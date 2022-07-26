《異動股》東江環保（００８９５）跌逾９％，報２﹒９８元

《經濟通通訊社２６日專訊》東江環保（００８９５）跌９﹒１５％，報２﹒９８元，最低

價２﹒９４元，最高價３﹒３５元；成交７４﹒９２萬股，成交金額２２８﹒６３萬元；主動買

沽比率２９：７１，資金淨主動賣出９５﹒４２萬元。現時最大淨被動買入券商為中國投資信息

，金額１０﹒９萬元，加權平均成交價３﹒０４５元；現時最大淨被動賣出券商為中國創盈市場

服務，金額１４﹒８５萬元，加權平均成交價３﹒０４元。以現價計，該股暫連跌２日，累計跌

幅１２﹒０９％。

現時，恒生指數報２０６４９，升８６點或０﹒４２％；恒生中國企業指數報７０９３，升

１６點或０﹒２４％；恒生科技指數報４５３２，跌１點或０﹒０４％；主板成交１７２﹒６３

億元。

上證綜合指數報３２４７，跌２點或０﹒０９％，成交７４２﹒０９億元人民幣。

深證成份指數報１２２８７，跌４點或０﹒０３％，成交４６５﹒３億元人民幣。



基本資料

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現價 ２﹒９８０ 變動 －９﹒１５％

最高價 ３﹒３５０ 最低價 ２﹒９４０

成交股數 ７４﹒９２萬股 成交金額 ２２８﹒６３萬

１０天平均 ２﹒９０５ 歷史波幅％ ７９﹒７１６

２０天平均 ２﹒８６５ 加權平均價 ３﹒０５２

５０天平均 ２﹒７７０ ＲＳＩ１４ ５４﹒６１２

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股份狀態：主動買沽比率２９：７１，資金淨主動賣出９５﹒４２萬元；暫連跌２日，累計跌幅

１２﹒０９％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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東江環保（００８９５） ２﹒９８０ －９﹒１５

光大環境（００２５７） ４﹒１３０ ＋０﹒２４

粵海投資（００２７０） ７﹒８８０ －０﹒２５

北控水務（００３７１） ２﹒３７０ －０﹒８４

中國水務（００８５５） ７﹒０２０ －１﹒１３

齊合環保（００９７６） ０﹒７１０ －２﹒７４

中國水業集團（０１１２９） ０﹒２０２ ＋４﹒１２

綠色動力環保（０１３３０） ３﹒０８０ －０﹒９６

首創環境（０３９８９） ０﹒１８２ －１﹒６２

康達環保（０６１３６） ０﹒６４０ 無升跌

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（ｅｄ）

