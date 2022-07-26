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02007 碧桂園
即時 按盤價 升3.720 +0.440 (+13.415%)
大手異動

26/07/2022 10:14

《異動股》碧桂園升逾５％突破１０天線，報３﹒４５元

　　《經濟通通訊社２６日專訊》碧桂園（０２００７）升５﹒１８％，報３﹒４５元，升穿
１０天線（３﹒３９６元），最高價３﹒４６元，最低價３﹒２１元；成交２９４４﹒８２萬股
，成交金額９７６４﹒３８萬元；主動買沽比率８１：１９，資金淨主動買入５７０２﹒０８萬
元。現時最大淨被動買入券商為巴克萊亞洲，金額８６﹒７３萬元，加權平均成交價３﹒３２１
元；現時最大淨被動賣出券商為摩根大通，金額６６７﹒０２萬元，加權平均成交價３﹒２９３
元。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅９﹒８７％。
　　現時，恒生指數報２０７０８，升１４５點或０﹒７１％；恒生中國企業指數報７１２１，
升４４點或０﹒６３％；恒生科技指數報４５５０，升１６點或０﹒３６％；主板成交
２６３﹒１１億元。
　　上證綜合指數報３２６５，升１５點或０﹒４７％，成交１２２１﹒９１億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３８７，升９６點或０﹒７８％，成交８０４﹒６１億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　　３﹒４５０　變動　　　　　　＋５﹒１８％
　　最高價　　　　　　　３﹒４６０　最低價　　　　　　３﹒２１０
　　成交股數　　２９４４﹒８２萬股　成交金額　　９７６４﹒３８萬
　　１０天平均　　　　　３﹒３９６　歷史波幅％　　　６５﹒６１０
　　２０天平均　　　　　３﹒９７９　加權平均價　　　　３﹒３１６
　　５０天平均　　　　　４﹒３６９　ＲＳＩ１４　　　３５﹒８５６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿１０天線；主動買沽比率８１：１９，資金淨主動買入５７０２﹒０８萬元；暫
連升２日，累計升幅９﹒８７％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　碧桂園（０２００７）　　　　　３﹒４５　＋５﹒１８
　　越地（００１２３）　　　　　　９﹒６０　＋２﹒５６
　　中海外（００６８８）　　　　２２﹒４０　＋２﹒０５
　　旭輝控股集團（００８８４）　　２﹒２８　＋６﹒０５
　　龍湖（００９６０）　　　　　２９﹒００　＋２﹒１１
　　新城發展（０１０３０）　　　　２﹒９３　＋４﹒６４
　　潤地（０１１０９）　　　　　３４﹒４０　＋３﹒９３
　　萬科企業（０２２０２）　　　１５﹒５８　＋１﹒５６
　　綠城（０３９００）　　　　　１６﹒２６　＋１﹒６２
　　鼎豐集團控股（０６８７８）　　１﹒８０　＋２﹒２７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 26/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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