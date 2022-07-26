《異動股》寰亞傳媒升逾４７％突破２０天線，報０﹒８７元

《經濟通通訊社２６日專訊》寰亞傳媒（０８０７５）升４７﹒４６％，報０﹒８７元，升
穿２０天線（０﹒７０９元），最高價０﹒８７元，創１個月新高，最低價０﹒８７元；成交
１﹒２萬股，成交金額１﹒０４萬元；主動買沽比率１００：０，資金淨主動買入１﹒０４萬元
。現時最大淨被動賣出券商為花旗環球金融亞洲，金額１﹒０４萬元，加權平均成交價０﹒８７
元。
現時，恒生指數報２０７２２，升１５９點或０﹒７７％；恒生中國企業指數報７１２９，
升５２點或０﹒７４％；恒生科技指數報４５５６，升２２點或０﹒５％；主板成交
２６９﹒０６億元。
上證綜合指數報３２６６，升１５點或０﹒４９％，成交１２５１﹒８９億元人民幣。
深證成份指數報１２３９６，升１０５點或０﹒８６％，成交８３１﹒７４億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒８７０ 變動 ＋４７﹒４６％
最高價 ０﹒８７０ 最低價 ０﹒８７０
成交股數 １﹒２萬股 成交金額 １﹒０４萬
１０天平均 ０﹒６３７ 歷史波幅％ ２３０﹒３２８
２０天平均 ０﹒７０９ 加權平均價 ０﹒８７０
５０天平均 １﹒０３４ ＲＳＩ１４ ８３﹒３３９
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股份狀態：升穿２０天線，創１個月新高；主動買沽比率１００：０，資金淨主動買入１﹒０４
萬元
（ｅｄ）
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