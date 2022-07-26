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01882 海天國際
即時 按盤價 升18.980 +0.040 (+0.211%)
大手異動

26/07/2022 10:15

《大手成交》海天國際一手１００萬股交叉盤，涉資１８７６萬元

　　《經濟通通訊社２６日專訊》海天國際（０１８８２）於１０：１４ａｍ錄得１手１００萬
股交叉盤，每股造１８﹒７６元，較上日收市價低０﹒９５％，涉資１８７６萬元。
　　海天國際現價跌１﹒３７％，報１８﹒６８元；成交１０２﹒４萬股，成交金額
１９２１﹒２３萬元，主動買沽比率６３：３７，資金淨主動買入１１﹒５萬元。（ｒｗ）

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備註： 即時報價更新時間為 26/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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