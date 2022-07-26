《異動股》東江環保（００８９５）跌逾９％，報２﹒９８元

《經濟通通訊社２６日專訊》東江環保（００８９５）跌９﹒１５％，報２﹒９８元，最低
價２﹒９４元，最高價３﹒３５元；成交７４﹒９２萬股，成交金額２２８﹒６３萬元；主動買
沽比率２９：７１，資金淨主動賣出９５﹒４２萬元。現時最大淨被動買入券商為中國投資信息
，金額１０﹒９萬元，加權平均成交價３﹒０４５元；現時最大淨被動賣出券商為中國創盈市場
服務，金額１４﹒８５萬元，加權平均成交價３﹒０４元。以現價計，該股暫連跌２日，累計跌
幅１２﹒０９％。
現時，恒生指數報２０６４９，升８６點或０﹒４２％；恒生中國企業指數報７０９３，升
１６點或０﹒２４％；恒生科技指數報４５３２，跌１點或０﹒０４％；主板成交１７２﹒６３
億元。
上證綜合指數報３２４７，跌２點或０﹒０９％，成交７４２﹒０９億元人民幣。
深證成份指數報１２２８７，跌４點或０﹒０３％，成交４６５﹒３億元人民幣。
基本資料
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現價 ２﹒９８０ 變動 －９﹒１５％
最高價 ３﹒３５０ 最低價 ２﹒９４０
成交股數 ７４﹒９２萬股 成交金額 ２２８﹒６３萬
１０天平均 ２﹒９０５ 歷史波幅％ ７９﹒７１６
２０天平均 ２﹒８６５ 加權平均價 ３﹒０５２
５０天平均 ２﹒７７０ ＲＳＩ１４ ５４﹒６１２
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股份狀態：主動買沽比率２９：７１，資金淨主動賣出９５﹒４２萬元；暫連跌２日，累計跌幅
１２﹒０９％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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東江環保（００８９５） ２﹒９８０ －９﹒１５
光大環境（００２５７） ４﹒１３０ ＋０﹒２４
粵海投資（００２７０） ７﹒８８０ －０﹒２５
北控水務（００３７１） ２﹒３７０ －０﹒８４
中國水務（００８５５） ７﹒０２０ －１﹒１３
齊合環保（００９７６） ０﹒７１０ －２﹒７４
中國水業集團（０１１２９） ０﹒２０２ ＋４﹒１２
綠色動力環保（０１３３０） ３﹒０８０ －０﹒９６
首創環境（０３９８９） ０﹒１８２ －１﹒６２
康達環保（０６１３６） ０﹒６４０ 無升跌
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（ｅｄ）
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