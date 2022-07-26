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08075 寰亞傳媒
即時 按盤價 升0.680 +0.090 (+15.254%)
大手異動

26/07/2022 10:15

《異動股》寰亞傳媒升逾４７％突破２０天線，報０﹒８７元

　　《經濟通通訊社２６日專訊》寰亞傳媒（０８０７５）升４７﹒４６％，報０﹒８７元，升
穿２０天線（０﹒７０９元），最高價０﹒８７元，創１個月新高，最低價０﹒８７元；成交
１﹒２萬股，成交金額１﹒０４萬元；主動買沽比率１００：０，資金淨主動買入１﹒０４萬元
。現時最大淨被動賣出券商為花旗環球金融亞洲，金額１﹒０４萬元，加權平均成交價０﹒８７
元。
　　現時，恒生指數報２０７２２，升１５９點或０﹒７７％；恒生中國企業指數報７１２９，
升５２點或０﹒７４％；恒生科技指數報４５５６，升２２點或０﹒５％；主板成交
２６９﹒０６億元。
　　上證綜合指數報３２６６，升１５點或０﹒４９％，成交１２５１﹒８９億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３９６，升１０５點或０﹒８６％，成交８３１﹒７４億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　０﹒８７０　變動　　　　＋４７﹒４６％
　　最高價　　　０﹒８７０　最低價　　　　　０﹒８７０
　　成交股數　　１﹒２萬股　成交金額　　　　１﹒０４萬
　　１０天平均　０﹒６３７　歷史波幅％　２３０﹒３２８
　　２０天平均　０﹒７０９　加權平均價　　　０﹒８７０
　　５０天平均　１﹒０３４　ＲＳＩ１４　　８３﹒３３９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿２０天線，創１個月新高；主動買沽比率１００：０，資金淨主動買入１﹒０４
萬元
　
（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 26/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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