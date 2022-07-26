  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
極速報價  |  詳細報價  |  互動圖表  |  成交  |  新聞  |  評論NEW  |  影片NEW  |  相關證券  |  公司資料  |  派息  |  賣空
00960 龍湖集團
即時 按盤價 升29.450 +1.050 (+3.697%)
大手異動

26/07/2022 10:18

《異動股》龍湖（９６０）升逾３％突破１０天線，報２９﹒３元

　　《經濟通通訊社２６日專訊》龍湖（００９６０）升３﹒１７％，報２９﹒３元，升穿１０
天線（２８﹒６５５元），最高價２９﹒３元，最低價２７﹒９元；成交５３１﹒１４萬股，成
交金額１﹒５１億元；主動買沽比率６０：４０，資金淨主動買入１８３６﹒２２萬元。現時最
大淨被動買入券商為摩根大通，金額４９０﹒９７萬元，加權平均成交價２８﹒３４６元；現時
最大淨被動賣出券商為摩根士丹利，金額８７４﹒６７萬元，加權平均成交價２８﹒４３８元。
以現價計，該股暫連升３日，累計升幅１１﹒２％。
　　現時，恒生指數報２０７００，升１３８點或０﹒６７％；恒生中國企業指數報７１２０，
升４３點或０﹒６１％；恒生科技指數報４５４５，升１０點或０﹒２４％；主板成交
２７７﹒４４億元。
　　上證綜合指數報３２６７，升１７點或０﹒５３％，成交１３０３﹒０４億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３９５，升１０３點或０﹒８４％，成交８６４﹒９３億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　２９﹒３００　變動　　　　＋３﹒１７％
　　最高價　　　　　２９﹒３００　最低價　　　２７﹒９００
　　成交股數　　５３１﹒１４萬股　成交金額　　　１﹒５１億
　　１０天平均　　　２８﹒６５５　歷史波幅％　６１﹒５７５
　　２０天平均　　　３１﹒６４０　加權平均價　２８﹒４０５
　　５０天平均　　　３３﹒５６３　ＲＳＩ１４　４２﹒３５２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿１０天線；主動買沽比率６０：４０，資金淨主動買入１８３６﹒２２萬元；暫
連升３日，累計升幅１１﹒２％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　龍湖（００９６０）　　　　　２９﹒３０　＋３﹒１７
　　越地（００１２３）　　　　　　９﹒５８　＋２﹒３５
　　中海外（００６８８）　　　　２２﹒５０　＋２﹒５１
　　旭輝控股集團（００８８４）　　２﹒２９　＋６﹒５１
　　新城發展（０１０３０）　　　　２﹒９５　＋５﹒３６
　　潤地（０１１０９）　　　　　３４﹒６０　＋４﹒５３
　　碧桂園（０２００７）　　　　　３﹒５３　＋７﹒６２
　　萬科企業（０２２０２）　　　１５﹒６８　＋２﹒２２
　　綠城（０３９００）　　　　　１６﹒３４　＋２﹒１２
　　鼎豐集團控股（０６８７８）　　１﹒８０　＋２﹒２７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回大手異動

下一篇新聞︰25/07/2022 09:47  《異動股》龍湖（００９６０）升逾５％，報２７﹒９５元

其他大手異動
More

25/07/2022 09:39  《異動股》內房股回升，龍湖升近４％；碧桂園漲近３％

25/07/2022 09:39  《異動股》龍湖等３家公司上午９：３８異動

25/07/2022 09:06  《大手成交》美團等３家公司上午９：０５市前大手交易

25/07/2022 09:05  《大手成交》龍湖等２家公司上午９：０４市前大手交易

21/07/2022 13:20  《異動股》龍湖（００９６０）挫逾５％，報２６﹒９元

備註： 即時報價更新時間為 26/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【etnet Chill賞你】Blackmores 活性維他命C® 1000

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金