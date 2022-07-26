《異動股》太陽城集團挫近１６％失守１０天線，報０﹒１９元

《經濟通通訊社２６日專訊》太陽城集團（０１３８３）跌１５﹒５６％，報０﹒１９元，

跌穿１０天線（０﹒２２３元），最低價０﹒１８元，最高價０﹒２２５元；成交７３７萬股，

成交金額１４８﹒５１萬元；主動買沽比率３８：６２，資金淨主動賣出３２﹒１３萬元。現時

最大淨被動買入券商為寶生證券，金額１０﹒３萬元，加權平均成交價０﹒２１６元；現時最大

淨被動賣出券商為富途證券國際，金額１１﹒７６萬元，加權平均成交價０﹒２０１元。以現價

計，該股暫連跌２日，累計跌幅１９﹒１５％。

現時，恒生指數報２０６５１，升８８點或０﹒４３％；恒生中國企業指數報７０９９，升

２２點或０﹒３１％；恒生科技指數報４５４１，升７點或０﹒１６％；主板成交１５７﹒３３

億元。

上證綜合指數報３２５２，升２點或０﹒０７％，成交６５４﹒２３億元人民幣。

深證成份指數報１２２９８，升７點或０﹒０６％，成交４１２﹒８５億元人民幣。



基本資料

＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

現價 ０﹒１９０ 變動 －１５﹒５６％

最高價 ０﹒２２５ 最低價 ０﹒１８０

成交股數 ７３７萬股 成交金額 １４８﹒５１萬

１０天平均 ０﹒２２３ 歷史波幅％ ３６０﹒３６３

２０天平均 ０﹒１５６ 加權平均價 ０﹒２０２

５０天平均 ０﹒１０６ ＲＳＩ１４ ５８﹒５８９

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

股份狀態：跌穿１０天線；主動買沽比率３８：６２，資金淨主動賣出３２﹒１３萬元；暫連跌

２日，累計跌幅１９﹒１５％



表列同板塊或相關股份表現

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

太陽城集團（０１３８３） ０﹒１９０ －１５﹒５６

國家聯合資源（００２５４） ０﹒１４６ 無升跌

香港中旅（００３０８） １﹒５１０ －０﹒６６

同程旅行（００７８０） １６﹒６００ ＋２﹒３４

華夏文化科技（０１５６６） ０﹒０９０ ＋２﹒２７

飛揚集團（０１９０１） ０﹒６６０ －１﹒４９

海昌海洋公園（０２２５５） ８﹒１７０ ＋１﹒２４

北大青鳥環宇（０８０９５） ０﹒５６０ 無升跌

攜程（０９９６１） ２１１﹒８００ ＋０﹒９５

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｅｄ）

