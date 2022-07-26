《異動股》創科實業跌逾３％失守１０天線，報８７﹒８元

《經濟通通訊社２６日專訊》創科實業（００６６９）跌３﹒２％，報８７﹒８元，跌穿
１０天線（８７﹒８７５元），最低價８７﹒８元，最高價９０﹒１元；成交１１２萬股，成交
金額１億元；主動買沽比率６２：３８，資金淨主動買入２０２６﹒２５萬元。現時最大淨被動
買入券商為大和資本市場香港，金額３１６﹒８８萬元，加權平均成交價８８﹒９０１元；現時
最大淨被動賣出券商為交銀國際證券，金額８６３﹒８８萬元，加權平均成交價９０﹒０１８元
。以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅５﹒６９％。
現時，恒生指數報２０６７１，升１０８點或０﹒５３％；恒生中國企業指數報７１０７，
升３０點或０﹒４３％；恒生科技指數報４５５０，升１５點或０﹒３５％；主板成交
１５１﹒９億元。
上證綜合指數報３２５４，升４點或０﹒１４％，成交６２８﹒７８億元人民幣。
深證成份指數報１２３１７，升２５點或０﹒２１％，成交３９０﹒９１億元人民幣。
基本資料
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現價 ８７﹒８００ 變動 －３﹒２０％
最高價 ９０﹒１００ 最低價 ８７﹒８００
成交股數 １１２萬股 成交金額 １億
１０天平均 ８７﹒８７５ 歷史波幅％ ５０﹒９４８
２０天平均 ８６﹒８８２ 加權平均價 ８９﹒３３９
５０天平均 ９１﹒６８５ ＲＳＩ１４ ４８﹒３６６
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股份狀態：跌穿１０天線；主動買沽比率６２：３８，資金淨主動買入２０２６﹒２５萬元；暫
連跌３日，累計跌幅５﹒６９％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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創科實業（００６６９） ８７﹒８００ －３﹒２０
海信家電（００９２１） ８﹒６４０ ＋０﹒４７
ＪＳ環球生活（０１６９１） ９﹒０６０ －２﹒６９
泉峰控股（０２２８５） ４１﹒０５０ ＋０﹒３７
友和集團（０２３４７） １﹒６５０ ＋３﹒１２
海爾智家（０６６９０） ２５﹒７００ ＋０﹒１９
思摩爾（０６９６９） １９﹒４２０ －０﹒９２
濠亮環球（０８１１８） ０﹒５００ ＋４﹒１７
英馬斯集團（０８１３６） ０﹒０５５ 無升跌
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（ｅｄ）
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