《異動股》太陽城集團挫近１６％失守１０天線，報０﹒１９元

《經濟通通訊社２６日專訊》太陽城集團（０１３８３）跌１５﹒５６％，報０﹒１９元，
跌穿１０天線（０﹒２２３元），最低價０﹒１８元，最高價０﹒２２５元；成交７３７萬股，
成交金額１４８﹒５１萬元；主動買沽比率３８：６２，資金淨主動賣出３２﹒１３萬元。現時
最大淨被動買入券商為寶生證券，金額１０﹒３萬元，加權平均成交價０﹒２１６元；現時最大
淨被動賣出券商為富途證券國際，金額１１﹒７６萬元，加權平均成交價０﹒２０１元。以現價
計，該股暫連跌２日，累計跌幅１９﹒１５％。
現時，恒生指數報２０６５１，升８８點或０﹒４３％；恒生中國企業指數報７０９９，升
２２點或０﹒３１％；恒生科技指數報４５４１，升７點或０﹒１６％；主板成交１５７﹒３３
億元。
上證綜合指數報３２５２，升２點或０﹒０７％，成交６５４﹒２３億元人民幣。
深證成份指數報１２２９８，升７點或０﹒０６％，成交４１２﹒８５億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒１９０ 變動 －１５﹒５６％
最高價 ０﹒２２５ 最低價 ０﹒１８０
成交股數 ７３７萬股 成交金額 １４８﹒５１萬
１０天平均 ０﹒２２３ 歷史波幅％ ３６０﹒３６３
２０天平均 ０﹒１５６ 加權平均價 ０﹒２０２
５０天平均 ０﹒１０６ ＲＳＩ１４ ５８﹒５８９
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股份狀態：跌穿１０天線；主動買沽比率３８：６２，資金淨主動賣出３２﹒１３萬元；暫連跌
２日，累計跌幅１９﹒１５％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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太陽城集團（０１３８３） ０﹒１９０ －１５﹒５６
國家聯合資源（００２５４） ０﹒１４６ 無升跌
香港中旅（００３０８） １﹒５１０ －０﹒６６
同程旅行（００７８０） １６﹒６００ ＋２﹒３４
華夏文化科技（０１５６６） ０﹒０９０ ＋２﹒２７
飛揚集團（０１９０１） ０﹒６６０ －１﹒４９
海昌海洋公園（０２２５５） ８﹒１７０ ＋１﹒２４
北大青鳥環宇（０８０９５） ０﹒５６０ 無升跌
攜程（０９９６１） ２１１﹒８００ ＋０﹒９５
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（ｅｄ）
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