
大手異動

26/07/2022 09:47

《異動股》創科實業跌逾３％失守１０天線，報８７﹒８元

　　《經濟通通訊社２６日專訊》創科實業（００６６９）跌３﹒２％，報８７﹒８元，跌穿
１０天線（８７﹒８７５元），最低價８７﹒８元，最高價９０﹒１元；成交１１２萬股，成交
金額１億元；主動買沽比率６２：３８，資金淨主動買入２０２６﹒２５萬元。現時最大淨被動
買入券商為大和資本市場香港，金額３１６﹒８８萬元，加權平均成交價８８﹒９０１元；現時
最大淨被動賣出券商為交銀國際證券，金額８６３﹒８８萬元，加權平均成交價９０﹒０１８元
。以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅５﹒６９％。
　　現時，恒生指數報２０６７１，升１０８點或０﹒５３％；恒生中國企業指數報７１０７，
升３０點或０﹒４３％；恒生科技指數報４５５０，升１５點或０﹒３５％；主板成交
１５１﹒９億元。
　　上證綜合指數報３２５４，升４點或０﹒１４％，成交６２８﹒７８億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３１７，升２５點或０﹒２１％，成交３９０﹒９１億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　８７﹒８００　變動　　　　－３﹒２０％
　　最高價　　　９０﹒１００　最低價　　　８７﹒８００
　　成交股數　　　１１２萬股　成交金額　　　　　　１億
　　１０天平均　８７﹒８７５　歷史波幅％　５０﹒９４８
　　２０天平均　８６﹒８８２　加權平均價　８９﹒３３９
　　５０天平均　９１﹒６８５　ＲＳＩ１４　４８﹒３６６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：跌穿１０天線；主動買沽比率６２：３８，資金淨主動買入２０２６﹒２５萬元；暫
連跌３日，累計跌幅５﹒６９％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　創科實業（００６６９）　　　８７﹒８００　－３﹒２０
　　海信家電（００９２１）　　　　８﹒６４０　＋０﹒４７
　　ＪＳ環球生活（０１６９１）　　９﹒０６０　－２﹒６９
　　泉峰控股（０２２８５）　　　４１﹒０５０　＋０﹒３７
　　友和集團（０２３４７）　　　　１﹒６５０　＋３﹒１２
　　海爾智家（０６６９０）　　　２５﹒７００　＋０﹒１９
　　思摩爾（０６９６９）　　　　１９﹒４２０　－０﹒９２
　　濠亮環球（０８１１８）　　　　０﹒５００　＋４﹒１７
　　英馬斯集團（０８１３６）　　　０﹒０５５　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 26/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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