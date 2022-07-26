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00895 東江環保
即時 按盤價 跌2.970 -0.310 (-9.451%)
大手異動

26/07/2022 09:51

《異動股》東江環保（００８９５）跌逾９％，報２﹒９８元

　　《經濟通通訊社２６日專訊》東江環保（００８９５）跌９﹒１５％，報２﹒９８元，最低
價２﹒９４元，最高價３﹒３５元；成交７４﹒９２萬股，成交金額２２８﹒６３萬元；主動買
沽比率２９：７１，資金淨主動賣出９５﹒４２萬元。現時最大淨被動買入券商為中國投資信息
，金額１０﹒９萬元，加權平均成交價３﹒０４５元；現時最大淨被動賣出券商為中國創盈市場
服務，金額１４﹒８５萬元，加權平均成交價３﹒０４元。以現價計，該股暫連跌２日，累計跌
幅１２﹒０９％。
　　現時，恒生指數報２０６４９，升８６點或０﹒４２％；恒生中國企業指數報７０９３，升
１６點或０﹒２４％；恒生科技指數報４５３２，跌１點或０﹒０４％；主板成交１７２﹒６３
億元。
　　上證綜合指數報３２４７，跌２點或０﹒０９％，成交７４２﹒０９億元人民幣。
　　深證成份指數報１２２８７，跌４點或０﹒０３％，成交４６５﹒３億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　２﹒９８０　變動　　　　　－９﹒１５％
　　最高價　　　　　３﹒３５０　最低價　　　　　２﹒９４０
　　成交股數　　７４﹒９２萬股　成交金額　　２２８﹒６３萬
　　１０天平均　　　２﹒９０５　歷史波幅％　　７９﹒７１６
　　２０天平均　　　２﹒８６５　加權平均價　　　３﹒０５２
　　５０天平均　　　２﹒７７０　ＲＳＩ１４　　５４﹒６１２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：主動買沽比率２９：７１，資金淨主動賣出９５﹒４２萬元；暫連跌２日，累計跌幅
１２﹒０９％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　東江環保（００８９５）　　　２﹒９８０　－９﹒１５
　　光大環境（００２５７）　　　４﹒１３０　＋０﹒２４
　　粵海投資（００２７０）　　　７﹒８８０　－０﹒２５
　　北控水務（００３７１）　　　２﹒３７０　－０﹒８４
　　中國水務（００８５５）　　　７﹒０２０　－１﹒１３
　　齊合環保（００９７６）　　　０﹒７１０　－２﹒７４
　　中國水業集團（０１１２９）　０﹒２０２　＋４﹒１２
　　綠色動力環保（０１３３０）　３﹒０８０　－０﹒９６
　　首創環境（０３９８９）　　　０﹒１８２　－１﹒６２
　　康達環保（０６１３６）　　　０﹒６４０　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 26/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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