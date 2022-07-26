《異動股》碧桂園升逾５％突破１０天線，報３﹒４５元

《經濟通通訊社２６日專訊》碧桂園（０２００７）升５﹒１８％，報３﹒４５元，升穿

１０天線（３﹒３９６元），最高價３﹒４６元，最低價３﹒２１元；成交２９４４﹒８２萬股

，成交金額９７６４﹒３８萬元；主動買沽比率８１：１９，資金淨主動買入５７０２﹒０８萬

元。現時最大淨被動買入券商為巴克萊亞洲，金額８６﹒７３萬元，加權平均成交價３﹒３２１

元；現時最大淨被動賣出券商為摩根大通，金額６６７﹒０２萬元，加權平均成交價３﹒２９３

元。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅９﹒８７％。

現時，恒生指數報２０７０８，升１４５點或０﹒７１％；恒生中國企業指數報７１２１，

升４４點或０﹒６３％；恒生科技指數報４５５０，升１６點或０﹒３６％；主板成交

２６３﹒１１億元。

上證綜合指數報３２６５，升１５點或０﹒４７％，成交１２２１﹒９１億元人民幣。

深證成份指數報１２３８７，升９６點或０﹒７８％，成交８０４﹒６１億元人民幣。



基本資料

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現價 ３﹒４５０ 變動 ＋５﹒１８％

最高價 ３﹒４６０ 最低價 ３﹒２１０

成交股數 ２９４４﹒８２萬股 成交金額 ９７６４﹒３８萬

１０天平均 ３﹒３９６ 歷史波幅％ ６５﹒６１０

２０天平均 ３﹒９７９ 加權平均價 ３﹒３１６

５０天平均 ４﹒３６９ ＲＳＩ１４ ３５﹒８５６

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股份狀態：升穿１０天線；主動買沽比率８１：１９，資金淨主動買入５７０２﹒０８萬元；暫

連升２日，累計升幅９﹒８７％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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碧桂園（０２００７） ３﹒４５ ＋５﹒１８

越地（００１２３） ９﹒６０ ＋２﹒５６

中海外（００６８８） ２２﹒４０ ＋２﹒０５

旭輝控股集團（００８８４） ２﹒２８ ＋６﹒０５

龍湖（００９６０） ２９﹒００ ＋２﹒１１

新城發展（０１０３０） ２﹒９３ ＋４﹒６４

潤地（０１１０９） ３４﹒４０ ＋３﹒９３

萬科企業（０２２０２） １５﹒５８ ＋１﹒５６

綠城（０３９００） １６﹒２６ ＋１﹒６２

鼎豐集團控股（０６８７８） １﹒８０ ＋２﹒２７

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（ｅｄ）

