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01383 太陽城集團
即時 按盤價 跌0.184 -0.041 (-18.222%)
大手異動

26/07/2022 09:48

《異動股》太陽城集團挫近１６％失守１０天線，報０﹒１９元

　　《經濟通通訊社２６日專訊》太陽城集團（０１３８３）跌１５﹒５６％，報０﹒１９元，
跌穿１０天線（０﹒２２３元），最低價０﹒１８元，最高價０﹒２２５元；成交７３７萬股，
成交金額１４８﹒５１萬元；主動買沽比率３８：６２，資金淨主動賣出３２﹒１３萬元。現時
最大淨被動買入券商為寶生證券，金額１０﹒３萬元，加權平均成交價０﹒２１６元；現時最大
淨被動賣出券商為富途證券國際，金額１１﹒７６萬元，加權平均成交價０﹒２０１元。以現價
計，該股暫連跌２日，累計跌幅１９﹒１５％。
　　現時，恒生指數報２０６５１，升８８點或０﹒４３％；恒生中國企業指數報７０９９，升
２２點或０﹒３１％；恒生科技指數報４５４１，升７點或０﹒１６％；主板成交１５７﹒３３
億元。
　　上證綜合指數報３２５２，升２點或０﹒０７％，成交６５４﹒２３億元人民幣。
　　深證成份指數報１２２９８，升７點或０﹒０６％，成交４１２﹒８５億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　０﹒１９０　變動　　　　－１５﹒５６％
　　最高價　　　０﹒２２５　最低價　　　　　０﹒１８０
　　成交股數　　７３７萬股　成交金額　　１４８﹒５１萬
　　１０天平均　０﹒２２３　歷史波幅％　３６０﹒３６３
　　２０天平均　０﹒１５６　加權平均價　　　０﹒２０２
　　５０天平均　０﹒１０６　ＲＳＩ１４　　５８﹒５８９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：跌穿１０天線；主動買沽比率３８：６２，資金淨主動賣出３２﹒１３萬元；暫連跌
２日，累計跌幅１９﹒１５％
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　太陽城集團（０１３８３）　　　　０﹒１９０　－１５﹒５６
　　國家聯合資源（００２５４）　　　０﹒１４６　　　　無升跌
　　香港中旅（００３０８）　　　　　１﹒５１０　　－０﹒６６
　　同程旅行（００７８０）　　　　１６﹒６００　　＋２﹒３４
　　華夏文化科技（０１５６６）　　　０﹒０９０　　＋２﹒２７
　　飛揚集團（０１９０１）　　　　　０﹒６６０　　－１﹒４９
　　海昌海洋公園（０２２５５）　　　８﹒１７０　　＋１﹒２４
　　北大青鳥環宇（０８０９５）　　　０﹒５６０　　　　無升跌
　　攜程（０９９６１）　　　　　２１１﹒８００　　＋０﹒９５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 26/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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