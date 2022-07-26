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06098 碧桂園服務
即時 按盤價 升22.350 +1.600 (+7.711%)
大手異動

26/07/2022 10:19

《異動股》碧桂園服務（０６０９８）升逾２％，報２１﹒２５元

　　《經濟通通訊社２６日專訊》碧桂園服務（０６０９８）升２﹒４１％，報２１﹒２５元，
最高價２１﹒４５元，最低價２０﹒２元；成交９２６﹒６２萬股，成交金額１﹒９１億元；主
動買沽比率５４：４６，資金淨主動買入１２８９﹒５萬元。現時最大淨被動買入券商為高盛亞
洲證券，金額１００３﹒６８萬元，加權平均成交價２０﹒５４７元；現時最大淨被動賣出券商
為中國創盈市場服務，金額１９３９﹒３７萬元，加權平均成交價２０﹒５９元。以現價計，該
股暫連升２日，累計升幅４﹒４２％。
　　現時，恒生指數報２０６９８，升１３５點或０﹒６６％；恒生中國企業指數報７１２１，
升４４點或０﹒６２％；恒生科技指數報４５４５，升１１點或０﹒２５％；主板成交
２８０﹒３１億元。
　　上證綜合指數報３２６７，升１７點或０﹒５４％，成交１３２０﹒５６億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４０３，升１１１點或０﹒９１％，成交８７５﹒９８億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　２１﹒２５０　變動　　　　＋２﹒４１％
　　最高價　　　　　２１﹒４５０　最低價　　　２０﹒２００
　　成交股數　　９２６﹒６２萬股　成交金額　　　１﹒９１億
　　１０天平均　　　２２﹒５５０　歷史波幅％　７８﹒４６９
　　２０天平均　　　２７﹒５３０　加權平均價　２０﹒６５５
　　５０天平均　　　２９﹒０６２　ＲＳＩ１４　３０﹒８４３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：主動買沽比率５４：４６，資金淨主動買入１２８９﹒５萬元；暫連升２日，累計升
幅４﹒４２％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　碧桂園服務（０６０９８）　　２１﹒２５　＋２﹒４１
　　世茂服務（００８７３）　　　　２﹒８１　＋１﹒８１
　　華潤萬象生活（０１２０９）　３６﹒２０　＋１﹒５４
　　融創服務（０１５１６）　　　　３﹒５９　＋２﹒５７
　　新城悅服務（０１７５５）　　　７﹒２６　＋４﹒４６
　　旭輝永升服務（０１９９５）　　６﹒２４　＋４﹒００
　　中海物業（０２６６９）　　　　８﹒４１　＋１﹒６９
　　綠城服務（０２８６９）　　　　７﹒４２　＋２﹒０６
　　雅生活（０３３１９）　　　　１０﹒２８　＋４﹒２６
　　金科服務（０９６６６）　　　１５﹒７８　＋２﹒３３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 26/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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