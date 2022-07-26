《異動股》碧桂園服務（０６０９８）升逾２％，報２１﹒２５元

《經濟通通訊社２６日專訊》碧桂園服務（０６０９８）升２﹒４１％，報２１﹒２５元，

最高價２１﹒４５元，最低價２０﹒２元；成交９２６﹒６２萬股，成交金額１﹒９１億元；主

動買沽比率５４：４６，資金淨主動買入１２８９﹒５萬元。現時最大淨被動買入券商為高盛亞

洲證券，金額１００３﹒６８萬元，加權平均成交價２０﹒５４７元；現時最大淨被動賣出券商

為中國創盈市場服務，金額１９３９﹒３７萬元，加權平均成交價２０﹒５９元。以現價計，該

股暫連升２日，累計升幅４﹒４２％。

現時，恒生指數報２０６９８，升１３５點或０﹒６６％；恒生中國企業指數報７１２１，

升４４點或０﹒６２％；恒生科技指數報４５４５，升１１點或０﹒２５％；主板成交

２８０﹒３１億元。

上證綜合指數報３２６７，升１７點或０﹒５４％，成交１３２０﹒５６億元人民幣。

深證成份指數報１２４０３，升１１１點或０﹒９１％，成交８７５﹒９８億元人民幣。



基本資料

＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

現價 ２１﹒２５０ 變動 ＋２﹒４１％

最高價 ２１﹒４５０ 最低價 ２０﹒２００

成交股數 ９２６﹒６２萬股 成交金額 １﹒９１億

１０天平均 ２２﹒５５０ 歷史波幅％ ７８﹒４６９

２０天平均 ２７﹒５３０ 加權平均價 ２０﹒６５５

５０天平均 ２９﹒０６２ ＲＳＩ１４ ３０﹒８４３

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

股份狀態：主動買沽比率５４：４６，資金淨主動買入１２８９﹒５萬元；暫連升２日，累計升

幅４﹒４２％



表列同板塊或相關股份表現

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

碧桂園服務（０６０９８） ２１﹒２５ ＋２﹒４１

世茂服務（００８７３） ２﹒８１ ＋１﹒８１

華潤萬象生活（０１２０９） ３６﹒２０ ＋１﹒５４

融創服務（０１５１６） ３﹒５９ ＋２﹒５７

新城悅服務（０１７５５） ７﹒２６ ＋４﹒４６

旭輝永升服務（０１９９５） ６﹒２４ ＋４﹒００

中海物業（０２６６９） ８﹒４１ ＋１﹒６９

綠城服務（０２８６９） ７﹒４２ ＋２﹒０６

雅生活（０３３１９） １０﹒２８ ＋４﹒２６

金科服務（０９６６６） １５﹒７８ ＋２﹒３３

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｅｄ）

