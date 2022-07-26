《異動股》龍湖（９６０）升逾３％突破１０天線，報２９﹒３元

《經濟通通訊社２６日專訊》龍湖（００９６０）升３﹒１７％，報２９﹒３元，升穿１０

天線（２８﹒６５５元），最高價２９﹒３元，最低價２７﹒９元；成交５３１﹒１４萬股，成

交金額１﹒５１億元；主動買沽比率６０：４０，資金淨主動買入１８３６﹒２２萬元。現時最

大淨被動買入券商為摩根大通，金額４９０﹒９７萬元，加權平均成交價２８﹒３４６元；現時

最大淨被動賣出券商為摩根士丹利，金額８７４﹒６７萬元，加權平均成交價２８﹒４３８元。

以現價計，該股暫連升３日，累計升幅１１﹒２％。

現時，恒生指數報２０７００，升１３８點或０﹒６７％；恒生中國企業指數報７１２０，

升４３點或０﹒６１％；恒生科技指數報４５４５，升１０點或０﹒２４％；主板成交

２７７﹒４４億元。

上證綜合指數報３２６７，升１７點或０﹒５３％，成交１３０３﹒０４億元人民幣。

深證成份指數報１２３９５，升１０３點或０﹒８４％，成交８６４﹒９３億元人民幣。



基本資料

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現價 ２９﹒３００ 變動 ＋３﹒１７％

最高價 ２９﹒３００ 最低價 ２７﹒９００

成交股數 ５３１﹒１４萬股 成交金額 １﹒５１億

１０天平均 ２８﹒６５５ 歷史波幅％ ６１﹒５７５

２０天平均 ３１﹒６４０ 加權平均價 ２８﹒４０５

５０天平均 ３３﹒５６３ ＲＳＩ１４ ４２﹒３５２

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股份狀態：升穿１０天線；主動買沽比率６０：４０，資金淨主動買入１８３６﹒２２萬元；暫

連升３日，累計升幅１１﹒２％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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龍湖（００９６０） ２９﹒３０ ＋３﹒１７

越地（００１２３） ９﹒５８ ＋２﹒３５

中海外（００６８８） ２２﹒５０ ＋２﹒５１

旭輝控股集團（００８８４） ２﹒２９ ＋６﹒５１

新城發展（０１０３０） ２﹒９５ ＋５﹒３６

潤地（０１１０９） ３４﹒６０ ＋４﹒５３

碧桂園（０２００７） ３﹒５３ ＋７﹒６２

萬科企業（０２２０２） １５﹒６８ ＋２﹒２２

綠城（０３９００） １６﹒３４ ＋２﹒１２

鼎豐集團控股（０６８７８） １﹒８０ ＋２﹒２７

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（ｅｄ）

