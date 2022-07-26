《經濟通通訊社２６日專訊》阿里（０９９８８）於１０：０６ａｍ錄得１手３８﹒１５萬
股交叉盤，每股造１０２﹒９元，較上日收市價高３﹒３１％，涉資３９２５﹒６４萬元。
阿里現價升３﹒３１％，報１０２﹒９元；成交１５６５﹒７２萬股，成交金額１６﹒１５
億元，主動買沽比率５２：４８，資金淨主動買入３５１２﹒０４萬元。（ｒｗ）
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26/07/2022 10:07
《大手成交》阿里一手約３８萬股交叉盤，涉資３９２６萬元
《經濟通通訊社２６日專訊》阿里（０９９８８）於１０：０６ａｍ錄得１手３８﹒１５萬
股交叉盤，每股造１０２﹒９元，較上日收市價高３﹒３１％，涉資３９２５﹒６４萬元。
阿里現價升３﹒３１％，報１０２﹒９元；成交１５６５﹒７２萬股，成交金額１６﹒１５
億元，主動買沽比率５２：４８，資金淨主動買入３５１２﹒０４萬元。（ｒｗ）
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|備註：
|即時報價更新時間為 26/07/2022 17:59
|港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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